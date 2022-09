Mercedes-Benz optužen za ‘greenwashing‘

Organizacija Wherefrom objavila je kampanju u kojoj Mercedes-Benz optužuje za ‘greenwashing‘ i poziva na pravu brigu o okolišu

Ulazak u svijet električnih vozila automobilski brend Mercedes-Benz popratio je prigodnom marketinškom kampanjom. U sklopu kampanje objavljene su predivne fotografije prirode i slogan 'Nature or Nothing – the New Eelectric Vehicle generation – it's already there' kojim svoje kupce uvjeravaju da im je itekako stalo do okoliša.

No, kako tvrdi platforma koja se bavi održivošću Wherefrom, Mercedes-Benz je očigledan primjer 'greenwashera'. U suradnji s agencijom 10 Days London, uzvratili su kampanjom u kojoj su kopirali originalnu Mercedesovu, ali umjesto fotografija latica ruže ili listova s prepoznatljivim logotipom, objavili slične fotografije, ali s mrljama od nafte, suša i prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama.

Građani dižu tužbe

Tim potezom željeli su publici skrenuli pozornost na to da su Mercedes, a i njemu slični automobilski brendovi daleko od čuvara prirode već, upravo suprotno, doprinose narušavanju kvalitete i klimatskim promjenama. Tako je, primjerice, u tijeku tužba koju su protiv Mercedes Benza i BMW-a digle njemačke organizacije za zaštitu okoliša jer nisu poduzeli potrebne akcije kako bi se smanjio njihov utjecaj na okoliš.

Kako prenosi portal Little Black Book, 'greenwashing' je golem problem u oglašivačkoj industriji. Prema podacima koje je objavila Europska komisija, čak 42 posto kompanija iznosi 'zelene' tvrdnje koje su lažne, zavaravajuće i pretjerane, a u proteklih 12 mjeseci čak je 16 marketinških kampanja objavljenih u Velikoj Britaniji 'greenwasherskog' predznaka.

Budući da nadležna državna tijela ne poduzimaju dovoljno ne bi li natjerala kompanije da poduzmu potrebne akcije, građanske organizacije su odlučile uzeti stvar u svoje ruke, pa dižu tužbe. Samo je u Velikoj Britaniji broj tužbi s 22 u 2020. porastao na 193 prošle godine. Wherefrom je samo jedna od takvih organizacija koje su odlučile raskrinkati licemjerje kompanija te ih potaknuti da budu transparentnije te, ako već spominju okoliš u svojoj komunikaciji, onda da o njemu doista i brinu.