Koliki je zapravo ugljični otisak transporta?

Promet čini oko jednu petinu globalnih emisija ugljičnog dioksida i emisije iz prometa često su najveći dio naših pojedinačnih ugljičnih otisaka. Ali kako mnogi od nas moraju putovati nekom vrstom prijevoznog sredstva, nije loše znati koji je ekološki najprihvatljiviji način prelaska s jednog mjesta na drugo, ako naravno izuzmemo hodanje ili vožnju biciklom.

Ugljični otisak prijevoza mjeri se u gramima ekvivalenta ugljičnog dioksida (CO2) koji se emitira po osobi koja putuje jedan kilometar. To uključuje i ugljični dioksid i druge stakleničke plinove.

Kao što vidimo iz priložene tablice kratki letovi zrakoplovom najviše doprinose ugljičnom zagađenju, a zanimljivo je da je trenutno najkraći komercijalni let onaj između dva najbogatija grada Colorada, Vail i Aspen. Ta dionica duga je samo 46 kilometara ali to ne sprječava American Airlines da diže svoje avione za bogatu klijentelu. Uglavnom, kratki letovi najčešće se odvijaju privatnim avionima, pa je jasno tko je zapravo najveći problem kada se priča o emisijama.

Nakon letenja na kratke staze, na drugom mjestu nalazi se vožnja automobilom koja s dodatnim putnikom prepolovi emisije štetnih plinova čineći vožnju učinkovitijom.

Emisije letova uvelike ovise o duljini rute

Kratki letovi: Na primjer, domaći letovi unutar europske zemlje ili letovi unutar neke američke države imaju najveći pojedinačni ugljični otisak.

Srednji letovi: Na primjer, međunarodna putovanja unutar Europe ili između američkih država imaju znatno niži ugljični otisak po osobi.

Dugi letovi: Letovi preko 3700 km (2300 mi), otprilike udaljenosti od Los Angelesa do New Yorka, imaju najmanji ugljični otisak po osobi. Zašto su duži letovi daleko ekološki prihvatljiviji od letova kratkih dometa? To je zato što polijetanje troši mnogo više energije nego faza 'krstarenja' kada je avion na velikim visinama. Za kratke letove, faza učinkovitog krstarenja je relativno kratkog vijeka.

Smanjenje vašeg otiska putovanja

Kako svijet radi na ublažavanju utjecaja klimatskih promjena, ljudi bi možda željeli identificirati i potencijalno smanjiti svoj dnevni ugljični otisak. A odabir načina prijevoza jedan je od načina da to učinite. Naravno, hodanje, biciklizam ili trčanje su načini s najnižim udjelom ugljika za prelazak s jednog mjesta na drugo ali dijeljenje automobila također može smanjiti emisije, kao i prelazak na električna vozila ili javni prijevoz.

Na srednjim i dugim udaljenostima, vlakovi su ekološki najprihvatljivija opcija, a za domaća putovanja na kratkim dometima vožnja je uvijek bolja nego let.