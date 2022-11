Svijest o okolišu: Čime se točno bave voditelji bioraznolikosti i koordinatori za okoliš

Baš kao što su već neko vrijeme teme povezane s održivošću (što poslovno, što privatno) prilično popularne, i poslovni oglasi sve se više usmjeravaju na poslove vezane uz očuvanje prirode i bioraznolikost. U posljednje vrijeme mnogo je tvrtki, posebno u Europi, otvorilo nova radna mjesta koja se bave potporom bioraznolikosti jer to multidisciplinarno područje zahtijeva nov oblik angažmana u poslovanju.

Porast broja takvih radnih mjesta zapravo nije neobičan jer su bioraznolikost i nestajanje prirode jedan od tri najveća poslovna rizika prema Izvješću o globalnim rizicima za 2022. koje je objavio Svjetski ekonomski forum. Zato se tvrtke, da bi smanjile rizik, ali i iskoristile nove poslovne prilike, sve više okreću bioraznolikosti i traže stručnjake koji će im u tome pomoći – voditelje bioraznolikosti.

Stvaranje potencijala

Tako se zaposlenici za radna mjesta tog naziva ili na sličnim funkcijama na stranim tržištima često traže u kemijskim tvrtkama, tvrtkama za proizvode široke potrošnje, nekretninskim i tehnološkim tvrtkama, osiguravajućim kućama, bankama i trgovačkim lancima... Primjerice, švedski trgovački lanac H&M ima voditelja Odjela za klimu i prirodu, francuski osiguravajući div AXA voditelja klime i bioraznolikosti, njemačka kemijska tvrtka Henkel zapošljava pak voditelja globalne održivosti, prirode i bioraznolikosti, a čak i svima dobro poznata Meta ima voditelja programa održivosti, otpornosti na klimu i bioraznolikosti, navodi Greenbiz.com.

Zašto je ta uloga sve važnija? Gubitak bioraznolikosti može imati ozbiljne posljedice na poslovanje tvrtki, a više od pola globalnoga bruto domaćeg proizvoda ovisi o prirodi.

Osim toga, briga o bioraznolikosti otvara mogućnost da tvrtke i gospodarstvo općenito postanu otporniji. Tako EY navodi da briga o bioraznolikosti, iako se može činiti komplicirana, tvrtki može omogućiti bolje rezultate. U ​Biomu, udruzi koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom, objasnili su nam da je položaj voditelja bioraznolikosti u tvrtkama važan ako on doista osigurava da tvrtka pridonosi očuvanju prirode.

– Osobe bi se trebale baviti tvrtkinim doprinosom očuvanju bioraznolikosti. Bilo bi dobro da razumiju kontekst u kojem ona posluje i da znaju kako može pridonijeti smanjenju svoga eventualnog negativnog utjecaja na prirodu te unaprjeđenju stanja bioraznolikosti, odnosno očuvanja prirode. Mnogo je češće riječ o poziciji koja se odnosi na upravljanje okolišem, odnosno odnosom tvrtke prema načinu odlaganja otpada i uštedi energije, te na održivu praksu poput zelene javne nabave i organizacije održivih događanja, što, primjerice, uključuje isključivo vegetarijanski jelovnik. Drugim riječima, nerijetko se misli na osobu koja se bavi tvrtkinim društveno odgovornim poslovanjem – objašnjavaju u Biomu.

Hrvatska praksa

Među sugovornicima nismo uspjeli pronaći tvrtku koja bi imala zaposlenu osobu na toj funkciji, no svaka od njih u sklopu sličnih pozicija, odjela i strategija vodi brigu o bioraznolikosti. Tako u NP-u Krka imaju ustrojen Odsjek za zaštitu voda, sedrenih barijera i biološku raznolikost u sklopu kojega je zastupljeno i područje bioraznolikosti. Ni u Lidlu Hrvatska nemaju takvu funkciju, ali s obzirom na to da je održivost strateška i operativna zadaća te tvrtke, ona je dio odgovornosti menadžmenta. No u odlučivanju o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja sudjeluju predstavnici svih odjela Lidla Hrvatska.

I u Holcimu Hrvatska, koji se bavi proizvodnjom građevnog materijala, održivi razvoj dio je poslovne strategije, pa su u skladu s tim predsjednik Uprave i financijski direktor za svaku državu odgovorni za postupanje prema svim smjernicama te za planiranje potrebnih financijskih iznosa.

O tome kako se tvrtke u Hrvatskoj brinu o bioraznolikosti te kako im voditelji tog odjela nogu pridonijeti čitajte u digitalnom i tiskom izdanju Lidera.