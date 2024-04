Poznati investitor podijelio svojih 12 hrabrih predviđanja o budućnosti

Vinod Khosla, osnivač Khosla Venturesa, renomiranog fonda rizičnog kapitala u Silicijskoj dolini, nedavno je podijelio svojih 12 hrabrih predviđanja o budućnosti. Uz evidenciju uspješnih ulaganja u tvrtke kao što su Octa, RingCentral, GitLab i mnoge druge, Khoslin uvidi imaju težinu. Odlučili smo istražiti svako od njegovih predviđanja i raspraviti o potencijalnom utjecaju koje bi ona mogla imati na razne industrije i svakodnevnicu.

1. Stručnost će biti gotovo besplatna

Khosla predviđa da će s napretkom u umjetnoj inteligenciji (AI) stručnost u raznim područjima postati dostupna svima besplatno ili uz zanemarivu cijenu, a posebno spominje dostupnost AI doktora i učitelja. Ovo predviđanje usklađeno je s trenutačnim napretkom u velikim jezičnim modelima i AI tehnologiji u čiji se razvoj ulažu milijarde dolara. Ogromno znanje i mogućnosti ovih modela mogu potencijalno zamijeniti ili poboljšati rad profesionalaca kao što su softverski inženjeri, trgovci i kreativci. Iako ova demokratizacija stručnosti može imati svoje prednosti, ona također postavlja pitanja o budućnosti specijaliziranog znanja i potrebe za vrhunskim stručnjacima.

2. Radna snaga bit će znatno jeftinija

Khosla zamišlja budućnost u kojoj će barem milijarda dvonožnih i raznih drugih robota preuzeti nepoželjne poslove, oslobađajući ljude običnih, dosadnih zadataka. Iako je ovo predviđanje uzbudljivo, pitanje je hoće li se ostvariti u bliskoj budućnosti. Potencijalni ekonomski učinak tako masovnog priljeva robota među ljudsku radnu snagu je neizvjestan. Dok bi povećana produktivnost mogla riješiti neke ekonomske izazove, udaljavanje od ljudskih radnika moglo bi dovesti do nestašice poslova i potrebe pojedinaca da pronađu nove izvore svrhe i prihoda.

3. Upotreba računala će ubrzano rasti

Khosla vjeruje da će broj programera premašiti milijardu, a programirati će na prirodnom jeziku. Ovo predviđanje usklađeno je s trenutnim trendom da se programiranje učini pristupačnijim netehničkim korisnicima. Međutim, Khosla ide još dalje, sugerirajući da dugoročno gledano možda uopće neće biti potrebe za programerima. S napretkom umjetne inteligencije i obrade prirodnog jezika, ljudi bi mogli izravno komunicirati sa sustavima umjetne inteligencije, eliminirajući potrebu za tradicionalnim programiranjem.

4. AI će transformirati zabavu i dizajn

Khosla predviđa da će AI igrati značajnu ulogu u glazbi, zabavi i dizajnu. Sadržaj će biti personaliziran i dinamički kreiran za svakog pojedinca prema njegovim preferencijama i raspoloženju. Ovo predviđanje usklađeno je s trenutnim napretkom u sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom i idejom o publici od jednog (eng. an audience of one). Međutim, odnos između slavnih osoba i obožavatelja mogao bi se promijeniti kako osobnosti generirane umjetnom inteligencijom postaju sve prisutnije. Tko zna, možda više zavolimo umjetne od pravih zvijezdi. Ponekad dođe na isto!

5. Pristup internetu posredovat će - agenti?

Prema Khosli, većina potrošačkog pristupa internetu bit će posredovana agentima koji djeluju u ime korisnika. Ti će agenti filtrirati informacije, obavljati zadatke i štititi korisnike od trgovaca i robota. Ovo predviđanje u skladu je s idejom personaliziranih AI filtara, koji mogu pomoći pojedincima da se snađu u ogromnoj količini informacija dostupnih na internetu. Međutim, potencijalne pristranosti i izazovi u osiguravanju transparentnog i nepristranog filtriranja teme su o kojima će se vjerojatno sve češće pričati u budućnosti.

6. Zdravstvena revolucija

Khosla predviđa da će napredak u genomici i umjetnoj inteligenciji omogućiti preciznu skrb temeljenu na individualiziranim čimbenicima. AI modeli će simulirati i optimizirati tretmane, doze i terapije za svaku osobu. Ovo predviđanje u skladu je s tekućim istraživanjima u personaliziranoj medicini i potencijalom umjetne inteligencije da napravi revoluciju u zdravstvu. Međutim, implementacija takvog sustava na globalnoj razini zahtijevala bi značajna ulaganja u resurse i infrastrukturu, ali ništa nije nemoguće!

7. Inovacije u proizvodnji hrane

Khosla predviđa da će postojati bolje alternative tradicionalnim životinjskim proteinima, poput sintetskih proteina, biljnih proteina, pa čak i insekata. Navedene inovacije mogle bi riješiti utjecaj tradicionalnog uzgoja stoke na okoliš, jer održivost je ipak najvažnija tema u Europskoj uniji. Iako se prihvaćanje i usvajanje alternativnih izvora proteina može razlikovati od kulture do kulture, potencijal za održiviju i raznovrsniju proizvodnju hrane je uzbudljiva perspektiva, vidjet ćemo što će od toga biti.

9. Autonomna vožnja gradovima

Khosla predviđa budućnost u kojoj će osobni autonomni sustavi prijevoza zamijeniti većinu automobila u gradovima. Ova promjena mogla bi dramatično povećati propusnost ulice i smanjiti prometne gužve. U Hrvatskoj na tome već radi Mate Rimac, a u SAD-u Elon Musk. Iako se tehnologija za autonomna vozila još uvijek usavršava, rane inicijative poput Wayma u San Franciscu pokazuju potencijal zajedničkog autonomnog prijevoza. Međutim, potpuno ostvarenje ovog predviđanja može zahtijevati značajne promjene u infrastrukturi i propisima, a to je, pretpostavljamo, dugotrajan proces.

9. Od New Yorka do Londona za 90 minuta

Prema Khosli, mogli bismo vidjeti razvoj Mach 5 (hipersoničnih) aviona koji mogu prevoziti putnike između gradova, poput New Yorka i Londona, u samo 90 minuta. To bi u nekoj ‘bliskoj‘ budućnosti vjerojatno omogućilo održivo zrakoplovno gorivo. Iako ovo predviđanje zvuči primamljivo, izazove u razvoju bržih zrakoplova i održivog goriva za zrakoplove ne treba podcijeniti. Međutim, ako se ostvari, mogao bi revolucionirati putovanja na velike udaljenosti i omogućiti svima da budu svugdje - za čas.

10. Obilje čiste energije

Khosla predviđa razvoj čiste i otpremne električne energije do 2050. Fuzijski kotlovi mogli bi zamijeniti kotlove na ugljen i prirodni plin, smanjujući potrebu za novim fuzijskim postrojenjima. Uz to, super vruća geotermalna energija mogla bi ponuditi održivu alternativu. Iako ova predviđanja nude nadu za održiviju budućnost, ne bi se smjeli zanemariti izazovi u razvoju i skaliranju ovih tehnologija. Pristup pristupačnoj i čistoj energiji ključan je za rješavanje klimatskih promjena i promicanje zelenijeg svijeta, kažu stručnjaci.

11. Prirodnih resursa na bacanje

Khosla vjeruje da ćemo otkriti više prirodnih resursa nego što ih potrošimo, izazivajući tako percepciju oskudnosti resursa. Iako su pojedinosti o tome kako će se to postići nejasne, tehnološki napredak potencijalno bi mogao omogućiti vađenje resursa koji su se prije smatrali neekonomičnim ili nedostupnim. Međutim, ekološkim i društvenim implikacijama povećanog vađenja resursa mora se pažljivo upravljati kako bi se osigurale održive prakse. Naravno, ako to uopće bude moguće.

12. Emisije ugljika neće biti problem

Khosla tvrdi da će poduzetnici razviti i skalirati bolje tehnologije za rješavanje emisija ugljika u industrijama kao što su cement, čelik, poljoprivreda, transport i proizvodnja energije. Ovo predviđanje usklađeno je s tekućim naporima u borbi protiv klimatskih promjena i prijelazu na održiviju budućnost. Međutim, također naglašava potrebu za inovacijama i suradnjom kako bi se prevladali izazovi koje postavljaju emisije ugljika, ali ništa nije nemoguće!

Budućnost je neizvjesna

Predviđanja Vinoda Khosle nude pogled u potencijalno transformativnu budućnost. Dok neka predviđanja mogu potrajati dulje da se ostvare ili se suočiti s preprekama, ona ističu mogućnosti koje omogućuje napredak u umjetnoj inteligenciji, tehnologiji i održivim praksama. Kao i kod svih predviđanja, budućnost je neizvjesna i važno im je pristupiti kritički. Unatoč tome, Khoslin optimizam i vjera u moć tehnologije da oblikuje bolji svijet su zaista inspirativni, ali vrijeme će pokazati kako će se ova predviđanja odvijati i utjecati na naše živote, poslove i budućnost.