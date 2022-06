Rast na temelju inovacija ključan je za opstanak na tržištu

Koliko su inovacije važne, može se učiti na primjeru kompanije Tetra Pak, koja upravo njima duguje uspješno poslovanje još od 1933. Od tada revolucionarnog načina pakiranja do danas nije prestala osmišljavati kreativna, održiva i učinkovita rješenja pakiranja

Inovacije su oduvijek iznimno važne za napredak društva, ali danas su, vjerojatno, i važnije nego ikada prije. Glad za novim rješenjima diljem svijeta također se potiče tržišnim zahtjevima jer tvrtke stalno pokušavaju biti brže i bolje od ostalih na tržištu. Proizvodi, usluge, poslovni modeli ili strategije – sve se to može inovirati, ali nešto novo i korisno ne treba uvijek doista biti nešto potpuno novo. Naime, nije potrebno izmišljati toplu vodu, već se inovirati može i tako da se nadograde postojeći poslovni modeli i proizvodi.

Stoga, primjerice, Harvardska poslovna škola (Harvard Bussines School) dijeli inovacije na disruptivne i one koje održavaju i poboljšavaju poslovanje. Kod disruptivnih manje tvrtke u poslovnoj borbi izazivaju veće, a poboljšavanju poslovanja teže one tvrtke koje žele ostati predvodnice na tržištu pa stalno nadograđuju ponudu za postojeće korisnike. No na Harvardu smatraju da je najbolje ujediniti oba pristupa.

Prema mišljenju stručnjaka s Harvarda, najuspješnije tvrtke obje vrste inovacija ugrađuju u svoje poslovne strategije. Riječ je, naime, o tome da je važno zadržati mjesto na tržištu, ali da bi se postalo konkurentno, mora se rasti.

Važnost inovacija

Inovacije tako mogu pomoći u nepredviđenim izazovima u poslovanju stoga što osim rasta omogućuju prilagodljivost i izdvajaju tvrtku od konkurencije. Koliko je važna prilagodljivost, pokazalo se u vrijeme koronakrize jer se uobičajeno poslovanje moralo prebaciti na nove obrasce rada. Rast na temelju inovacija kako bi se zaobišla stagnacija ključan je za opstanak na tržištu, a tomu može svakako pridonijeti različitost tvrtke u odnosu na ostale tržišne dionike jer je potrošačima na raspolaganju mnogo sličnih proizvoda i usluga. Dokaz koliko je važna inovacija uspješna je priča o nastanku tvrtke Tetra Pak. Kad se njezin osnivač Ruben Rausing vratio sa studija u Sjedinjenim Američkim Državama u rodnu Švedsku, pokrenuo je s Erikom Åkerlundom tvrtku za pakiranje proizvoda Åkerlund & Rausing.

Nakon nekoliko teških poslovnih godina, 1933. Rausing postaje jedini vlasnik i okreće se razvoju djelatnosti pakiranja. To je unaprijedilo švedsku maloprodaju i potaknulo otvaranje samoposluživanja i velikih supermarketa. Poslovne odluke Rausing je, inače, uvijek donosio nakon što je proučio tržište te je zatim tražio tehnička rješenja.

Priča u obliku tetraedra

Posebna pozornost bila je usmjerena na rješavanje pakiranja mlijeka pa je švedski inženjer Erik Wallenberg Rausingu 1944. kao rješenje predložio oblik tetraedra. Izrada, način punjenja i zatvaranja ambalaže od papira pripisuje se Rausingu, a odgovarajući stroj 1946. osmislio je izumitelj Harry Järund.

Potkraj 1952. počelo se prodavati vrhnje u tetraedarskim pakiranjima od jednog decilitra, a četiri godine poslije moderna tvornica tvrtke Tetra Pak bila je spremna za rad. Danas je Tetra Pak u 160 zemalja i zapošljava više od 25.000 ljudi.

Prva u Hrvatskoj, treća u svijetu

Usmjeren na inovacije, Tetra Pak na hrvatskom tržištu idealna partnera pronalazi u najvećoj domaćoj prehrambenoj kompaniji Vindiji, koja je među prvima prepoznala da suvremeno poslovanje treba ići ukorak s održivom brigom za zelenu budućnost. Tako je 2019. godine na hrvatsko tržište lansirano pakiranje Tetra Top MiniV Nallo. Naime, Vindija je prva tvrtka na domaćem tržištu i tek treća u svijetu koja je za brend funkcionalnog jogurta obogaćenog dobrim bakterijama i vitaminima 'z bregov Fortia, ali i za običan jogurt, plastičnu ambalažu zamijenila inovativnom i ekološki prihvatljivom kartonskom bocom Tetra Top MiniV Nallo. Kartonska boca Tetra Top suvremeno je ekološki prihvatljivo pakiranje s čepom jednostavnim za otvaranje i širokim otvorom za lakšu konzumaciju proizvoda. Inovativna i ekološki usmjerena ambalaža jedinstvena je prema obliku i dizajnu te ima više prednosti važnih za očuvanje okoliša kao što su, primjerice, visok udio biljnog materijala iz obnovljivih izvora i znatno manji ugljikov otisak, što znači i manju emisiju stakleničkog plina CO 2 u njezinoj proizvodnji.

Time se odgovorilo na sve veću potražnju potrošača za održivom ambalažom, a iduće godine nastavilo se istim smjerom: Atlantic Grupa na tržište je izišla s linijom zobenih bio napitaka Boom Box u ambalaži ​Tetra Brik® Aseptic 1000Edge s čepom LightCap™30 koja sadržava plastične dijelove od šećerne trske, čiji je koncept odabran inovativnom marketinškom metodologijom u suradnji s tvrtkom Tetra Pak.

Biljni napitci i ambalaža

Prateći trendove potrošnje tekuće hrane, Tetra Pak je uočio priliku za rast u kategoriji biljnih napitaka u održivom pakiranju pa je s Atlantic Grupom detaljno analizirao svjetsko, regionalno i lokalno tržište, kao i potrošačke trendove biljnih pića i ambalaže. Metodologijom suinovacije tvrtke Tetra Pak i Atlantic Grupe odabran je koncept održivih kartonskih pakiranja za zobene napitke Boom Box​.

Ti su napitci pakirani u ambalažu TBA 1000Edge s čepom LightCap™30 koju čini 70,6 posto kartona od drveta, 12,9 posto plastike dobivene od šećerne trske što ukupno predstavlja 83,5 posto obnovljivog biljnog sadržaja. Tako je za 20 posto smanjen ugljikov otisak u odnosu na isto pakiranje s fosilnom plastikom. Proizvode Boom Box ​odmah su prepoznali hrvatski potrošači te su postali jedan od najboljih brendova među biljnim pićima na domaćem tržištu.