SAD ublažava pravila o ispušnim emisijama i usporava prijelaz na električna vozila

Administracija američkog predsjednika Joea Bidena namjerava ublažiti predložene godišnje ciljeve sveobuhvatnog plana za agresivno smanjenje emisija iz automobila i povećanje prodaje električnih vozila do 2030. godine, doznaje Reuters iz dva neimenovana izvora.

Proizvođači automobila i sindikat United Auto Workers (UAW) pozvali su Bidenovu administraciju da uspori predloženo povećanje prodaje električnih vozila. Kažu da je tehnologija električnih vozila još uvijek preskupa za mnoge glavne kupce vozila u SAD-u i da treba više vremena kako bi se razvila infrastruktura za njihovo punjenje.

Agencija za zaštitu okoliša (EPA) predložila je u travnju 2023. da do 2032. udio električnih vozila u novoproizvedenim vozilima bude 56 posto. Prema početnom prijedlogu EPA-e koji pokriva razdoblje od 2027. do 2032. godine, očekivalo se od proizvođača automobila da ostvare 60-postotni udio električnih vozila u proizvodnji novih vozila do 2030. i 67-postotni udio do 2032. godine.

Prema revidiranoj konačnoj uredbi koja će biti objavljena sljedećeg mjeseca, EPA će ublažiti tempo svojih predloženih godišnjih zahtjeva za emisije do 2030. godine. Očekuje se da će novim tempom električna vozila do 2030. činiti manje od 60 posto ukupno proizvedenih vozila, objavili su izvori.

UAW, koji je Bidena podupro u siječnju unatoč tvrdnjama republikanca Donald Trumpa da Bidenova pravila o vozilima ugrožavaju radna mjesta u autoindustriji, priopćio je da bi EPA-in prijedlog trebalo revidirati kako bi prijelaz bio ‘postupniji‘ i tijekom ‘duljeg vremenskog razdoblja‘.

Alliance for Automotive Innovation (trgovačka grupa koja predstavlja General Motors), Ford Motor, Stellantis, Toyota, Volkswagen i druge kompanije, prošlogodišnji su početni prijedlog EPA-e nazvali ‘nerazumnim i neostvarivim‘ i zatražili ‘usvajanje zahtjeva između 40 do 50 posto do 2030.‘. Električna vozila činila su u 2023. tek oko osam posto prodaje.

Izvršni direktor AAI-ja John Bozzella rekao je u nedjelju da će sljedećih nekoliko godina biti kritično za tržište električnih vozila.

- Dajte tržištu i opskrbnim lancima priliku da ih sustignu, ostavite kupcu mogućnost odabira, dopustite da više javnih naplata bude online, dopustite industrijskim kreditima i Zakonu o smanjenju inflacije da učine svoje i utječu na taj pomak u autoindustriji - rekao je Bozzella.