Ugljični offset ili kompenzacija ugljika pucanj je u prazno

Europskim propisom o klimi Europa se obvezuje postati ugljično neutralna do 2050. No što to znači u praksi? Za održavanje povećanja temperature ispod 1,5 stupnja, na razini koju je Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) proglasio sigurnom, ključna je, kažu, ugljična neutralnost.

U prosincu 2019. Europska komisija predstavila je Europski zeleni plan, stvoren radi postizanja klimatske neutralnosti Europe do 2050. Ona će se postići uz pomoć europskog propisa o klimi koji stavlja klimatsku neutralnost u obvezujuće zakonodavstvo EU-a. Ugljična neutralnost je, pak, ravnoteža između emisije ugljika i njegove apsorpcije iz atmosfere u ponore ugljika.

Kako bi se sve to zacrtano postiglo svi moraju odraditi svoj dio, pa tako i velike korporacije koje se iz dana u dan proglašavaju ugljično neutralnima. Kako je Reuters pisao prošle godine, jedna od pet najvećih svjetskih tvrtki se obavezala kako će postati ugljično neutralne do 2050., a danas je taj broj još i veći. Zvuči zaista sjajno, ali kad vidimo da se na to obvezao i Shell, BP, United Airlines, Apple pa i Kit Kat i mnogi drugi, postavlja se pitanje na koje načine to oni žele postići tu neutralnost jer se za neke tvrtke to čini prilično nemoguće, poput recimo Shella ili BP-a.

Neutralni KitKat

Uzmimo za primjer KitKat koji je za svoj cilj neutralnosti napravio i jednu zgodnu reklamu. Pa u njoj kažu kako će do 2025. postati ugljično neutralni na način da će 'posaditi pet milijuna stabala, poticati obnovljivu poljoprivredu te da će osigurati 100 posto obnovljivu struju za svoje tvornice diljem svijeta. Na kraju još dodaju kako će sav preostali ugljik 'ofsetirati'.

Ta radnja se danas na zapadu zove 'carbon offset', a mi bi je mogli prevesti kao nadoknada ili kompenzacija ugljika.

Ugljična kompenzacija je zapravo kredit koji osoba ili organizacija može kupiti kako bi smanjila svoj ugljični otisak. Kada je broj dobivenih kredita za kompenzaciju ugljika jednak ugljičnom otisku pojedinca ili organizacije ta osoba ili organizacija je neutralna u pogledu ugljika. Prihod ostvaren kupnjom kompenzacije ugljika često se - ali ne uvijek - ulaže u ekološki prihvatljive projekte, poput ulaganja u zelene računalne tehnologije, kaže stručna definicija ugljične kompenzacije.

Pojednostavljeno, emisije nastale u jednom sektoru mogu se kompenzirati smanjenjem emisija u drugom sektoru. To se može postići kroz obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i tehnologije s niskim udjelom ugljika. Sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova (ETS) Europske unije primjer je sustava kompenzacije ugljika.

Radi se ideji da koja počiva na tome da neka tvrtka ili korporacija može zagađivati koliko hoće ako to na neki način kompenzira negdje drugdje.

Zvuči pomalo glupo, jer ako negdje, pojednostavljeno, uzmeš pet nečega, a negdje drugdje daš tih svojih pet, nisi napravio zapravo ništa. I tu je cijela poanta. Svi se obavezuju da će napraviti apsolutno ništa. I to je postala u zadnje vrijeme veoma česta praksa, pa čak 66 posto tvrtki koje su se obavezale na neutralnost svoje nade polažu u 'carbon offset' umjesto da zaista smanje emisije ugljika.

Ugljični offset – kompenzacija ugljika

Ugljična kompenzacija postala je danas glavna uzdanica najvećim svjetskim zagađivačima jer niti jedan od njih nije spreman zaista smanjiti svoje emisije, a kamoli ih svesti na nulu, na što su se obavezali.

U praksi to izgleda ovako. Tvrtka ispušta stakleničke plinove u atmosferu pa to kompenzira na način da negdje drugdje posadi stabla ili uloži u neke oblike obnovljive energije, recimo u vjetroelektrane. Jedan od mnogih problema ove prakse je taj da recimo, izgradnja vjetroelektrane u konačnici generira više emisija nego li ih je kompenzirano u startu.

Osim što velike korporacije kompenziraju ugljikom, pojavio se i veliki broj malih privatnih tvrtki koje nude takve kompenzacije. Recimo, tu je tvrtka 'YepYou' koja nudi da kompenzirate za 70 dolara godišnje svoj dah, tj. zrak koji dišete, jer 'svi smo zajedno u tome' i 'svatko treba napraviti svoj dio'. Reklo bi se to 'prodavanje nečega pod bubrege' na našim prostorima, ali izgleda da je to postao trend. Tako možete kompenzirati vaše emisije i kod nekih zrakoplovnih kompanija, ali i običnih trgovaca. Ista ta tvrtka, 'YepYou', nudi i kompenzacije ugljika za vaše ljubimce, a cijena ovisi o veličini samog ljubimca. Eto, ako ste mislili da ne može gluplje, ipak može.

Vrijednost kompenzacije

Kompenzacija ima određenu vrijednost u zaustavljanu klimatskih promjena, ali je samo jedno od mnogih klimatskih rješenja potrebnih za spašavanje klime. U kompenzaciji se emisija ugljika i dalje odvija, ali je kompenzira netko drugi. Smanjenje, uklanjanje i poništavanje emisija stakleničkih plinova učinkovitiji je pristup smanjenju emisija. Također, kompenzacije ne potiču zagađivače da prestanu proizvoditi stakleničke plinove, a mogu ih potaknuti da ih proizvode još više. Teško se oteti dojmu da će se korporacije i veliki zagađivači smanjiti stakleničke plinove ako znaju da mogu platiti kompenzaciju i hvaliti se da su neutralni, iako zapravo nisu.