HEP objavio nove cijene: Koliko će koštati punjenje EV u 2025.

HEP na svojim Elen punionicama diže cijene, a pitanje je hoće li ga slijediti i ostali koji nude usluge punjenja

Vožnja električnim automobilom može biti do 12 puta jeftinija od benzinske alternative – ali samo ako se baterija puni pametno. Ažurirane cijene za 2025. godinu pokazuju da su troškovi punjenja u Hrvatskoj značajno varijabilni, ovisno o lokaciji, vrsti punionice i vremenu korištenja. Dok kućno punjenje noću ostaje najisplativija opcija, brze punionice uz autoceste mogu povećati račune i do 40 posto u odnosu na klasična goriva.

A loše vijesti za vozače električnih vozila stižu i iz HEP-a koji je objavio kako će na njihovim ELEN punionicama od 1. travnja cijene biti veće nego do sada. Cijene punjenja na punionicama izvan autocesta bit će više, dok će se na autocestama ukinuti sezonske promjene, pa će nova cijena biti sredina između dosadašnjih izvan i tijekom turističke sezone.

Punjenje na punionicama izvan autocesta sada će koštati 0,35 €/kWh za priključke snage do 22,1 kW, a 0,45 €/kWh za priključke snage od 22,2 kW do 50 kW. Besplatno zauzimanje konektora ograničeno je na 180 minuta za slabije punjače i 60 minuta za jače, nakon čega se naplaćuje naknada od 0,06 €/min.

Na autocestama će cijene biti 0,42 €/kWh za priključke do 22,1 kW, 0,57 €/kWh za one od 22,2 kW do 50 kW te 0,78 €/kWh za priključke iznad 50 kW. Vrijeme besplatnog zauzimanja konektora smanjeno je na 45 minuta za najjače punjače, dok će naknada za prekoračenje vremena biti 0,14 €/min.

Za usporedbu, prije ove promjene cijena punjenja na slabijim punjačima bila je 0,29 €/kWh, a na jačima 0,40 €/kWh. To znači da je punjenje do 22,1 kW poskupjelo za 20,7 posto, a na jačim punjačima za 12,5 posto. Na autocestama su se ranije cijene mijenjale sezonski, pa su tijekom zime bile niže, a ljeti više. Stare cijene kretale su se od 0,36 do 0,85 €/kWh, ovisno o snazi punjača i sezoni.

Sve više punionica

Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) u cijeloj Europi na kraju 2023, godine bilo je 632,423 punjača za električna vozila. U Hrvatskoj ih je nešto više od tisuću, a glavni poslužitelji su spomenuti HEP, zatim MOL Plugee, Petrol, Ionity, HT, Tesla i drugi. Cijene struje kreću se od 0,21 EUR/kWh do 0,85 EUR/kWh, ovisno o snazi punjača i sezoni. Najveći skokovi cijena su naravno zabilježeni na autocestama. Za razliku od njih, trgovački centri poput Lidla ili Kauflanda nude povoljnije stope (0,35–0,45 EUR/kWh), a pojedini hoteli i institucije još uvijek omogućuju besplatno punjenje – iako su ti punktovi često prezauzeti i sve ih je manje ako ih je uopće još što i ostalo.

Kućna štednja

Prava ušteda krije se u vlastitoj garaži. Kućna punjenja, posebno noću, nude najbolje cijene: dnevna tarifa iznosi oko 0,10 EUR/kWh, dok noćna padne na 0,05 EUR/kWh. Primjerice, punjenje Tesle Model 3 kod kuće noću košta samo 3,16 EUR za 513 km vožnje, dok bi isto punjenje na brzom DC punjaču doseglo 53,72 EUR. Problem je što kućna mreža ograničava snagu: obična utičnica puni samo 3,4 kW, što zahtijeva više od 48 sati za potpuno punjenje. Rješenje je ugradnja trofaznog punjača (do 22 kW), koji skraćuje vrijeme na nekoliko sati, ali zahtijeva investiciju u nadogradnju električnog priključka.

Nemogući posao

Inače, Europska komisija poziva na postavljanje 3,5 milijuna punionica do 2030. godine kako bi se podržala razina elektrifikacije vozila nužna za postizanje predloženog smanjenja emisija CO2 za automobile od 55 posto. Da bi se postigao taj cilj, u sljedećih sedam godina trebalo bi instalirati gotovo 2,9 milijuna javnih punionica, što znači gotovo 410.000 godišnje ili 7.900 tjedno. Projekcije ACEA-e ukazuju na znatno veću potražnju, procjenjujući da će do 2030. biti potrebno 8,8 milijuna punionica. To bi zahtijevalo postavljanje 1,4 milijuna punionica godišnje ili 22.438 tjedno, što izgleda potpuno nemoguće.