[Poslovna scena] Velimir Vilović: Cemex Hrvatska iduće godine završava 20 milijuna kuna vrijednu investiciju ‘ozelenjivanja‘

Iz Cemexovih tvornica cementa i s terminala prosječno radnim danom izađe 150 šlepera s tim neizostavnim građevinskim materijalom. Cement se prevozi i s tvorničkih obala gdje ga je u 2021. godini pretovareno ukupno 900 tisuća tona. Putovanje cementa iz tvornica u okolici Splita do gradilišta na raznim hrvatskim i inozemnim adresama tradicija je duga više od 150 godina. Naime, početak proizvodnje cementa u Dalmaciji smješta se u 1865. godinu i u pogon koji je bio na mjestu današnje zapadne obale u Splitu, kod hotela Marjan. Tehnikom brzog premotavanja iz sadašnjosti u prošlost pa nazad teleportiramo se u Kaštel Sućurac gdje se sastajemo s Velimirom Vilovićem, direktorom Cemexa Hrvatska koji će svoju poziciju 1. travnja ustupiti novom predsjedniku Uprave Alenu Voloderu.

Od 1. travnja Cemex Hrvatsku će voditi peteročlana Uprava na čelu s Alenom Voloderom. Članovi Uprave bit će dosadašnji sektorski direktori Kristina Buzov, Mirela Kotarac, Joško Težulat i Marijan Vuko.

Vilović je na čelu tvrtke pet godina, a u Cemexu Hrvatska je proveo 23 godine. Vezanost uz to mjesto posebno dolazi do izražaja kada nam s ponosom pruža monografiju izdanu 1965. za prvih sto godina cementare gdje se može pročitati kako je od 1925. do 1964. iz nje izvezeno više od 10 milijuna tona cementa u države na svim kontinentima, osim Australije i Antarktike.

Najznačajniji infrastrukturni projekt za koji Cemex Hrvatska trenutno dobavlja cement je Pelješki most, odnosno u ovom trenutku to su njegove pristupne ceste. – Isporuka cementa za Pelješki most, iako je on u javnosti percipiran kao najznačajnijih infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, ne predstavlja značajan udjel u ukupnoj otpremi CEMEX-ovog cementa. Naime, u dvogodišnjem razdoblju, koliko su trajali betonski radovi, isporuke cementa za most čine tek 1,3 posto naše ukupne otpreme – govori Vilović te nabraja kako se njihov beton koristi u izgradnji kampusa tvrtke Rimac, u sanaciji građevina pogođenih potresom poput zgrade HGK u Zagrebu, za izradu šetnica, parkova, kampova i drugih projekata usmjerenih na podizanje turističke ponude. Dodaje da količine isporuke stalno rastu te da u srpnju prošle godine, zamiješavši ukupno 13.725 kubika betona, oborili mjesečni rekord svih vremena u količini proizvedenog betona u Zagrebu. – Slikovito, to je više od 1.800 kamiona miješalica u jednom mjesecu – pokušava nam približiti o kolikoj je količini riječ Vilović.

Crtice iz povijesti Početak proizvodnje cementa u Dalmaciji: 1865. godine u Splitu, na lokaciji današnje zapadne obale kod hotela Marjan

Tvornica cementa „Salonit“ u Sloveniji koja je izgrađena 1921. godine dobila je ime po antičkom nazivu grada Solina (Salona) gdje je investitor Emil Stock prije toga pokrenuo proizvodnju cementa

Dalmacijacement u sastavu je Cemexa od 2005. godine

Doznajemo da je u prošloj godini Cemex Hrvatska ostvario zacrtane planove. Budući da je tvrtka listana na njujorškoj burzi, detaljniji komentar o rezultatima trenutačno ne možemo dobiti, ali to nas ne priječi da pričamo o budućnosti. U sljedećoj godini iz ove tvrtke očekuju umjereni rast gospodarske aktivnosti na ključnim lokalnim tržištima, što znači i rast i u građevinskom sektoru, a time i veću potražnju za cementom i betonom. Planiraju nastaviti širiti ponudu niskougljičnih proizvoda, a konačni rezultat poslovanja u ovoj godini odredit će to koliko će se uspješno prilagoditi inflatornim pritiscima kao i sve zahtjevnijem upravljanju dobavom ključnih sirovina i materijala.

- Mislim da je u ovoj godini za većinu industrija ključno upravljanje s troškovima inflacije, kao i izlaženje na kraj s poremećajima u dobavnim lancima. Mi to ne osjećamo toliko što se tiče sirovina, koliko što se tiče rezervnih dijelova. Tu je potrebno planiranje, duži rokovi, sigurnosne zalihe za ključne rezervne dijelove. U našem slučaju to je posebno značajno jer ulazimo u investicijski ciklus u kojem će i naša ulaganja u dugotrajnu imovinu biti značajnija nego u prethodnim godinama – ističe Vilović.

Cemex Hrvatska prošle je godine pokrenuo novi investicijski ciklus koji će trajati dvije godine. Primarni fokus tih ulaganja je energetska učinkovitost i smanjenje ugljičnih emisija. U srpnju prošle godine odobreno im je sufinanciranje iz EU fondova za projekt povećanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u pogonu Sv. Juraj.​ Riječ je o investiciji od 20 milijuna kuna od kojih će polovinu pokriti europska sredstva. Projekt bi trebao biti gotov do sredine 2023. Direktor Cemexa Hrvatska pohvalio se i kako su prošle godine u suradnji s Gradom Kaštela otvorili novo reciklažno dvorište za zbrinjavanje građevnog otpada, prvo takvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pitanje dekarbonizacije i zaštite okoliša je kompanijski neprikosnoveni prioritet. – Naša je globalna strategija do 2050. godine ponuditi beton proizveden s neto nultom ugljičnom emisijom, a već sada nudimo niskougljične građevinske materijale. I u Pelješki most su od tri ugrađena tipa cementa dva proizvedena uz smanjene emisije CO2 – navodi Vilović.

Svoje kratkoročne planove neće temeljiti na obnovi nakon potresa s obzirom na očekivanu dinamiku aktivnosti gradnje na potresom pogođenom području. Beton je samo jedan od segmenata svih roba koje će građevinari trebati, objasnio je Vilović dodajući da je danas imperativ graditi održivo, savjesno i kvalitetno, što je poslovna prilika za proizvođače različitih građevinskih materijala u Hrvatskoj.

Iako bezrezervno podržavaju dekarbonizaciju, iskreno kažu da ih CO2 regulative i troškovi dovode u situaciju da su njihovi proizvodi nekonkurentni za izvoz izvan granica EU. Očekuju stoga s nestrpljenjem da EU implementira CBAM mehanizam (eng. Carbon Border Adjustment Mechanism) kojim bi zaštitila proizvodnju cementa u zemljama članicama. Europska unija je izložena uvozu, osobito na svojim rubnim područjima. Vilović navodi primjer Rumunjske u kojoj je, kako kaže, uvoz cementa u proteklih pet godina upeterostručen. Hrvatsko tržište je isto poprilično otvoreno što se tiče cementa, najviše se uvozi iz Turske. Što se pak izvoza tiče, u ovoj je godini predviđeno da se proizvodi Cemexa Hrvatska uz BiH, Crnu Goru i regiju izvoze još samo u Italiju.

Tvrtka u Hrvatskoj zapošljava 482 ljudi i za razliku od mnogih sugovornika diljem Hrvatske, Vilović kaže da nemaju nikakvih problema s pronalaženjem radne snage. – Krajem veljače potpisali smo novi kolektivni ugovor s Nezavisnim sindikatom Dalmacijacementa. Imamo dugu tradiciju kvalitetnog socijalnog dijaloga s našim radnicima. Naš je prioritet da budemo prvi izbor kao poslodavac, praktično iskustvo pokazuje da to i jesmo jer imamo vrlo stabilnu bazu zaposlenika. Nemamo problema kao mnogi drugi u nalaženju kvalitetnih kadrova i vjerujemo da je to stoga što smo za naše radnike izgradili ambijent u kojem se ne radi samo za plaću nego oni imaju osjećaj sigurnosti, pripadnosti i zadovoljstva - zaključuje Vilović.

Cemex provodi i nagrađivani projekt održivog razvoja u sklopu kojeg je 2005. na rekultiviranim površinama rudnika na padinama Kozjaka i u tvornici Sv. Kajo zasadio maslinik. Ove su godine u suradnji s Poljoprivredno-braniteljskom zadrugom Lintar ubrali gotovo 6,5 tona maslina i proizveli 900 litara ekološki certificiranog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Lintar je prvo maslinovo ulje u Hrvatskoj nastalo iz rekultiviranih površina rudnika, a projekt je 2011. proglašen najboljim Europskim programom okolišne odgovornosti (International Business Awards) te je osvojio prestižnu međunarodnu nagradu Stevie Award.

