MOL pokreće proizvodnju zelenog vodika

MOL Grupa udružila je snage s tvrtkom Plug Power Inc., vodećim pružateljem gotovih rješenja u tehnologiji vodika za globalnu ekonomiju zelenog vodika, kako bi izgradila jedan od najvećih pogona za proizvodnju zelenog vodika u Europi, u MOL-ovoj rafineriji Dunav u Százhalombatti u Mađarskoj. Zeleni vodik smanjit će emisije ugljika u pogonima rafinerije Dunav te u duljem roku omogućiti mobilnost bez štetnih emisija.

Uz pomoć jedinice za elektrolizu snage 10 megavata (MW) tvrtke Plug Power, MOL-ovo postrojenje vrijedno 22 milijuna eura moći će proizvoditi približno 1600 tona čistog, ugljično neutralnog, zelenog vodika godišnje, zamjenjujući trenutno korišteni proizvodni proces temeljen na prirodnom plinu i time eliminirajući do 25.000 tona ugljičnog dioksida. Budući da taj proces predstavlja jednu šestinu emisija ugljičnog dioksida MOL Grupe, ovim se ulaganjem podupiru ciljevi ugljične neutralnosti MOL-a, a ono će također pridonijeti energetskoj neovisnosti regije.

Nakon pokretanja pogona 2023., MOL će zeleni vodik upotrebljavati u svojoj rafineriji Dunav u procesu proizvodnje goriva u vlastitom vodikovom sustavu. Proizvedeni zeleni vodik bit će ugrađen u molekule MOL-ovih goriva, čime će se smanjiti emisije ugljičnog dioksida u proizvodnoj tehnologiji i konačnim proizvodima.

- Uvjereni smo da vodik nije samo jedan od najvažnijih nositelja energije u pokrenutoj energetskoj tranziciji, već će biti i ključan čimbenik u novom, ugljično-neutralnom energetskom sustavu. Ova nova tehnologija omogućuje uvođenje proizvodnje zelenog vodika u Százhalombatti u Mađarskoj, što MOL Grupu čini jednim od najvažnijih igrača u održivom energetskom gospodarstvu u regiji - izjavio je Gabriel Szabó, izvršni potpredsjednik Rafinerija i marketinga MOL Grupe.

Proizvodnja zelenog vodika ne stvara emisije stakleničkih plinova. Oprema tvrtke Plug rabi električnu energiju iz obnovljivih izvora kako bi se voda razdvojila na kisik i vodik postupkom elektrolize. Ovim postupkom ne nastaju nusproizvodi koji štete okolišu. Proizvodeći jednu tonu vodika, oprema proizvodi i 8 do 9 tona čistog kisika, čime se u procesu uštedi gotovo 10.000 tona prirodnog plina. Elektrolizatori tvrtke Plug, s gotovo 50 godina iskustva rada u područjima gdje se traži visoka pouzdanost, modularni su i prilagodljivi generatori vodika, optimizirani za proizvodnju čistog vodika.

- Zeleni vodik predstavlja odgovor na dva ključna pitanja s kojima se suočava čovječanstvo: klimatske promjene i energetsku neovisnost. „Mogućnosti da podržimo trend uvođenja zelenog vodika u tradicionalnija tržišta industrijskog vodika diljem svijeta doimaju se neograničenima. Zadovoljstvo nam je našu najmoderniju tehnologiju elektrolizatora pružiti Rafineriji Dunav MOL Grupe, kako bismo MOL Grupi omogućili da napravi veliki iskorak u rješavanju tih problema u regiji - izjavio je Andy Marsh, glavni izvršni direktor tvrtke Plug.

Plug, tvrtka koja stoji iza prvog i najopsežnijeg ekosustava zelenog vodika, pojednostavljuje uvođenje zelenog vodika za tvrtke koje su spremne poboljšati učinkovitost i održivost svojih operacija. Plan je da neovisna mreža za proizvodnju zelenog vodika tvrtke Plug ostvari dnevnu proizvodnju od 70 tona do kraja 2022. godine, a cilj je dosegnuti dnevnu proizvodnju od 500 tona dnevno do 2025. u Sjevernoj Americi te 1000 tona dnevno na globalnoj razini do 2028.

Proizvodnja zelenog vodika sastavni je dio MOL-ove strategije SHAPE TOMORROW, koja je usmjerena na održivost te je u potpunosti usklađena s europskim zelenim planom. U okviru svoje strategije tvrtka će do 2025. uložiti ukupno 1 milijardu eura u kružno gospodarstvo s niskim emisijama ugljika. MOL će smanjiti ugljični otisak svojih operacija za 30 posto do 2030., a 50 posto ulaganja utrošit će se na održive projekte. MOL ima za cilj ostvariti ugljičnu neutralnost u svom poslovanju do 2050. godine.