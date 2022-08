[Oni koji dolaze] Babies by Babes očekuje eksponencijalni rast proizvoda za novorođenčad od tekstilnog otpada

Zamisao o osnivanju brenda Babies by Babes rodila se prije četiri godine kada su Dorotea Mirčetić i Astrid Dimitrijević još bile u Danskoj. Tamo su živjele i studirale i prvi put shvatile s kolikim entuzijazmom zapadnjaci prihvaćaju ekološke proizvode i održivu kupovinu. A kada se tome pridoda nostalgija prema Hrvatskoj, bilo im je jasno da je Hrvatska jedina zemlja u kojoj su željele osnovati svoj ekološki startup.

Prva godina nakon povratka bila je poprilično teška, ističe Astrid Dimitrijević, zbog koronakrize, no ubrzo su shvatile da su donijele pravu odluku. Brend Babies by Babes zaživio je kao web trgovina u kojoj se mogu kupiti brojni proizvodi za novorođenčad ručno izrađeni od ostataka tkanine i tekstilnog otpada. Time se znatno umanjuje prekomjerna proizvodnja tekstila, rekla je Dimitrijević, te podržava zero waste politiku kod koje se korištene stvari ponovno mogu upotrijebiti za proizvodnju.

U Hrvatskoj je trava zelenija

Jastuci, tješilice-zečići, podloge za igru 2 u 1 koje od prostirke laganim povlačenjem vezice postaju torbe, vreće za spavanje i pakiranje, organizatori za krevetić te grickalice dječji su proizvodi po mjeri koje su dizajnirali i ručno izradili mladi dizajneri i slikari za Babies by Babes. Brend surađuje i s Udrugom Kamensko, a s sve je proizvedeno u okviru visokokvalitetnih postupaka kontrole kako bi se podržala briga za čovječanstvo i prirodu.

– Naši dječji proizvodi osmišljeni su tako da se nadopunjuju osiguravajući iznimnu udobnost uz poticanje maštovite igre. Uz to Babies by Babes budi svijest o stanju u tekstilnoj industriji kao drugom najvećem zagađivaču okoliša u svijetu. Dorotea Mirčetić i ja smo dugogodišnje prijateljice te zadnjih sedam godina živimo i stvaramo zajedno, pa se i može reći da smo obiteljska tvrtka. Od 2021. godine naša obitelj se uvećala za još jednog člana, jer se Dorotea ostvarila i kao majka. Dijelimo svaki uspjeh i neuspjeh te zajedničkim radom i trudom borimo se ostvariti sve naše ciljeve što nas čini pravom obitelji.

Tvrtku La Controverse koja stoji iza brenda Babies by Babes pokrenule smo u istarskoj Funtani ulažući svoju ušteđevinu stečenu za vrijeme boravka u Danskoj i Njemačkoj. Ostatak smo financirale bespovratnim sredstvima za samozapošljavanje koja je Hrvatska namijenila svima koji se žele ostvariti u poduzetničkim vodama. Iako je većina uvjerena da je drugdje trava zelenija, sve su češći primjeri iseljenika koji su svoju poslovnu i životnu sreću našli u povratku rodni kraj, kao što smo i mi – istaknula je Dimitrijević.

Ukorak s trendovima

Sada su na europskom tržištu prisutne preko web-shopa, a cilj im je da u narednih pet godina prošire poslovanje u svijetu te da brend na unutarnjem i vanjskom tržištu postane prepoznatljiv. U Zagrebu pripremaju otvaranje showrooma i u idućih godinu dana još jednog u Rovinju preko ljeta, budući da smatraju da otvaranjem fizičkih poslovnica mogu na najbolji način predstaviti tvrtku i proizvode. Daljnji poslovni pothvat, najavljuje Dimitrijević, usko je povezan s razvijanjem tehnoloških inovacija, koje će obuhvatiti transparentno poslovanje, digitalizaciju kružnog gospodarstva te gospodarenje otpadom.

– Danas je vrlo jednostavno dobiti svojih pet minuta slave zahvaljujući društvenim mrežama. Stalna promjena trendova i njihov utjecaj na široku masu pruža nam mogućnost brzog izlaska na tržište te brze popularizacije raznih proizvoda i brendova. Biti u korak s trendovima danas je neophodno, međutim naše poslovanje se bazira na dugoročnosti, kvaliteti te promjeni koju činimo za naše buduće generacije.

Kako se tržište razvija tako i mi idemo u korak sa njime. Probijali smo se na tržištu putem društvenih mreža, sudjelovali na raznim sajmovima te nedavno prisustvovali IFAT-u u Münchenu, vodećem svjetskom sajmu za upravljanje vodama, kanalizacijom, otpadom i sirovinama. Uz to zanimljivi smo medijima u Hrvatskoj, pa kroz buduće investicije svakako planiramo ojačati marketing branda – iznosi Dimitrijević.

Uz pomoć državnih poticaja

Dobra poslovna ideja, nastavlja, jedan je od ključnih elemenata za razvijanje uspješnog poduzetništva, ali je nedovoljan ako niste spremni boriti se i riskirati. Povratak u Hrvatsku doživljava jednim od njihovih značajnijih poslovnih poteza koji nije bio nimalo jednostavan, ali pametna kombinacija ljudi, prilika i resursa vodi ih ka zacrtanim ciljevima.

– Nailazile smo na razne prepreke koje su usporavale i promijenile tijek poslovanja. Prebacivanje sa zapadnjačkog načina poslovanja na ovaj naš doista je zahtijevalo prilagodljivost. Birokracija i apolitičnost nas usporava svakodnevno, a nedovoljna transparentnost te manjak informacija o tekstilnom otpadu otežava poslovanje. Nakon odluke o pokretanju vlastitog posla, podnijele smo zahtjev za primanje poticaja za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potpora od 75.000 kuna nam je dodatno olakšala pokretanje poslovanja. Izuzetno smo zadovoljne suradnjom i djelatnicima HZZ-a koji su nam bili dostupni za savjetovanja te podrška u ostvarivanju poticaja. Za sada imamo dvoje stalno zaposlenih te uskoro planiramo povećati broj djelatnika. Kroz digitalizaciju i automatizaciju koja je bila neizbježna, prepoznale smo novu priliku za restrukturiranje našeg poslovanja i pokretanje vlastite platforme koja će biti velika promjena na regionalnom tržištu. Sljedeće godine očekujemo eksponencijalni rast prihoda, a ove nas očekuju sajmovi Green Expo u Meksiku i Ecomondo u Riminiju – rekla je Dimitrijević.

Otpad je sirovina

Prijavile su se za dobivanje sredstava iz programa Europske unije LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti kako bi financirale izgradnju reciklažnog centra i dvorišta specijaliziranog za tekstilni otpad u Zagrebu. Društveno odgovorno i održivo poslovanje dio su njihove poslovne strategije, uz viziju potpune primjene zero waste politike, inovacije proizvoda, digitalizacije te poticanja ponovne uporabe unutar djelatnosti. Nedavno su krenule s projektom digitalne platforme koja će nuditi niz modela za postizanje održivog, učinkovitog te transparentnog gospodarenja tekstilnog otpada u regiji.

– Zalažemo se za održivo poslovanje koje ne šteti Zemlji i ljudima, za smanjenje prekomjerne proizvodnje tekstila i sirovina, smanjenje svakog otpada, drugačiji pristup iskorištavanja i zbrinjavanja otpada, osviještenje ljudi i smanjenje konzumerizma.

Naši dugoročni ciljevi su izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, posebice razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih resursa, tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja. Promičemo strategije odvojenog prikupljanja tekstilnog otpada, proizvodnju tekstila samo za potrebnu uporabu i smanjenje gubitka tkanine u proizvodnji na najmanju moguću mjeru.

Tekstil koji završi kao otpad treba se preraditi u nove proizvode, mehanički reciklirati u sekundarnu sirovinu ili uporabiti za energiju. Na području srednje i istočne Europe potrebno je otvaranje novih radnih mjesta te poticanje održive proizvodnje – ocjenjuje Dimitrijević.