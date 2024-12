HEP istražuje potencijal za nove vjetroelektrane u Hrvatskoj

Hrvatska elektroprivreda (HEP) raspisala je javni natječaj vrijedan 125 tisuća eura za sveobuhvatno istraživanje potencijala za izgradnju novih vjetroelektrana u Hrvatskoj. Potencijali će se istraživati u kontinentalnim županijama poput Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske te u svim obalnim županijama, od Primorsko-goranske preko Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske sve do Dubrovačko-neretvanske.

Istraživat će se i područja unutar radijusa od 20 kilometara oko postojećih hidroelektrana RHE Velebit, HE Vinodol, HE Zakučac, HE Orlovac i HE Senj, zbog mogućnosti lakšeg priključenja na elektroenergetsku mrežu. U prvoj fazi projekta planira se analiza potencijalnih lokacija za razvoj vjetroelektrana, vidljivo je iz projektne dokumentacije objavljene u utorak na e-oglasniku javne nabave.

Potencijal za vjetroelektrane istražuje se i u istočnoj Hrvatskoj iako brzina vjetra nije jednaka onoj u Dalmaciji. Međutim, na istoku Hrvatske jednostavnije se priključiti na mrežu, lakši je transport vjetroagregata i niži su građevinski troškovi. Na tim lokacijama planira se korištenje najsuvremenijih tehnologija, poput vjetroagregata s visinom osi rotora većom od 125 metara i promjerima preko 170 metara.

Istraživanje obuhvaća analizu vjetropotencijala na temelju dostupnih podataka, prostorno planiranje, uključujući razmatranje vlasničkih odnosa, ekoloških mreža, šuma, kulturne baštine i drugih relevantnih elemenata, te modeliranje vjetra i procjenu proizvodnje električne energije. Na kraju prve faze izrađuje se studija s detaljnim prikazom potencijalnih lokacija.

Druga faza sastoji se od pregleda postojećih projekata vjetroelektrana u razvoju. Planira se analiza do 20 projekata kako bi se procijenile tehničke karakteristike, administrativni status i spremnost za ulaganje. Posebna pažnja posvetit će se detaljnoj analizi deset projekata kako bi se utvrdile moguće prepreke i rizici za daljnji razvoj.

Projekti će se rangirati prema definiranim kriterijima, što će omogućiti odabir najperspektivnijih za daljnja ulaganja. Cijeli projekt trebao bi trajati šest mjeseci. Radne verzije studija iz prve i druge faze bit će dovršene u prvih nekoliko mjeseci, dok će konačne verzije biti gotove do kraja ugovorenog roka, navodi se u projektnoj dokumentaciji. Rok za predaju ponuda ističe 7. siječnja iduće godine.