Vlada odobrila investicijske zajmove za zelenu i digitalnu tranziciju

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila programe kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove za zelenu i digitalnu tranziciju poduzeća i subvencionirati im kamate.

Program 'Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti' odnosi se na odobravanje investicijskih zajmova od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) malim i srednjim poduzetnicima, koji ih mogu koristiti za zelenu i digitalnu tranziciju svojih poduzeća te jačanje njihove otpornosti i konkurentnosti, izvijestio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Iznosi zajmova idu do 100 tisuća eura, s kamatnom stopom od 0,8 posto, počekom do 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate do 10 godina, rekao je.

Program 'Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti' namijenjen je također jačanju otpornosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, a za kredite koje uzmu u poslovnim bankama HAMAG-BICRO će im subvencionirati kamatnu stopu do 50 posto.

- HAMAG-BICRO će ustrojiti fond subvencija za subvencioniranje kamata po investicijskim kreditima banaka odobrenim u okviru postojećeg jamstvenog programa ESIF Pojedinačna jamstva za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti - stoji u Vladinoj odluci.

Kamatna stopa se može subvencionirati isključivo za investicijske kredite čiji je rok dospijeća minimalno pet godina, uključujući poček.

Pravo na sudjelovanje u programu imaju sve financijske institucije, potpisnice Sporazuma o financiranju za izdavanje pojedinačnih jamstava financiranih iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda. Pritom, subvencija kamatne stope se isplaćuje financijskoj instituciji nakon izdavanja jamstva od strane HAMAG-BICRO-a, jednokratno nakon isteka roka korištenja kredita po dostavljenom konačnom otplatnom planu, piše između ostalog u odluci Vlade.

Programi stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je kako je riječ o još jednoj snažnoj potpori hrvatskom gospodarstvu.