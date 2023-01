Ako ne želite doživjeti burnout na poslu, morate naučiti reći ‘ne‘

Izgaranje ili burnout u posljednjih godina postaje sve češći i izraženiji problem brojnih zaposlenika. Prema istraživanju The Adecco Grupe, gotovo četiri od deset zaposlenika patilo je od tog problema u prošloj godini. A iako su razlozi za to razni i nije jednostavno objasniti zašto taj fenomen raste, mnogi stručnjaci vjeruju da je u tome pandemija COVID-19 odigrala veliku ulogu, navodi Business Insider. Činjenica da smo gotovo tri godine bili u stalnom stanju neizvjesnosti ljudima je uzrokovalo veliki stres – kako privatno, tako i poslovno.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, izgaranje je rezultat kroničnog stresa na radnom mjestu i pokazuje se kroz osjećaj povećane iscrpljenosti, negativnosti i smanjene učinkovitosti. Kako trend izgaranja zaposlenika raste, brojni stručnjaci su taj problem probala ‘upakirati‘ pod trendove ‘great resignation‘ ili ‘quiet quitting‘ koji su se pojavili tijekom prošle godine. No, odgovor zašto ovaj trend raste nije jednostavan. Posao, očekivanja, razina stresa, inflacija, kriza, količina posla… sve to utječe na zaposlenike i to kako se nose s pritiskom na poslu.

Jedan od najboljih načina za izbjegavanje burnouta na poslu je upravljanje stresom koji se često raste kada zaposlenik preuzima previše posla. Upravo zato je Business insider donosi savjete kako reći ‘ne‘ dodatnom poslu kako bi spriječili izgaranje.

1. Pitajte za pomoć

Jedan od blagih načina na koji reći ‘ne‘ ili pokazati nadređenom da imate previše posla i da ne možete sve je - tražiti pomoć. Ovo bi se moglo nazvati i prevencijom. Naime, prije nego uopće dođe do mogućnosti da doživite burnout, potpuno je u redu reći da nešto ne možete sami, reći da ćete ih sami teško uklopiti u ostali posao i zatražiti pomoć.

Jessica Kriegel, glavna znanstvenica kulture na radnom mjestu u Culture Partnersu, savjetovala je da je najbolje preduhitriti stres prije nego što dopustite da se zadaci gomilaju. Osim toga, istaknula je i da bi kod preuzimanja novog i dodatnog posla zaposlenici trebali inzistirati na tome da im nadređeni objasne koji projekti su im prioritet kako ne bi morali raditi više stvari istovremeno.

2. Pričajte s nadređenim

Zadaci koje zaposlenici preuzimaju često dolaze s više različitih strana što može zbuniti zaposlenika jer želi udovoljiti svima koje smatra nadređenim. No, uvijek postoji jedna osoba kojoj prvoj odgovarate za sve što radite. Upravo se toj osobi trebate požaliti na stresno razdoblje i na pretjerano radno opterećenje. Potrebno je razgovarati već kod prvih znakova da bi moglo doći do izgaranja.

Osim toga, upravo bi zadatke koje smo dobili od te osobe trebali prioritizirati te za ostale pitati slaže li se on/ona s time da ih odradite.

3. Znajte kada otići

S. Chris Edmonds, izvršni direktor The Purposeful Culture Groupa, rekao je da će zaposlenici koji se stalno osjećaju preopterećeni na poslu možda morati napraviti korak koji se svima na prvu čini jako teškim. Iako se posao ponekad možda i čini idealnim, zaposlenici koji osjećaju preveliko opterećenj bi se trebali zapitati hoće li se to uskoro promijeniti. Ako odgovor ‘ne‘, zaposlenici bi trebali istražiti postoje li bolje prilike.

- Moje je mišljenje da ako sada niste sretni, malo je vjerojatno da će vam postati ljepše u sljedećih šest do 18 mjeseci - rekao je Edmonds.