Lokalna infrastruktura postala je pitanje nacionalne sigurnosti

U posljednje vrijeme sve se više govori o digitalnoj suverenosti. Europska unija na udaru je zbog ovisnosti o stranim tehnološkim tvrtkama, uglavnom američkim i kineskim, što stavlja pod upitnik njezinu sigurnost, regulativnu usklađenost i dugoročnu gospodarsku otpornost. Svjetske platforme u oblaku i tehnološki ekosustavi izvan EU-a smanjuju, naime, sposobnost država članica, institucija i tvrtki da zadrže nadzor nad svojim podacima, digitalnom infrastrukturom i tehnološkim kapacitetima. To može biti opasnost za europske države, pa one stoga moraju jačati i nadzirati svoju digitalnu infrastrukturu, ponajprije podatkovne centre, platforme u oblaku (cloud), mreže i sustave za obradu podataka.

Gdje se podaci nalaze, tko njima upravlja i pod kojim se pravnim režimom obrađuju, postaje iznimno važno za digitalnu suverenost država i suvremeno digitalno gospodarstvo. Na tom području sve veću ulogu imaju telekomunikacijski operatori zato što svojom infrastrukturom omogućuju povezivost, pohranu i obradu podataka.

Napredna rješenja

Međutim, digitalna suverenost ne znači izolaciju od svjetskih tehnologija. Upravo razvojem domaće infrastrukture, platformi u oblaku i sigurnosnih rješenja A1 Hrvatska poslovnim korisnicima omogućuje suvremenu, sigurnu, prilagodljivu i skalabilnu digitalnu infrastrukturu unutar hrvatskog i europskog zakonodavstva. Digitalnu suverenost gradi razvojem pouzdane digitalne infrastrukture na temelju lokalne infrastrukture i podatkovnih centara, platformi u oblaku i personaliziranih usluga za poslovne korisnike te sigurnom upravljanju podacima i uslugama informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Tako je A1 podatkovni centar jedan od tehnološki najnaprednijih objekata te vrste u regiji i ključan infrastrukturni dio digitalne suverenosti. Posjeduje certifikat ​Tier III Facility ​​Instituta Uptime, koji potvrđuje visoku razinu dostupnosti i otpornosti sustava. Infrastruktura uključuje redundantne sustave napajanja i hlađenja, višeslojnu fizičku sigurnost te stalan nadzor i tehničku podršku, što organizacijama omogućuje da kritične podatke i digitalne sustave zadrže unutar Hrvatske i europskoga regulativnog okvira uz visoku razinu sigurnosti i dostupnosti.

Poslovnim korisnicima svih veličina A1 podatkovni centar i usluga A1 Cloud kao platforma omogućuju korištenje digitalne infrastrukture kao usluge. S pomoću A1 Clouda organizacije mogu brzo uspostaviti virtualne informacijske tehnološke (IT) okoline i prilagođeno upravljati infrastrukturom. Tako im se olakšava razvoj digitalnih proizvoda, osuvremenjivanje IT sustava i poslovanje prilagođava promjenama.

– Platforma omogućuje razvoj i ispitivanje te produkciju sustava i poslovno kritičnih aplikacija. Prednost je također mogućnost izgradnje hibridnih IT arhitektura u kojima organizacije mogu spojiti lokalnu infrastrukturu i kapacitete oblaka. Pri tome osjetljivi i regulativno zahtjevni podaci ostaju pohranjeni i obrađeni unutar infrastrukture pod lokalnom i europskom jurisdikcijom, a istodobno se zadržavaju fleksibilnost i skalabilnost tehnologije oblaka. Poslovni korisnici mogu tako samostalnije upravljati vlastitim podacima, jače nadzirati digitalnu infrastrukturu i brže razvijati digitalnih rješenja. Osim toga, lokalna infrastruktura omogućuje nižu latenciju i stabilniju izvedbu – iznose u A1 Hrvatska.

Važnost infrastrukture

A1 dodatno je ojačao sigurnost suradnjom s podatkovnim centrom DC North, čime su osigurani dvolokacijska pohrana podataka i napredna rješenja za sigurnosne kopije i brz oporavak sustava. Takav razvoj područne infrastrukture oblaka i podatkovne infrastrukture važan je za djelatnosti kojima su ključni sigurnost, latencija i regulativna usklađenost.

– Recimo, startup-zajednica koristi se cloud-infrastrukturom za brzu izgradnju i skaliranje digitalnih proizvoda bez velikih početnih ulaganja. Javni sektor zahtijeva infrastrukturu koja omogućuje pohranu i obradu podataka u skladu s lokalnim i europskim regulativnim standardima. Industrija videoigara, primjerice, treba infrastrukturu niske latencije i visoke skalabilnosti za razvoj i upravljanje digitalnim platformama. Razvoj softvera​ i DevOps oslanjaju se na fleksibilne razvojne i testne okoline koje omogućuju brzu iteraciju i automatizaciju, a zdravstvo zahtijeva sigurnu obradu osjetljivih podataka i visoku dostupnost sustava. Digitalna suverenost tim djelatnostima svakako donosi najveću pomoć u poslovanju – istaknuli su u A1 Hrvatska.