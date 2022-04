Američka glazbenica Lizzo lansirala brend shapeweara - Yitti

Lizzo ne želi da Yitty postane još jedan selebriti brend već da pomogne ženama da zavole svoje tijelo, bez obzira na oblik ili veličinu

Koliko je shapewear (rublje koje oblikuje tijelo) lukrativan biznis svjedoči podatak da je američki tržišni lider, kompanija Spanx nedavno procijenjena na 1,2 milijarde dolara, ali da je poduzetnica Kim Kardashian upravo zbog svog brenda Skims zaradila status milijarderke. Prije nego u industriji nastane još već gužva, glazbenica i dobitnica nagrada Grammy, Lizzo odlučila je predstaviti svoju viziju udobnog rublja te lansirala brend Yitty. Na američkom tržištu, a vrlo skoro i u ostatku svijeta, kupci će moći kupiti kolekciju grudnjaka, tajica, kratkih hlačica i sl., a kako umjetnica najavljuje u priopćenju, njeno će rublje biti radikalno drugačije od 'otužnog, ograničavajućeg shapeweara'.

Partnerstvo s Fableticsom

- Čitav život imam osjećaj da mi se putem televizije i magazina govori da moje tijelo nije dovoljno dobro. Kako bih izgledala prihvatljivo, uklopila se u neki arhetip ljepote morala sam podnijeti određenu količinu boli – objavila je Yitty referirajući se na, ponekad, doista bolan proces nošenja shapeweara koji stišće tijelo, ali ga čini vizualno skladnijim.

Lizzo ne želi da žene pate nastojeći svoje tijelo oblikovati prema kanonima ljepote koje zadaju društvene mreže već promovirati, kako stoji u priopćenju, 'ljubav prema vlastitom tijelu' i 'radikalno unutarnje samopouzdanje'. Njen se shapewear nositi ispod odjeće, ali i samostalno, a u prodaji će se naći veličine od XS do 6X. Ime Yitty Lizzo je odabrala jer je to bio njen srednjoškolski nadimak, a 12. travnja lansirat će tri linije: Nearly Naked (rublje u boji kože), Mesh Me (rublje koje se može nositi i kao outwear) te Major Label (komadi za svakodnevne stilove). Brend je kreiran u suradnji s kompanijom Fabletics koju je s poslovnim partnerima Adam Goldenbergom i Don Resslerom osnovala glumica Kate Hudson. Osim s Lizzo, Hudson i njen tim lansirali su fitness odjeću s pjevačicom Demi Lovato i kolekciju odjeće od velura s glumicom Vanessom Hudgens. No, Lizzo ne želi da Yitty postane još jedan selebriti brend već da pomogne ženama da zavole svoje tijelo, bez obzira na oblik ili veličinu.

– Želim pomoći ženama da se počnu osjećati besramno dobro – kazala je Lizzo.