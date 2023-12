Zelena tranzicija: Pametne uprave i građani uče jedni od drugih

Urbana područja dom su većine svjetskog stanovništva, što znači i da, prema UN-u, ona stvaraju 75 posto emisija CO 2 . Pa što to hrvatski gradovi čine kako bi potaknuli dekarbonizaciju? Svi se hvale održivošću i zelenim projektima, no kako izgledaju u praksi? Odgovor na to pitanje dao nam je Osijek, koji je prošle godine ponio i titulu najboljega hrvatskog ekograda.

– Grad Osijek i povezana gradska trgovačka društva do sada su instalirali 18 sunčanih elektrana ukupne snage od 918 kW na objektima u vlasništvu Grada Osijeka i trgovačkih društava u gradskom vlasništvu, što je godišnja proizvodnja od 1150 MWh električne energije iz obnovljivih izvora energije. Tako proizvedena električna energija upotrebljava se za vlastitu potrošnju – poručili su iz Grada i dodali da je mjerama energetske učinkovitosti obnovljeno pet osnovnih škola i tri dječja vrtića te ušteđeno najmanje 60 posto potrošnje primarne energije.

Pametna rješenja

S druge je strane Lijepe Naše Pula, koja je među prvima počela uvoditi pametna rješenja koja su uvelike utjecala na dekarbonizaciju.

– Mjere kojima se ulaže u energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije prepoznate su kao učinkoviti načini postizanja ciljeva održivog razvoja jer izravno pridonose smanjivanju negativnih učinaka na okoliš, emisija CO 2 , povećanju sigurnosti opskrbe energijom, prekidanju povezanosti između gospodarskog rasta i povećanja potražnje za energijom te povećanju konkurentnosti gospodarstava – rekli su iz Grada Pule.

O dekarbonizaciji misli i Grad Slavonski Brod, potpisnik Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju kojim se obvezao na smanjenje za najmanje 55 posto do 2030. i 80 posto do 2050., kao i na učinkovitiju upotrebu energije te veću upotrebu obnovljivih izvora energije, ali i povećanje otpornosti prilagođavanjem posljedica klimatskih promjena do 2030. godine.

– Kako bi ostvario ambiciozne planove, Grad Slavonski Brod uspješno se prijavio na drugi otvoreni poziv za potporu inicijative European City Facility, EUCF, koja pruža potporu jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te stručnu i financijsku potporu gradovima u pripremi potrebnih analiza. Glavni je cilj projekta izrada investicijskoga koncepta dekarbonizacije, optimizacije i digitalizacije sustava daljinskoga grijanja. U skladu s prihvaćenim strateškim dokumentima iz područja energetike, taj koncept bit će dobra osnova za udruživanje s drugim projektima koje Grad planira realizirati kao što su dubinska energetska obnova javnih zgrada i povećanje udjela obnovljivih izvora energije – priopćili su iz Slavonskog Broda.

Ekološki održivi

Grad Karlovac također je orijentiran prema zelenim, pametnim i okolišno održivim politikama Europske unije i svjetskih trendova. Plan razvoja do 2030. pokazuje opredjeljenje za korištenje obnovljivih izvora energije radi smanjenja emisija CO 2 , povećanja sigurnosti i diverzifikacije energetske opskrbe grada, smanjenje energetske potrošnje u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete te uspješne transformacije Karlovca u ekološki održivi grad, a Provedbeni program usmjeren je na zelenu tranziciju u svim sektorima društva.

– Karlovac je počeo izrađivati akcijski plan za zeleni grad, ‘Green Cities Action Plan‘, i tako je kao drugi zeleni grad u Hrvatskoj, nakon Splita, postao član Zajednice zelenih gradova Europske banke za obnovu i razvitak – navode iz karlovačke gradske uprave.

I dok sve to zvuči hvalevrijedno na papiru, pravo je pitanje koliko građani sudjeluju u zelenim akcijama hrvatskih gradova i koliko zapravo gradovi slušaju svoje građane kad se govori o održivosti.

– Kako bi se osigurala usklađenost budućeg razvoja, proveden je opsežan participativni proces u koji su uključeni građani i zainteresirani dionici, a koji su sudjelovali u izradi dokumenta u više faza. Provedene su sektorske fokus-skupine i anketirana javnost u početnoj fazi, B2B sastanci i online radionice u fazi obrade rezultata analize stanja i pripreme strateškog okvira, kao i dodatni sastanci s pojedinim sektorskim dionicima u fazi prilagodbe nacrta strateškog okvira. Provedeno je i javno e-savjetovanje. Planom je uspostavljen strateški okvir s četiri prioriteta: grad po mjeri čovjeka, zelena urbanizacija, čist i fleksibilan promet i produktivan grad – objasnili su iz pulske gradske uprave.

Uključivanje građana

U zelene stavke svog poslovanja građane uključuje i Osijek.

– U sklopu projekta ‘Oči, srca i ruke – urbana revolucija‘, koji se kao dio programa ‘Obzor‘ trenutačno provodi u Osijeku, građani su uključeni u odlučivanje i kreiranje sadržaja na javnim površinama uz promicanje mjera održivog razvoja anketiranjem i intervjuiranjem u svrhu holističkog pristupa koji uključuje različite društvene, kulturne i etičke aspekte. Taj format uključivanja građana Grad će ​primijeniti i u budućim intervencijama, gdje god to bude moguće – rekli su u Osijeku i dodali da zainteresiranu javnost uključuju u razne radionice.

Naravno, kad se govori o održivim projektima, važno je spomena da je građanima potrebna dodatna edukacija. Recimo, Slavonski Brod ugovorio je sa Zelenom energetskom zadrugom iz Zagreba pružanje usluga tehničke i administrativne potpore građanima u prijavi na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane te provedbe lokalne kampanje i ispitivanja interesa za ulaganje u vlastitu sunčanu elektranu.

Mnogo stvari i gradovi mogu naučiti od svojih stanovnika, pa se tako vrlo često pokreću inicijative za čišćenje kvartova, što mnoge gradske uprave nagrađuju. Grad Trogir, na primjer, već drugu godinu zaredom u povodu Dana grada nagrađuje one građane koji su u reciklažno dvorište donijeli najviše otpada. Da takve akcije imaju učinka i da su građani spremni na čišće i održivije gradove, pokazuje i statistika da je u Trogiru u posljednje tri godine odvajanje papira i plastike poraslo za više od 400 posto, a stakla više od 300 posto. Inicijative i građana i gradskih uprava ne nedostaje.