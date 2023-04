Jeftini solarni paneli za balkone, vikendice, kombije: Sunce ipak nije rezervirano samo za elitu

Kako industrija solarne energije rapidno raste, tako se paralelno razvijaju razne inovacije na polju novih uređaja, učinkovitosti, pretvaranja energije, njezina skladištenja i načina korištenja. Ne samo u smjeru solarnih elektrana i panela koji se postavljaju na krovove već i prijenosnih solara ili onih za manje životne prostore poput stanova, u kojima se solarna energija može upotrebljavati na balkonima. Sve su popularniji i projekti tzv. solarnih zajednica, osobito u SAD-u.

Da bismo došli do globalnog cilja smanjenja emisija CO 2 i prešli na obnovljive izvore energije, važno je da na tržištu postoje različiti i ekonomski održivi modeli koji će omogućiti da svi imaju koristi od solarne energije. Inače bi Sunce moglo biti rezervirano samo za nekolicinu i za elitu.

Stoga su na tržištu (doduše, u Hrvatskoj uglavnom u online trgovinama) danas dostupni novi izvori i solarni sustavi pristupačni nižim i srednjim slojevima društva koji ne zahtijevaju priključenje na mrežu opskrbljivača, a ni usluge projektiranja i montiranja solarnih sustava. Izvanmrežni solarni sustavi u osnovi su kombinacija solarnih panela, solarnih baterija i još mnogo toga kako bi se energija generirala, skladištila i upotrebljavala bez pristupa mreži.

Idealno uz pelargonije

Ne mogu li se solarni paneli postaviti na krovove, najpopularnija su opcija balkonski solari, za čije postavljanje nisu potrebni majstori instalacije. Na tržištu postoji mnogo opcija kompleta prema veličini prostora i kućnog proračuna. Mogu se naručiti internetom i u biti su plug and play. Svaki komplet trebao bi sadržavati solarne panele, nosač, pretvarač, regulator punjenja za nizove panela s više od dvanaest vata i eventualno mjerač energije za optimizaciju postavljanja tijekom vremena. Što je panel veći, to je cijena po vatu niža, ali veći je i početni trošak.

Koncept je jednak kao i kod drugih panela: kad ih Sunce obasjava, stvaraju istosmjernu struju koja teče od njih do električne mreže u kući ili stanu. Neki kompleti uključuju mrežni inverter koji pretvara tu istosmjernu energiju u izmjeničnu prije sinkronizacije s mrežom. Višak energije može se pohraniti i u bateriji. Struja se najprije troši unutar kuće, a višak ide u gradsku mrežu. Ovdje treba naglasiti da je u Hrvatskoj protuzakonito priključiti se na HEP-ovu mrežu i struju prodavati bez dozvole.

Tipični balkonski solarni panel može proizvesti do 400 vata snage, a druga je mogućnost korištenje dvaju solarnih panela od 160 W koji mogu dati od 10 W do 190 W, ovisno o vremenu i dobu dana. Cijena balkonskih panela ovisi o životnom stilu korisnika, no prosjek je manje od dvije tisuće eura, s time da neki kompleti ‘sâm svoj majstor‘ mogu stajati i između 400 i 800 eura. Proizvođači tvrde da balkonski paneli mogu smanjiti emisiju CO 2 u kućanstvu do 600 kilograma i uštedjeti 25 posto na računima za struju svake godine. Tu bi tvrdnju ipak trebalo uzeti s rezervom jer ušteda uvelike ovisi o nečijim navikama i izloženosti panela Suncu.

Treba samo utičnica

Jedan od trenutačno najpopularnijih proizvođača njemačka je kompanija We Do Solar, čija je cijena osnovnog paketa balkonskih solarnih panela 1299 eura uz čak 25-godišnje jamstvo. Nakon kupnje za početak je potrebna jedino vanjska utičnica na balkonu u koju se uključi prijenosni solarni panel. S prvim kontaktom sa Suncem uređaji će najprije trošiti solarnu energiju i sve podatke o potrošnji kupac može pratiti i na mobilnoj aplikaciji. Nakon instalacije panela s pomoću aplikacije u svakom trenutku postoji mogućnost provjere količine zelene energije koju smo proizveli i koliko smo CO 2 već uštedjeli.

Iako postoji mnogo prednosti korištenja solarnih panela na balkonima kao što su smanjena potrošnja, minimalna potrebna količina prostora za postavljanje ili pak mobilnost, jer su paneli prijenosni i može ih se nositi posvuda, oni i dalje nisu savršeno rješenje za samodostatnost. Njihova slaba autonomija uvjetovana je prirodom sustava koji iz očitih razloga može pokriti samo malen dio domaćih energetskih potreba. Također, za povrat ulaganja potrebno je neko vrijeme; gruba je procjena od pet do deset godina.

Generatori i zajednice

Kao nekakva rezervna varijanta na tržištu postoje i solarni generatori, u slučaju nestanka struje. Rezervna baterija s rasponom od dvije do deset tisuća vatsata može napajati cijelu kuću do osam sati. Mogu poslužiti i kao prijenosne elektrane ako postoji potreba za isključivanjem s mreže ili tijekom putovanja. Neki čak imaju mogućnosti Wi-Fija, pa se korištenje uređaja može pratiti s pametnog telefona. Ecoflow je primjer sustava plug and play koji uključuje inverter i kontroler punjenja, a oba su integrirana sa spremnikom baterije. Jednostavno se mogu priključiti solarni paneli za punjenje. Ecoflowovi proizvodi u Hrvatskoj se mogu pronaći u centrima​ Bauhaus i Harvey Norman ​te u još nekoliko specijaliziranih trgovina diljem zemlje.

Za one koji žele solare, a nemaju dovoljno prostora ni za balkonske ni za prijenosne, u svijetu se razvija novi trend, tzv. solarne zajednice. One obuhvaćaju svojevrsni solarni niz u jednome centraliziranom prostoru, a zainteresirane strane mogu se pretplatiti na dio tog niza i dobiti ‘kredite‘ za električnu energiju koju njihov dio proizvede. Takvi solarni projekti u posljednje vrijeme postaju sve važniji.

U SAD-u 41 država trenutačno ima barem jednu solarnu zajednicu, a Bidenova administracija želi da energija solarnih zajednica dosegne pet milijuna kućanstava do 2025. kako bi se stvorila procijenjena milijarda dolara uštede na računima za energiju. Trenutačno je najveći izazov takvih projekata pronaći takve zajednice na svome stambenom području, no u tijeku je kreiranje platforme za solarnu pretplatu koja bi trebala pomoći potrošačima da identificiraju solarne vrtove u bliskoj budućnosti. Za širenje tog trenda valjalo bi urediti i neke zakonske regulative, a i privući investitore.

Umjesto prozorskih stakala

Još su jedna inovacija prijenosni solari i manji solarni uređaji koji se ugrađuju u prozore, no oni mogu pokriti male energetske potrebe, i to specifične, zato su dobra opcija za neke pojedinačne uređaje, npr. za punjenje mobitela, ali ne mogu pokriti veći dio računa za struju. Prijenosni solari, ma koliko bili odlična opcija za putovanja, kampiranja ili montažu na vozila poput kombija, zbog svoje praktičnosti privlačni su i potencijalnim kradljivcima jer se lako i brzo mogu ukloniti i upotrebljavati u pokretu.

Za razliku od Sunčeva sustava, fotonaponski omogućuje proizvodnju električne energije pretvarajući Sunčevo zračenje u istosmjernu struju u sklopu fotonaponskog efekta. Na stranici Planet Design postoje detaljna objašnjenja i prednosti ugradnje takvih sustava koji se mogu i instalirati na balkon i nositi sa sobom. Ploča se sastoji od silicijskih stanica koje apsorbiraju fotone svjetlosti i tada se stvara fizička reakcija koja proizvodi istosmjernu struju koju pretvarač odmah pretvara u izmjeničnu, što je nužno za pretvorbu energije i optimizaciju.

Porezni odbici

Da bi se upotrebljavali, uređaji moraju biti povezani sa sustavom ili se mogu povezati izravno s kućnom mrežom. U tom slučaju treba obavijestiti opskrbljivača električnom energijom slanjem zahtjeva za dvosmjernost. Zahtjev služi tomu da se potrošnja u sklopu fotonaponskog sustava odvoji od uobičajene isporuke.

Na Planet Designu piše da, ako odlučite instalirati balkonski fotonaponski sustav, osim što će se smanjiti potrošnja energije na računu, postoje i porezne olakšice predviđene nacionalnim zakonodavstvom. Porezni odbici iznose 50 posto od nastalih troškova i mogu se iskoristiti tijekom podnošenja porezne prijave.

Najveći je šarm spomenutih ​solarnih minisustava u tome što se mogu prenositi, štede novac, mogu se nositi na odmor, ne mora se biti vlasnik nekretnine da bi ih se uključilo i pritom se iskorištava energija s nultim utjecajem na okoliš, a mogu se upotrebljavati u različite svrhe, kao alternativa generatorima.