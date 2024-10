Lidl ojačava svoj klimatski cilj: Net Zero do 2050.

Lidl se obvezuje na cilj Net Zero do 2050. godine, na temelju novih ambicioznih klimatskih ciljeva u opskrbnom lancu. Time Lidl ponovno značajno povećava predanost održivom poslovanju i zaštiti klime u okviru svoje međunarodne strategije društveno-odgovornog poslovanja. Lidl u svim zemljama već bilježi značajna smanjenja emisija stakleničkih plinova od 52%, u odnosu na 2019. godinu.

Lidl se, kao jedan od najvećih europskih maloprodajnih trgovaca prehrambenim proizvodima, obvezuje na cilj Net Zero do 2050. godine u svim poslovnim područjima i opskrbnim lancima. To znači da će kompanija do 2050. smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova što je moguće bliže nuli. Cilj Net Zero obuhvaća emisije u takozvanom Opsegu 3, dakle u prethodnom i naknadnom lancu stvaranja vrijednosti Lidla. Na to otpada više od 90 posto ukupnih emisija kompanije.

Smanjenje emisija udruživanjem snaga

Kako bi se usmjerio na cilj Net Zero, Lidl proširuje svoju klimatsku strategiju novim konkretnim ciljevima u Opsegu 3: kompanija želi do 2034. smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova u poljoprivredi, šumarstvu i ostalom korištenju tla za 42,4 posto (tzv. FLAG emisije). Lidl se dodatno obvezuje u istom razdoblju uštedjeti 35 posto svojih emisija u području energije i industrije (tzv. E+I emisije).[1]

Kako bi to postigao, Lidl će ubuduće još uže surađivati sa svojim partnerima i dobavljačima. Kompanija je svoje najveće dobavljače, odgovorne za 75 posto emisija Opsega 3 povezanih s proizvodima, obvezao na redukcijske ciljeve do 2026. godine u skladu s inicijativom Science Based Targets (SBTi). SBTi je svjetska inicijativa koja poduzećima pomaže u postavljanju znanstveno utemeljenih ciljeva za smanjenje emisija stakleničkih plinova, u skladu s najnovijim spoznajama znanosti o klimi. Kako bi postigli te ciljeve, Lidl pomaže i osposobljava svoje dobavljače prikladnim mjerama.

Već postignuti među ciljevi klimatske strategije

Do sada je Lidl već uštedio 52 posto svojih poslovno uvjetovanih emisija CO2e (Opseg 1 i 2)[2]. Tome je posebice doprinijelo korištenje obnovljivih energija: od 1.ožujka 2022. godine Lidl koristi 100 posto zelenu električnu energiju[3] u svim trgovinama, logističkim centrima i uredskim zgradama. Osim toga, uspješno su provedene dodatne mjere kao što su uvođenje električnog dostavnog kamiona na području Grada Zagreba i povećanje broja stanica za punjenje električnih automobila, zabrana transporta voća zračnim putem, ambiciozni cilj za omjer biljnih i životinjskih izvora proteina u asortimanu te kontinuirani razvoj ponude veganskih alternativa itd.

- U području zaštite klime Lidl je već postigao značajne napretke. Svojim kupcima želimo nuditi proizvode po pristupačnim cijenama koje su u skladu s našim klimatskim ciljevima. Klimatske promjene su jedan od najvećih izazova našeg doba. Pomoću ambicioznih ciljeva i odlučnog djelovanja mi u Lidlu prihvaćamo ovaj zadatak i dajemo svoj doprinos kako bismo bili dio rješenja“ - ovom je prilikom izjavila Marina Dijaković, voditeljica Sektora korporativnih komunikacija Lidla Hrvatska.

Science Based Targets: posvećeni znanosti

U središtu Lidlove klimatske strategije su znanstveno utemeljeni klimatski ciljevi koje kompanija slijedi od 2020. godine. Lidl je oblikovao vlastitu klimatsku strategiju s dodatnim klimatskim ciljevima, u okviru klimatske strategije Schwarz grupe. Klimatski ciljevi Lidla doprinose znanstveno utemeljenim ciljevima Schwarz grupe i temelje se na znanstvenim metodama SBTi-a. Schwarz grupa je pristupila toj inicijativi još u kolovozu 2020. godine, kako bi doprinijela ostvarenju cilja 1,5 stupnja Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Lidl preuzima odgovornost i u okviru svoje međunarodne strategije društveno-odgovornog poslovanja doprinosi postizanju Pariških ciljeva za zaštitu klime.

Detaljne informacije možete pronaći na poveznici.

[1] sve u usporedbi s 2022. god.

[2] stanje poslovne godine 2023. u usporedbi s 2019.