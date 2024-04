Nazire se prvi svjetski sporazum o ograničenju plastike

Četvrti i pretposljednji ciklus pregovora u organizaciji UN-a za rješavanje globalnog zagađenja plastikom završio je u Ottawi rano u utorak, a prvi svjetski sporazum trebao bi biti dogovoren do kraja godine, no neće sadržavati ograničenja proizvodnje polimera. Prvi put u pregovorima, delegati iz 175 zemalja i promatrači raspravljali su o nacrtu dokumenta koji bi mogao postati globalni sporazum o okončanju sveprisutnosti plastike, od planinskih vrhova do oceanskih dubina, kao i u ljudskoj krvi i majčinom mlijeku.

Trenutačno zasjedanje nastavilo se tamo gdje su prije pet mjeseci stali razgovori u Keniji. Također su pristali na niz konzultacija odsad do studenog, kada bi se u Južnoj Koreji trebao održati posljednji krug pregovora. U razgovorima u Ottawi došlo je do ‘goleme, monumentalne promjene u tonu i energiji‘ u usporedbi s prethodnim ciklusom, rekla je savjetnica kanadskog ministra okoliša Julie Dabrusin.

– Stvarno sam optimistična da možemo postići sporazum do kraja godine... kako bismo okončali onečišćenje plastikom do 2040. – rekla je.

Dabrusin i drugi pozdravili su pomak u pregovorima s nejasnih ciljeva na jezik sporazuma, kao i racionaliziranje opcija predstavljenih u Keniji. Međutim, predložena gornja granica za proizvodnju plastike nije ušla u nacrt teksta i ostaje glavna točka prijepora. Iako postoji širok konsenzus o potrebi za sporazumom, aktivisti za zaštitu okoliša koji traže smanjenje proizvodnje plastike i dalje su u sukobu sa zemljama proizvođačima nafte i industrijom plastike koja favorizira recikliranje.

Recikliranje nasuprot smanjenju proizvodnje

Ana Rocha, govoreći u ime nacija globalnog juga, rekla je da postoji ‘sve veća volja za reguliranje primarnih plastičnih polimera sporazumom‘. To je ključno, tvrde skupine za zaštitu okoliša.

– Ne možete stati na kraj plastičnom onečišćenju ako ne smanjite količinu plastike koja se proizvodi – rekao je Graham Forbes iz Greenpeacea za AFP.

Godišnja proizvodnja plastike više se nego udvostručila u 20 godina, s 460 milijuna tona godišnje, i na putu je da se u roku od četiri desetljeća utrostruči ako se ne kontrolira.

– Ovaj će sporazum uspjeti ili propasti ovisno o opsegu u kojem se bavi plastikom i smanjuje njenu proizvodnju. Ništa drugo neće funkcionirati ako to ne shvatimo kako treba – rekao je Forbes.

Očekivalo se da će se ministri okoliša G7 na sastanku u Italiji u utorak obvezati na smanjenje proizvodnje plastike, suočivši se s činjenicom ‘da je razina plastičnog onečišćenja neodrživa i da je njezin porast alarmantan‘ izjavilo je francusko izaslanstvo.

Peru i Ruanda predložili su u Ottawi smanjenje proizvodnje plastike za 40 posto u sljedećih 15 godina, u skladu s klimatskim ciljevima Pariškog sporazuma. Proizvodnja plastike značajan je pokretač globalnog zatopljenja jer se većina plastike proizvodi od fosilnih goriva. Prijedlog je odbijen.

Chris Jahn, tajnik Međunarodnog vijeća kemijskih udruga, rekao je da je industrija "u potpunosti predana pravno obvezujućem sporazumu" o plastičnom otpadu, ali onom koji ne ‘eliminira ogromne društvene koristi koje plastika pruža za zdraviji i održiviji svijet‘. Alejandra Parra iz Latinske Amerike nazvala je recikliranje ‘lažnom opcijom‘.

Puno plastike nije reciklirano ili ni ne može biti, rekla je. Proces topljenja plastike u nove oblike također ima nedostataka jer oslobađa toksine i emisije ugljika. Prikupljanje i razvrstavanje plastike koja se može reciklirati također je relativno skupo.