U Britaniji otvorena stanica električnih letjelica za dostavu paketa i prijevoz putnika

U jeku tehnoloških inovacija kojima se pokušava pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, u Velikoj Britaniji je prošlog tjedna otvorena prva stanica za slijetanje električnih bespilotnih letjelica.

Stanica Air-One u Coventryju, iza koje stoji tvrtka Urban-Air Port, prema navodima Financial Timesa, izgleda poput velikog šatora, proteže se na 17 tisuća četvornih stopa, ima čekaonicu, kafić, trgovine, električne punionice, teretno logističko čvorište te zapovjedni i kontrolni centar. Podignuta je za samo 11 tjedana, a u idućim će mjesecima demonstrirati letove za koje neki smatraju da su budućnost 'zelenog' transporta.

Ono što je najznačajnije u otvaranju Air-One stanice je to da su, uz teretne dronove za dostavu, predstavljeni i leteći taksiji za prijevoz četiri putnika, takozvana vozila eVTOL – električna vozila za vertikalno polijetanje i slijetanje. Iako su takvi taksiji tek u fazi predstavljanja investitorima i potrošačima te nemaju vladino odobrenje, Urban-Air Port kaže da planira započeti komercijalne letove s njima do 2028. godine, navodi BBC.

Ono što se trenutno javlja kao glavna prepreka razvoju ovakvog transporta, objašnjava Financial Times, je potreba za više ovakvih stanica jer letjelice ne mogu sletjeti bilo gdje. Zatim tu je logistika punjenja i utovara tereta ili putnika pa zato mnogi smatraju da će cijela ideja ostati nerazvijena ako se ne razvije još stanica poput Air-One. No, iz tvrtke svejedno najavljuju da je 'to tek početak novog doba transporta'.

Značajno za okoliš

U slučaju da ovakav način transporta zaista zaživi, prije svega, mogao bi doprinijeti smanjenju gužvi, a nudi i pogled na budućnost u kojoj će napredna zračna mobilnost imati sve istaknutiju ulogu.

- Za nekoliko godina, građani će moći letjeti do mjesta poput Londona u roku od 20 minuta, štedeći mnogo vremena - rekao je Ricky Sandhu, osnivač i izvršni predsjednik Urban-Air Porta.

No, uz praktičnost, ove letjelice važne su i zbog smanjenja onečišćenja zraka koje vodi prema postizanju nulte emisije ugljičnog dioksida. Upravo zato je, prema navodima BBC-a, financijsku potporu projektu pružila i vlada Ujedinjenog Kraljevstva u iznosu od 1,2 milijuna funti zbog doprinosa okretanju zelenijem zrakoplovstvu.

Interes kompanija

Inače, ideja o transportu paketa dronovima nije novost. Amazon je bio među prvim tvrtkama koje su najavile da će početi s projektom dostave paketa putem zraka, odnosno da će ih prevoziti bespilotnim letjelicama od skladišta do kupaca. Kako navodi Business Insider, iz Amazona ove godine imaju za cilj primiti oko 1300 testnih narudžbi koje bi se isporučile dronovima.

Prošle godine su sličnu ideju dobili u američkom UPS-u kada su najavili da će nabaviti deset električnih letjelica koje će biti integrirane u njihov sustav brze gradske dostave. Osim toga, sličnih primjera ima u Hrvatskoj u kojoj je 2020. godine Hrvatska pošta uspješno je obavila prvu dostavu dronom od zadarske luke Gaženica do Preka na otoku Ugljanu.