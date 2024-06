HROTE objavio natječaj za obnovljive izvore vrijedan 257 milijuna eura

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) objavio je javni natječaj za dodjelu tržišne premije radi poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije za sunčane elektrane, vjetroelektrane i hidroelektrane, a planirana sredstva potpore za taj natječaj iznose 257,2 milijuna eura.

Natječaj je otvoren do 27. lipnja ove godine. Cilj mu je dodjela operativnih potpora za promicanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije radi olakšanja razvoja gospodarskih djelatnosti i djelatnosti u energetskom sektoru te zaštita okoliša.

Potpore se dodjeljuju u obliku tržišne premije za postrojenja instalirane snage veće od jednog megavata (vjetroelektrane, sunčane elektrane i hidroelektrane do uključivo 10 MW) – ‘Mjera jedan‘.

Dodjeljuju se i za postrojenja instalirane snage veće od 200 kW do uključivo jednog megavata, postrojenja instalirane snage veće od 200 kW do uključivo šest MW, ako su projekti u stopostotnom vlasništvu malih i srednjih poduzeća ili zajednica obnovljive energije te vjetroelektrane instalirane snage veće od 200 kW do uključivo 18 MW ako su projekti u stopostotnom vlasništvu mikro ili malih poduzeća ili zajednica obnovljive energije (vjetroelektrane i sunčane elektrane) – ‘Mjera dva‘.

Ukupna kvota za dodjelu potpora iznosi 607,25 MW, za ‘Mjeru jedan‘ 417,25 MW (vjetroelektrane 60 MW, sunčane elektrane 350 MW i hidroelektrane 7,25 MW) te za ‘Mjeru dva‘ 190 MW (vjetroelektrane 90 MW, sunčane elektrane 100 MW).