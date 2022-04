Ovo su ‘električari‘ s najvećim dometom

Ako ste jedni od onih koji su odlučili kupiti električni automobil, vjerojatno vas najviše zanima doseg pojedinih modela. S jednim punjenjem valja stići od točke A do točke B, a zabrinutost zbog dometa je vrlo stvarna za vozače električnih automobila. Ta zabrinutost se često može vidjeti i na autocestama gdje se ‘električari‘ krpaju iz kamiona, voze oko stotke i vrebaju benzinske postaje opremljene s električnim punjačem.

Iako postoji relativno malo električnih vozila na tržištu u usporedbi s tradicionalnim gutačima fosilnih goriva postoji širok raspon između električnih vozila s najdužim i najkraćim dometom.

Na samom vrhu spektra nalazi se Lucid Air Dream, koji ima dovoljno ‘soka‘ da prijeđe 836 kilometara prije nego li mu se iscrpe sve baterije. S druge strane tablice nalazi se električni Mini SE koji s jednim punjenjem prelazi svega 114 kilometara.

Zašto se domet električnih vozila razlikuju diljem svijeta?

Ako ste ikada pogledali doseg električnih vozila u različitim dijelovima svijeta, možda ste primijetili da se brojke ne podudaraju. Na primjer, u Sjedinjenim Državama, Long Range Tesla Model 3 nudi domet do 576 kilometara, ali se ta brojka povećava na 601 kilometra u Ujedinjenom Kraljevstvu. To je zato što ne postoji jedinstveni globalni standard za ispitivanje dometa za automobile, a različite regije izračunavaju domet i kilometražu na različite načine. Ideja je da, budući da su vozačke navike diljem svijeta različite, testiranje treba odražavati situacije u kojima će se vozači zaista naći. U SAD-u to testiranje postavlja EPA, dok se u Europi i nekim drugim dijelovima svijeta radi prema Worldwide Harmonized Light Vehicle Test proceduri (WLTP).

Inače za WLTP testiranje kažu da nije točno jer precjenjuje domet za oko 10 posto što bi objasnilo zašto su europske procjene dometa veće od onoga se objavi u SAD-u. Međutim, bez obzira na specifičnosti, EPA ciklus testiranja se općenito smatra točnijim pa su te brojke navedene u nastavku teksta.

Lucid Air Dream Edition – doseg do 836 km

Tvrtka iz Newarka u Kaliforniji koja postoji od 2007. godine stoji iza ovog automobila. Loša vijest je da je ovaj model rasprodan već mjesecima, ali svatko s dovoljno novca može kupiti drugi model Lucid Air Grand Touring kojemu je pak domet nešto manji – 830 km. Razlika od šest kilometara nije kraj svijeta ali cijena ovog automobila je i iznosi 139.000 američkih dolara. Međutim, domet nije sve što Lucid Air nudi. Dream Edition Range ima do 1.111 konjskih snaga i do stotke stiže za svega 2,5 sekundi.

Tesla Model S – doseg do 651 km

Tesla Model S Plaid možda je trenutni vodeći model, ali standardni model S još uvijek ima prednost u dometu. Tesla Model S jedan je od najboljih električnih automobila za vožnju na velike udaljenosti ako znate gdje se nalazi svaka punionica na vašem putu. Model S također dolazi s autopilotom u standardnoj opremi. Najveća brzina mu iznosi 249 km/h, a do stotke stiže za 3,1 sekundi.

Mercedes EQS — 563 km

Dok ne stigne Mercedes EQE, s dometom od 659 km, trenutni prvak je Mercedes EQS. Svoj domet zahvaljuje EQS-ovoj bateriji od 107,8 kWh.

Tesla Model 3 Long Range — 576 km

Najjeftiniji Teslin model na tržištu također dolazi s nekim od najdužih dometa. Model 3 Long Range nudi do 576 km vožnje s jednim punjenjem. Tesla Model 3 Long Range ima najveću brzinu od 233 km/h a do stotke stiže za 4,2 sekunde.

Tesla Model X — 560 km

Teslin najveći automobil također nije loš kada je u pitanju domet. Iako se Model X SUV ne može natjecati s elegantnom aerodinamikom drugih Teslinih modela, s 560 km dometa nije za baciti.

Model Y Long Range — 531 km

Crna ovca obitelji Tesla, standardni model modela Y, otkazan je zbog relativno kratkog dometa, no to je popravljeno s modelom Long Range Model Y. Ima sve uobičajene Tesline dodatke uključujući autopilot, opcijski modul za potpuno samostalno upravljanje. Do stotke mu treba 3,5 sekundi.

GMC Hummer EV1 — 529 km

Veličina Hummera znači da ima mjesta i za gigantsku bateriju od 212m7 kWH što je gotovo dvostruko veću od baterije u Mercedesa EQS. Problem s ovim Hummerom je taj što je već rasprodan, pa se čeka novi model, EV3x i EV2x koji obećavaju domet od 482 kilometra u pickup i SUV verziji. Iako električan Hummer je i dalje Hummer i uključuje General Motorsov Super Cruise autonomni sustav vožnje —Također, do stotke stiže za svega tri sekunde što je zaista impresivno za vozilo teško više od 4,5 tona.

BMW iX xDrive 50 —529 km

BMW iX ima nudi puno toga, uključujući i doseg od 529 km s jednim punjenjem. Sve to zahvaljujući bateriji od 111,5 kWh

Ford Mustang Mach-E — 505 km

Fordov prvi pravi električni automobil bio je nevjerojatno dobro prihvaćen i nije teško shvatiti zašto. Ne samo da je brz, već Ford Mustang Mach-E može putovati do 505 km s jednim punjenjem. Do stotke stiže za 4,8 sekundi, a uz panoramski krov uživanje u vožnji je zajamčeno. Možda nije pravi Mustang, ali nije ni daleko od toga.

Kia EV6 — 498 km

Jedan od novijih električnih automobila, Kia EV6 nudi do 498 km dosega.

Hyundai IONIQ 5 — 487 km

Veliki doseg i relativna pristupačnost najveća je snaga ovog električnog Hyundaija. Najveća brzina mu iznosi 185 km/h, a do stotke stiže za 5,2 sekunde. Nije najbrže, ali će vas dovesti do odredišta i prije nego li mislite.