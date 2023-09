AI generirana pjesma Drakea i The Weeknda ipak nema što raditi na Grammyiju

Viralna pjesma koju je uz pomoć umjetne inteligencije kreirao izvjesni Ghostwriter dočekala je industriju nespremnu

Nakon što je prošlog tjedna publiku iznenadila vijest da bi pjesma glazbenika Drakea i The Weeknda ‘Heart on My Sleeve‘ mogla ući u konkurenciju za nagradu Grammy, danas stiže informacija da umjetnoj inteligenciji tamo nije mjesto.

Naime, glazbenici koji tu pjesmu ‘izvode‘ na njoj nisu radili, jer je anonimac ‘ghostwriter‘ napisao tekst, dok su glazba i vokali računalno generirani.

Činjenica da je ‘Heart on My Sleeve‘ ovog proljeća postao viralan uzburkala je (ne)mirne glazbene vode, jer je ovo jedinstven slučaj u povijesti da dva (živuća) umjetnika imaju hit s kojim nemaju nikakvu kreativnu, a ni komercijalnu vezu. Otvorila su se tu i, dakako, pitanja autorskih prava i komercijalne održivosti, ali i definicije umjetnosti.

Mason razjasnio

Na potonje je prošlog tjedna donekle odgovorio izvršni direktor Harvey Mason Jr. koji je u intervjuu za The New York Times izjavio da hit može biti razmotren za dodjelu nagrade Grammy ‘jer ga je napisao čovjek‘. Ipak, tu je izjavu sad pojasnio u postu na Instagramu napisavši da iako je pjesmu napisao čovjek, vokali nisu legalno korišteni, umjetnici, a ni izdavačke kuće s njom nemaju nikakve veze niti ima komercijalnu distribuciju.

– Ove stvari shvaćam vrlo ozbiljno. Sve je komplicirano i kreće se jako, jako brzo. Siguran sam da će se stvari morati razvijati i mijenjati. Ali molim vas, molim vas, nemojte da vas ovo buni. Akademija je tu da podupire, zagovara, štiti i predstavlja ljudske umjetnike i eru ljudskih stvaratelja – poručio je Mason.

Bez obzira je li potencijalni kandidat za Grammyija ili ne, ovaj je neobičan hit otvorio pitanje na koje još nitko nema odgovor – što uopće jest ljudsko stvaralaštvo u doba tehnologije?