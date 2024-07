Alice in Blockchains donose besplatnu Blockchain Art Akademiju za 90 umjetnica iz cijele Europe

Na umjetničkoj sceni regije prepoznat je prostor za interdisciplinarni pristup umjetnosti kroz multimediju, a uz podršku Europske unije kreiran je FLUX Female Digital Creativity projekt u suradnji s renominiranim kulturnim i tehnološkim organizacijama iz Hrvatske, Italije i Slovenije: Labin Art Express (Istra, Hrvatska), MEET Digital Culture Centre (Milano, Italija), MOTA Museum of Transitory Art (Ljubljana, Slovenija) i Alice in Blockchains (Zagreb).

Alice in Blockchains, neprofitna ženska udruga za fintech, kriptovalute i blockchain prošle je godine u sklopu Web3 Tales konferencije u Muzeju suvremene umjetnosti upoznala javnost s NFT-ima, kroz prvu međunarodnu NFT izložbu u Hrvatskoj na temu ‘Techno Healing – Finding Resilience and Well-Being in a Digital World‘, predstavljajući jedinstvene radove 10 svjetskih umjetnica i nebinarnih osoba, pionirki digitalnog stvaranja.

U tom duhu, ove godine donose besplatnu Blockchain Art Akademiju namijenjenu umjetnicama, grafičkim dizajnericama, fotografkinjama iz cijele Europe. Radi se o online akademiji, koja će se održati u periodu od 14. do 18. listopada 2024. kroz 10 edukativnih online sesija (predavanja i radionica) te povezati 90 umjetnica s mentorima koji svoju profesionalnu pozadinu pronalaze u blockchainu, umjetnosti, marketingu, strateškom planiranju i mnogim drugima sektorima, omogućavajući sveobuhvatnu edukaciju. One najuspješnije imat će priliku izlagati svoje radove tijekom 2025. u tri europska grada - Milanu, Ljubljani i Labinu, a u sklopu manifestacija i izložbi organiziranih od strane partnera projekta.

Svrha projekta je pružiti umjetnicama potrebna znanja, platformu za prezentaciju i prilike za promociju u svijetu digitalne umjetnosti, s posebnim naglaskom na inovativni medij blockchaina. FLUX stvara jednake prilike u NFT umjetničkoj sferi, stavljajući umjetnice u središte svih aktivnosti.

- FLUX nije samo o stvaranju prekrasne digitalne umjetnosti - to je i program osnaživanja umjetnica da izgrade uspješnu digitalnu karijeru. Naša radionica ih oprema potrebnim znanjem za predstavljanje njihovog rada online, povezivanje s globalnom publikom i pretvaranje njihove strasti u održiv izvor prihoda - izjavila je Klara Kovačević, stručnjakinja za digitalni razvoj u Googleu i jedna od mentorica na projektu.

Polaznice će kroz interaktivne radionice i predavanja naučiti osnove blockchaina, kriptovaluta, digitalnih novčanika, NFT-a, potom osvijesiti utjecaj virtualne i proširene stvarnosti na umjetničko izražavanje, kako kreirati izložbu u metaverse-u, naučiti će izraditi NFT na nekoliko različitih platformi, kroz primjere će im se približiti kako da svoje radove predstave široj publici kroz različite kanale… Veliki naglasak je na marketingu i kako iskorisiti prisutnost na društvenim medijima, koliko je važno imati profesionalni portfolio i web stranicu, kako napraviti dobru strategiju digitalnog marketinga, kako uključiti followere i publiku, koliko je važno ispričati dobru priču publici/storytelling, a isto tako polaznice će dobiti uvid u zakonodavne okvire i intelektualno vlasništvo na razini Europske unije.

- Naš je cilj nadahnuti i opremiti umjetnike znanjem i alatima za napredovanje u digitalnom okruženju koji se ubrzano razvija, njegujući kulturu suradnje i inovacije. Moram priznati da sam uzbuđena vidjeti kako će sudionice iskoristiti ovu prilike za napredak u svojim karijerama i pridonijeti dinamičnom polju digitalne umjetnosti. Imamo priliku zajedno oblikovati sutrašnjicu u kojoj suvremena umjetnost iz naše regije igra ključnu ulogu na globalnoj umjetničkoj sceni - istaknula je Vanja Žanko, predsjednica Nomada - Hrvatskog ureda za suvremenu umjetnost te također jedna od mentorica akademije.

A koliko je važno biti digitalno prisutan objasnio je jedan od mentora akademije, Nik Kolveshi Radlović, osnivač Kolekcionarta, prve hrvatske digitalne platforme za popularizaciju hrvatske umjetnosti.

- Prednost digitalnih platformi i društvenih mreža je što nam omogućuju da dođemo do publike gdje god da se ona nalazila, a ključ uspjeha u građenju zajednice koja je angažirana je kvaliteta, konzistentnost i autentičnost sadržaja koji im se servira - bilo da je on informativan, edukativan ili promotivan. Međutim, najljepši dio bavljenja umjetnošću je interakcija, tako da su događanja gdje se ljudi fizički okupljaju neizostavan dio promocije i popularizacije umjetnosti - rekao je.

Sve zainteresirane umjetnice mogu se prijaviti na program kroz kratku izjavu gdje opisuju sebe i svoju umjetničku praksu te trebaju poslati nekolicinu fotografija koje najbolje prikazuju njihov rad (maksimalno pet djela, bilo digitalnih ili fizičkih) na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem forme na web stranici projekta do 30. kolovoza 2024. godine. Sudjelovanje u programu je besplatno, a odabrane sudionice će dobiti sve potrebne resurse i materijale bez ikakvih troškova.