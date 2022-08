Alternativne mreže: Antidruštvene platforme sada rasturaju, a onda će postati ‘mainstream‘

Na valu prezira prema društvenim platformama koje su postale iznimno toksične, udaljile se od svoje svrhe te energiju i lovu umjesto na stvaranje zajednice troše na smišljanje novih modela za zaradu i ganjanje tržišnog udjela zajahali su neki novi igrači. Te alternativne platforme imaju znatno manje reklama i filtara te su mnogo autentičnije, zbog čega im se sve više okreću mlađi korisnici

I dok Instagram povlači planirani update jer je uspio iznervirati korisnike koji samo žele da platforma bude što je bila – mjesto za objavu fotografija – vlasnici takozvanih antidruštvenih (engl. anti-social) platformi zadovoljno trljaju ruke i prikupljaju milijune dolara investicija. Poparazzi, BeReal, Yubo, Locket, LiveIn i HalloApp samo su neki od novih igrača koji su odlučili zajahati na valu prezira prema društvenim platformama koje su postale iznimno toksične, udaljile se od svoje svrhe te energiju (i lovu) umjesto na stvaranje zajednice troše na smišljanje novih modela za zaradu i ganjanje tržišnog udjela. Iako njihovi brojevi rastu (posebno TikTokovi), mlađi se korisnici sve više okreću tim alternativnim platformama sa znatno manje reklama i filtara te mnogo autentičnijima.

Kako prenosi Techcrunch, zahvaljujući tom pristupu društvenom umrežavanja Yubo je zabilježio šezdeset milijuna prijava na aplikaciju, BeReal ima globalno 12,3 milijuna preuzimanja, aplikacija Locket ​preuzeta je osam milijuna puta, a Poparazzi je prvu godinu poslovanja zaključio s pet milijuna korisnika. Iako ga druge aplikacije šišaju prema broju preuzimanja, ulagači polažu velike nade u Poparazzi, čija je vrijednost procijenjena na 135 milijuna dolara. Fracuski BeReal, s procijenjenom vrijednošću od 650 milijuna dolara, također ima izgleda postati mainstream.

Igrajmo se paparazzija

Kako je Poparazzi podijelio s Techcrunchem, njegov je cilj osvojiti generaciju Z. Zasad ima 75 posto korisnika u dobi od 14 do 18 godina te 95 posto između 14 i 21 godinu. Većina ih dolazi iz Amerike te su dosad na platformi podijelili više od sto milijuna fotografija i videa. Zanimljivo, aplikacija koju su pokrenula braća Alex i Austin Ma golem je uspjeh doživjela zahvaljujući konkurentskom TikToku. Upravo su na toj platformi osnivači prošle godine pokrenuli kampanju i pozvali korisnike da preuzmu aplikaciju koja je bolja i manje 'performativna' od Instagrama. Gotovo pola milijuna korisnika čekalo je u redu da preuzme Poparazzi, zbog čega se srušio, a korisnici prijavili mnoge tehničke probleme. Tim iz startupa uspio ih je riješiti, a priljev korisnika pokazao im je da su, očito, uboli dobru priču. Naime, njihova je aplikacija u načelu antiselfie: korisnici ne mogu editirati fotke, sami se fotografirati ili služiti filtrima. Zapravo, ne mogu ni objavljivati svoje fotke, nego to umjesto njih čine njihovi prijatelji i pratitelji. Kako je Ma nedavno izjavio Business Insideru, milenijci (posebno mlađi) drukčije se koriste platformama. Traže perfekciju, savršen kut snimanja, brinu se da estetika bude na visokoj razini.

Pripadnici generacije Z (sve više) misle da su takve fotografije pozerske, a i fleksibilnija je kad se nađe na fotkama koje objavljuju njezini prijatelji. Poparazzi se temelji upravo na toj ideji: prijatelji međusobno objavljuju fotografije ili, preciznije, vi ste njihovi paparazzi, a oni su vaši. Kreativnoj braći Ma trebalo je vremena da izrade takvu aplikaciju i pronađu ideju koja će sjesti publici. Prije Poparazzija osmislili su čak deset aplikacija, ali nijedna nije pogodila kao ta posljednja; nisu ni slutili da će biti toliko uspješna. Osmislili su je sredinom 2020., ali odlučili su pričekati s lansiranjem jer su strahovali da bi mogla proći nezapaženo tijekom lockdowna. U veljači 2021. odlučili su je testirati u srednjoj školi u Tennesseeju, a kad su predstavnici generacije Z zagrizli mamac, odlučili su je predstaviti TikTokovim korisnicima kao 'najbolju novu društvenu platformu'. Kampanja je bila uspješna i Poparazzi prikuplja milijune dolara od investitora koji su doista uvjereni da ta antidruštvena platforma ima potencijala.

Budi stvaran

Nešto slično prognozira se BeRealu, francuskoj platformi čija se vrijednost zasad procjenjuje na 650 milijuna dolara i koja polako, ali sigurno osvaja globalnu publiku. To je, u biti, antiinstagramska platforma koju je prije tri godine osnovao bivši zaposlenik GoProa Alexis Barreyat. Umjesto fotografija koje su ispolirane do savršenstva, na toj društvenoj platformi korisnici objavljuju needitirane prizore iz života, i to svaki dan u točno određeno vrijeme. Aplikacija ih, naime, obavijesti da je vrijeme za objavu i korisnici imaju samo dvije minute da okinu fotku. Posebno je zanimljivo što pritom simultano upotrebljava prednju i stražnju kameru, tako da pratitelji dobiju i selfie korisnika i fotografiju njegova okružja (setting). Osim toga, voajeri nisu dobrodošli jer oni koji ne objavljuju ne mogu vidjeti tuđi sadržaj. Kako je nedavno zapisao Forbes, BeReal se, kao što njegov naziv i sugerira, temelji na autentičnosti. Na platformi ne postoji gumb za uređivanje, a posebno ne filtri, i korisnicima je privlačna baš zato što – za razliku od Instagrama – na njoj nema opcija uljepšavanja, dotjerivanja i lažiranja. Ove je godine broj aktivnih korisnika porastao za 315 posto, a od ukupnog broja preuzimanja 65 posto zabilježeno je u prvih šest mjeseci ove godine. Forbes smatra da su na sve veću popularnost utjecala dva čimbenika. Prvi je vraćanje života u normalu ili, bolje reći, 'novu normalnost', pa korisnike uzbuđuje ideja da se sa svojim prijateljima opet mogu povezati, ali na nov, drukčiji način. Drugi je razlog taj da sve više korisnika (i hvala Bogu na tome) bježi od perfekcionizma; on je izgubio svoj sjaj. Ili, kako je Forbesu objasnio marketinški stručnjak Scott Steinberg, gotovo petnaest godina društvene su mreže stvarale alternativnu realnost – onu u kojoj korisnici mogu stvoriti savršen život, prikazati se onakvima kakvi bi željeli biti.

BeReal, ali i druge alternativne platforme, dio je novog vala platformi koje prikazuju život stvarnije i autentičnije. Naravno, postoji vjerojatnost da se dio korisnika na njih 'nakvačio' jer su nove (a svi volimo novo) i da će se vratiti dotjeranom svijetu Instagrama i Facebooka. Ali ako nezadovoljstvo tim mrežama nastavi rasti, lako je moguće da će doista postati mainstream.

Element iznenađenja i zabave

Također, iako sve društvene platforme imaju zajednički nazivnik – povezivanje prijatelja i stvaranje zajednice – trenutačni mainstream igrači i alternativci to čine na potpuno drukčiji način. Instagram je okrenut nekoj vrsti glamura, on pokazuje životni stil onih koji jesu i/ili žele biti bogati i slavni, a BeReal, primjerice, igra na kartu običnoga, svakodnevnoga. Budući da sama aplikacija određuje kad će korisnik objaviti fotografiju, može ga zateći u kuhinji, za radnim stolom, u minimarketu, tramvaju…

Publici se taj princip sviđ​a jer uključuje element iznenađenja i zabave, ali i bunta protiv objavljenih postova koji dominiraju svijetom društvenih mreža. Naravno, na spomenutim alternativnim aplikacijama ima mjesta i za influencere koji će otvaranjem profila potencijalno dobiti još više pratitelja, posebno mlađih, jer će se lakše poistovjetiti s njima (bez obzira na to što zarađuju milijune od vjerne pratnje). U svakom slučaju, bit će vrlo zanimljivo pratiti razvoj alternativnih društvenih mreža, koje se u ovom trenutku doimaju kao svjetlo na kraju tunela. Njihov rast ulijeva nadu da su mladi napokon shvatili da život kakav vide na Instagramu ne postoji te da je autentično i svakodnevno zapravo mnogo zabavnije.