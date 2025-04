Špehar: Želimo da do 2055. Hrvatska bude ugljik-dioksid neutralna

Špehar je rekao da to sve zahtjeva velike investicije te će HEP, koji je operator sustava, morati pratiti taj razvoj

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar rekao je kako je nacionalni cilj naše zemlje da se do 2030. postigne najmanje 42,5 posto udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto potrošnji energije ali i da do 2055. budemo ugljik-dioksid neutralni.

- Ambiciozan je cilj. Međutim to ne znači da mi nismo ambiciozniji. To je cilj do 2030., a mi smo se u konačnici opredijelili da želimo do 2055. biti neutralni što se tiče CO2. Nama je cilj sto posto i za to je potrebna mreža - rekao je Špehar tijekom rasprave o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kongeneraciji.

Time je je odgovorio HDZ-ovom Ljubomiru Kolareku koji je pohvalio ambiciozni cilj da se do 2030. postigne najmanje 42,5 posto udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto potrošnji energije u odnosu na dosadašnji cilj koji je bio 36,6 posto. Zanimalo ga je i hoće li tu ambicioznost pratiti i HEP u tehničkom smislu opremanja i ulaganja u sustav da sve to može pratiti, primiti i onda dalje distribuirati.

Špehar je pojasnio da to sve zahtjeva velike investicije te će HEP, koji je operator prijenosnog i distribucijskog sustava, morati pratiti taj razvoj.

Državni tajnik je, predstavljajući izmjene zakona, naveo da se njime uvodi novi model samoopskrbe te ukidaju neto-mjerenja te prelazi na neto-obračun. Tako, prema novom modelu krajnji kupci plaćat će naknadu za korištenje mreže za svu preuzetu električnu energiju iz mreže a istovremeno zajamčena im je i otkupna cijena za viškove električne energije koje predaju u mrežu. Ta je cijena, pojasnio je, povezana sa cijenom za opskrbu električne energije.

Naveo je da je do veljače ove godine u sustavu samoopskrbe i kod kupaca sa vlastitom proizvodnjom bilo instalirano ukupno 572 megawata postrojenja što je jedan i pol puta našeg djela u nuklearnoj elektrani Krško.

- Ove brojke pokazuju da je dosadašnji sustav poticaja dao značajne rezultate i ostvario postavljene ciljeve - rekao je. Dodao je i da je, sukladno propisima EU, ukinut porez na dodatnu vrijednost na sunčane elektrane a što je značajno smanjilo troškove za fizičke osobe koje su se odlučile na samookskrbu.

Špehar je podsjetio da je Hrvatska dobila dvogodišnju odgodu primjene odrednica EU zakonodavstva kojima više nije dopušteno da kupci u samoopskrbi imaju subvenciju kroz neplaćanje mrežnih naknada i ostalih davanja pri preuzimanju električne energije iz mreže te izmjenama zakona uspostavlja novi sustav potrošnje vlastite obnovljive energije i samoopskrbe, s početkom primjene od 1. siječnja 2026. godine.

Naveo je i da se za postojeće korisnike sustav ne mijenja osim u pogledu trajanja neto-mjerenja koje je ograničeno na deset godina.

Vladajući su tijekom kratke rasprave podržali predloženi zakon a Mostov Zvonimir Troskot smatra da ‘zelena tranzicija nije zelena tranzicija nego zelena prevara‘. Ocijenio je i da se cilj da do 2055. godine budemo CO2 neutralna zemlja može postići ‘jedino da ukinemo fotosintezu‘.

- Zelena tranzicija je laž i bolje bi bilo da se fokusiramo na razborit pristup koji će osigurati prije svega energetsku opskrbu i najvažnije energetsku sigurnost - poručio je Troskot.