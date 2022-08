Seks, droga i ... održivost?!

Ljeto je gotovo nezamislivo bez glazbenih festivala, bilo da ste mlada osoba koja ih pohodi ili da ste građanin treće životne dobi kojem smeta buka. Ne, smetaju festivali samo starcima koji jamraju, smetaju i okolišu, smeće koje ostaje iza tisuća i tisuća više ili manje razularenih posjetitelja, nije i ne može biti održivo. A to je posebno važna stavka za mlade Europljane koji su se preko noći prosvijetlili u salonske ljevičare koji vole woke kulturu, ekologiju i žele nas zaštititi od klimatskih promjena, a čini se i festivale.

I naravno da su to shvatili i organizatori festivala koji su se stvarno svim silama trudili pokazati posjetiteljima kako za sobom ne ostavljati otpad, a ako ga i bude kako ga razvrstati i staviti sve prave stvari na prvo mjesto, no bilo je onih koji time nisu bili posebno zadovoljni.

Raznorazni aktivisti, znanstvenici i eko-influenseri išli su ovog ljeta toliko daleko da su optužili organizatore glazbenih festivala za, ni više ni manje, nego za netransparentnost u objavi podataka o održivosti, prenosi Politico.

Od engleskog Glastonburyja preko belgijskog Tomorrowlanda do španjolskog Primavera Sounda čak i mađarskog Szigeta, festivali su ove godine, kao nikada do sada, javno i PR-ovski vrlo spretno predstavili mjere koje poduzimaju kako bi se borili protiv klimatskih promjena, a sve s ciljem kako bi postali održiviji. No, ovima iz gornjeg pasusa nije to sve bilo niti dovoljno transparentno niti dovoljno jasno, da su u zaoštrenoj komunikaciji sa festivalima iznijeli argument da se ne može pričati o održivosti dok 'stotine tisuća ljudi lete diljem kontinenta kako bi uživali u muzici, potrošnji i ekscesima'.

- Vrijeme je da se glazbeni festivali prestanu 'pokazivati inicijative' i počnu ih zaista provoditi - rekao je Dogan Gursoy, profesor na Sveučilištu Washington State i autor knjige o klimatskim utjecajima festivalskog turizma, jedan od tih antifestivalskih šovinista.

Koliko je priča otišla daleko najbolje dokazuje činjenica da se u cijelu priču upetljalo i Fransa Timmeransa, izvršnog potpredsjednika Europske komisije za Europski zeleni plan. Čak je i on stao u obranu festivala, ali nije zaustavio kritiku.

- Mnogi festivali naglašavaju smanjenje otpada kao svoju glavnu klimatsku politiku, ali ako pogledate ukupnu sliku emisije ugljika zbog putovanja na festivale, to znači da posjetitelji emitiraju čak 11 puta više klimatskog onečišćenja nego otpad sam po sebi - riječi su to Kimberly Nicholas, profesorice i znanstvenice za održivost na švedskom Sveučilištu Lund za Politico.

Timmermans se nije dao pokolebati i na konferenciji o okolišu u organizaciji glazbenog festivala Tomorrowland, poručio je posjetiteljima da su oni ljudi sutrašnjice, željni doprinosa, spremni iskoračiti i otvoreni za ono što može doći.

- To je jedini ispravan stav koji nam je potreban kako bismo se uhvatili u koštac s klimatskom krizom i zaustavili i preokrenuli ekocid - rekao je publici na Tomorrowlandu.

Inače, riječ je o festivalu koji je održan u srpnju u malom flamanskom gradiću Boom u blizini Antwerpena koji je ove godine privukao 600.000 ljubitelja elektronske glazbe iz cijelog svijeta, tijekom tri vikenda veselja i sreće. Promičući zelene inicijative poput 'zabavnog i jednostavnog' kluba recikliranja i partnerstva s eko kompanijom, Tomorrowland je također izazvao klimatske kritike aktivista nakon što se hvalio 'letovima za zabavu' u suradnji s partnerom Brussels Airlines kako bi se stiglo do mjesta događaja.

Glasnogovornik festivala na kritike je odgovorio da Tomorrowland mora prijeći dug put do postizanja svojih klimatskih ciljeva, ali je odbacio 'greenwashing' i klimatsko posramljivanje.

Osim prijevoza za posjetitelje, dežurne klimatologe muči još jedna stvar. Mnogi europski glazbeni festivali i dalje uvelike ovise o dizelskim generatorima kako bi održali rad svojih barova, restorana, pozornica i kampova. Definitivno se može više učiniti nego samo slijegati ramenima, smatraju kritičari, koji žele obvezati festivale da izračunaju svoj ugljični otisak.

- Ako je riječ o mjerenjima i izračunima CO2, prikupljanje podataka zapravo tek počinje - rekla je Laura van de Voort, suosnivačica nizozemske platforme Green Events, dodajući kako organizatorima zasad još nedostaju alati za forenzičko mjerenje ugljičnog otiska festivala.

A kad budete smislili način kako taj otisak točno i precizno izmjeriti i izračunati, onda ćemo tek moći kvalitetno tim poslovanjem upravljati, do tada, radimo u okolnostima u kojima možemo, poručili su organizatori glazbenih festivala kritičarima.