Zeleni plan: Od tvornice do ceste sa zadatkom smanjenja ugljičnog otiska

Europski propisi određuju koje uvjete proizvođači moraju ispuniti da bi smanjili ugljični otisak, a automobilske tvrtke ih doista ozbiljno shvaćaju i kreću zahtjevnim putem smanjenja zagađivanja. Većina već radi na uvođenju energije iz obnovljivih izvora u svoje tvornice

Iako se automobilske tvrtke trse smanjiti ugljični otisak svojih vozila i proizvoditi što više električara ili hibrida, tu priča o smanjivanju zagađenja ne staje, odnosno ne počinje. Onečišćenje ne dolazi samo s cesta već i iz tvornica koje proizvode automobile, tako da one ne mogu biti zaobiđene u nastojanju očuvanja okoliša. Europski propisi određuju koje uvjete proizvođači moraju ispuniti, a kako stvari stoje, automobilske tvrtke ih doista ozbiljno shvaćaju i kreću se dugim, zahtjevnim putem smanjenja zagađivanja.

Ambiciozni planovi

Ford Motor Company jedina je američka automobilska kompanija koja je sa svojim dobavljačima odlučila do 2050. godine postići neutralnost ugljika, kaže Damir Šarić, voditelj produktnog menadžmenta u Fordu. U proizvodnji osobnih i gospodarskih vozila, osnovi opskrbe i pogonima Fordovih tvornica, rekao je, smanjit će se te potpuno ukloniti ugljični otisak. Ford je, dodaje, već počeo ulagati u tvornice koje proizvode samo električna vozila te ulaže u transformaciju poslovanja u postojećim tvornicama.

Danas Ford stvara 40 posto manje ugljika iz svojih postrojenja u proizvodnji diljem svijeta, tvrdi Šarić, a dodatni cilj je koristiti se 100 posto obnovljivom električnom energijom u svim Fordovim tvornicama do 2035. godine.

– S obzirom na to da EU autoindustrija generira više od osam posto EU BDP-a i da je autoindustrija EU najveći privatni investitor s 32 posto ukupne EU potrošnje, dobar dio toga odlazi na investiciju prema neutralnom klimatskom utjecaju. EU autoindustrija na godinu donosi 394,4 milijarde eura poreza i generira trgovinski suficit u iznosu od 76,3 milijarde eura.

Ugljični otisak između 2005. i 2020. po proizvedenom automobilu pao je 33,1 posto. Proizvođači su uspjeli odvojiti ispuštanje CO2 od rasta proizvodnje sve više nabavljajući energiju iz obnovljivih i niskougljičnih izvora. Također, potkraj godine dolaze i naši prvi električni modeli. Uloženo je više od 11,5 milijardi dolara u dizajn i stvaranje električnih vozila uvodeći modele s nultom emisijom poput Mustang Macha E i E-Tranzita.

Planirano je do 2025. uložiti više od 22 milijarde dolara u projektiranje i uvođenje vozila u svim kategorijama. Razvojem tehnologije i dostupnošću materijala cijena postaje prihvatljivija, međutim, vozila poskupljuju jer je teško odrediti granicu usporedivosti nove električne tehnologije i tehnologije s unutarnjim sagorijevanjem – objašnjava Šarić.

Već vidljivi rezultati

Postizanje ugljične neutralnosti do 2040. u Europi te do 2050. u svijetu za cijeli tijek životnog ciklusa vozila cilj je Renault Grupe za sve njezine marke i aktivnosti. Grupa prati, istaknuli su u njoj, međunarodnu metodu Greenhouse Gaz (GHG) Protocol za računanje svojeg otiska stakleničkih plinova (GES), a uključivanje Grupe u dekarbonizaciju vozila započelo je još 2010.

Grupa Renault je, podsjećaju, bila prvi automobilski proizvođač koji je prihvatio javno dostupan brojem izražen cilj za smanjenje ugljičnog otiska (2010. cilj smanjenja otiska bio je tri posto na godinu po vozilu do 2016.). Rezultati neprestanog rada na tome danas su, naglašavaju, itekako vidljivi: godine 2020. smanjili su ugljični otisak za prosječno 20 posto po prodanom vozilu u odnosu na 2010. godine.

– Više od 80 posto ugljičnog otiska Grupe proizlazi iz emisija nastalih prilikom uporabe vozila (gorivo i struja potrošeni tijekom uporabe). Ostalo se dijeli između otiska nastalog prilikom nabave resursa (oko 15 posto) i proizvodnje (oko tri posto). Od siječnja 2020. Europska komisija zacrtala je nove pragove emisija CO 2 koje automobilski proizvođači moraju poštovati, oslanjajući se na razvoj pravilnika Corporate Average Fuel Economy (CAFÉ).

Za Europu izračun se temelji na prosječnim emisijama CO 2 po kilometru svih registriranih vozila tijekom godine, uzimajući u obzir opcijsku opremu vozila, njegovu masu i drugo. Po kilometru je 2020. cilj bio: 95 g za osobna vozila prosječne mase 1380 kg te 147g za laka gospodarska vozila prosječne mase 1766 kg. Između 2021. i 2025. proizvođači će morati ponovno smanjiti razinu emisija za 15 posto. Godine 2030. CAFÉ predviđa smanjenje emisija CO 2 za 37 posto za osobna vozila i 31 posto za laka gospodarska vozila u odnosu na 2021., a Renault Grupa je na putu da ostvari te ciljeve – tvrde u Grupi.

Put prema nuli

Dekarbonizacija te poglavito smanjenje ispuštanja CO2 već dulje stoje visoko na listi važnosti Volkswagen AG-a, iznosi Vicko Ljuban, član Uprave Porschea Croatije. Podsjeća da je u travnju 2021. predstavljen strategijski dokument 'Way to Zero' da do 2050. bude klimatski neutralan u proizvodnji vozila (uključujući opskrbu) i ispuštanju iz vozila. Cilj je smanjenje ispuštanja CO2 po vozilu od 40 posto do 2030. do kada u tvrtki planiraju da najmanje 70 posto prodanih vozila bude električno.

već sada sudjeluje u projektu RWE-a na gradnji solarne elektrane ukupne snage od 170 milijuna kWh na godinu. Nove vjetroelektrane i solarne farme bit će sagrađene širom Europe. U našim tvornicama u Europi već sada se upotrebljava električna energija iz obnovljivih izvora. Do 2030. u svim našim tvornicama, osim u Kini, 100 posto električne energije bit će iz obnovljivih izvora.

U životnom vijeku vozila 48 posto emisije CO2 dolazi iz proizvodnje vozila i logistike. Nadalje, Audijev pogon u Györu u Mađarskoj upotrebljava geotermalnu i solarnu energiju za pogon svih operacija. Samo to će smanjiti emisiju CO2 za otprilike 6000 tona svake godine.

U studenome prošle godine Škoda je dovršila instalaciju novoga fotonaponskog sustava u svom servisnom centru u Kosmonosy. Pokrivajući više od 2200 četvornih metara paneli generiraju više od 450 MWh energije na godinu. Dodatno, proizvodnja modula za električne baterije upotrebljava 100 posto zelenu energiju. Povećanje proizvodnje električnih vozila u 2020. naraslo je za 214 posto prema 2019. i iznosi 231.600 električnih vozila – iznosi Ljuban.

Sufinanciranje pomaže

Volkswagenove ukupne investicije do 2025. iznose 14 milijardi eura, a najveći izazov su mu izravni dobavljači i pružatelji usluga, kojih u svijetu ima oko 40.000. Sve to utječe na troškove proizvodnje, upozorava Ljuban, posebice jer je cijena električne energije iz obnovljivih izvora znatno viša, kao i cijena visokonaponskih baterija te troškovi njezine reciklaže. Međutim, uviđa da napredak u tehnologiji proizvodnje i oporabe sada pokazuje trend smanjenja.

– Jedino sufinanciranjem kupnje prosječnoga hrvatskoga kupca moguće je ostvariti povećanje udjela energetski učinkovitih vozila. Od 2014. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potiče kupnje energetski učinkovitih vozila i širenje mreže elektropunionica. Velik napredak ostvaren je 2021. kada je znatno povećan proračun poticaja (90 milijuna kuna) te izmijenjen model prijave (putem ovlaštenih trgovaca). Potrebno je još povećati proračun na osnovu sredstava koje Fond prikuplja prilikom godišnje registracije motornih vozila, čime bi se dosadašnji krugovi poticaja produljili s nekoliko sati na nekoliko tjedana, možda i mjeseci – poziva Ljuban.

Višedesetljetna misija

Za Toyotu je briga za okoliš dio strategije 'Beyond Zero' (Povrh nulte emisije), a smanjenje emisije CO2 je misija koja traje već desetljećima, podsjeća Krešimir Bago, direktor Toyote Croatije. Da je predvodnik u tom području Toyota je, po njemu, pokazala 1997. kada je predstavila Prius, prvo na svijetu hibridno električno vozilo serijske proizvodnje.

– S početkom razvoja baterijskih električnih vozila, početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, Toyota je započela razvoj vozila s gorivnim člancima koje pogoni vodik. Prva generacija automobila Mirai predstavljena je 2014., a ta tehnologija danas se upotrebljava i za pokretanje drugih vozila poput autobusa i kamiona.

Usporedo s razvojem vozila, stalno se smanjuju emisije i u tvornicama, a potkraj prošle godine predsjednik Toyota Motor Corporationa Akio Toyoda objavio je da će Toyota ugljičnu neutralnost u proizvodnim pogonima ostvariti do 2035. uz pomoć stalnih unapređenja smanjivanja potrošnje energije i sve većim korištenjem inovativnih proizvodnih tehnologija – naglasio je Bago.