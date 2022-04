Ana Ivančić: Raditi ono što voliš je najveći luksuz i uspjeh

Razgovarala: Renata Debeljak

Poduzetnik u svom habitusu mora biti optimist i vjerovati u uspjeh svog poslovnog poduhvata, jer jedino tako može prevladati zapreke na koje će nailaziti. Uz to pomaže i vjera u nešto iznad nas što nam ukazuje na to koji je najbolji put. Uspješnost u karijeri i respektabilan status u sektoru, nisu uvijek ključni da bi se nastavilo graditi karijeru istim putem. Ponekad uspjeh poprima drugačije konotacije pa ga mjerimo količinom slobode u kreiranju svakog radnog dana, tempom rada i strategijom razvoja, ali uspjeh nam predstavlja i osjećaj koji imamo kada se okrenemo iza sebe i shvatimo da ne žalimo za nikakvim propuštenim prilikama ili neostvarenim snovima.

Te su spoznaje bile neke od ključnih razloga za promjene u karijeri uspješnoj zagrebačkoj poduzetnici Ani Ivančić. Nakon 25 godina karijere u korporativnom sektoru, odnosno u financijskoj branši gdje je obnašala vodeće pozicije radeći u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, Erste mirovinskom fondu i osiguravajućem društvu BNP Paribas Cardif, Ana Ivančić je 2017. odlučila otići u privatno poduzetništvo, ali i u potpuno novi sektor - modni. Zbog te odluke nije nikada požalila.

Budući da u financijskoj industriji za nju više nije bilo nikakvih izazova, novo je poglavlje u karijeri bilo neizbježno jer Ana je prvenstveno htjela nastaviti graditi karijeru radeći ono što zaista voli. Stoga je rekla zbogom menadžerskoj karijeri i okrenula se privatnom modnom biznisu. U zagrebačkoj Martićevoj ulici otvorila je prije pet godina, sada već čuveni, Garderoba Concept Store te potom dvije godine kasnije i isti concept dućan u Rovinju u sklopu luksuznog hotela Grand Park gdje se mogu kupiti pomno birani danski i švedski modni brendovi, dizajnerski nakit, parfemi i brojni prateći proizvodi. Unatoč turbulentnim godinama u poslovnom svijetu i privatnom poduzetništvu, trenutno priprema proslavu 5. rođendana Garderoba Concept Storea u lipnju, što je ujedno bio i jedan od povoda za ovaj intervju.

Napravili ste veliki zaokret u karijeri unatoč tome što ste bili jako uspješni u svojoj nekadašnjoj, financijskoj branši. Sve se to dogodilo znatno prije pandemije i svih krucijalnih promjena u poslovanju brojnih sektora. Kada je i zašto nužno napraviti korijenite promjene u karijeri?

Nakon što sam tijekom svoje korporativne karijere nekoliko puta mijenjala posao, što je vjerujem povoljno utjecalo na razvoj moje karijere, ovaj zadnji značajan zaokret sazrio je s jedne strane nakon odluke francuskog dioničara o prodaji društva kojem sam jedanaest godina bila na čelu, ali i zasićenja koje sam počela osjećati nakon 25 godina rada u korporacijama. Danas mogu reći da niti dana nisam zažalila zbog te odluke jer je za mene došla u pravo vrijeme. Ne postoji jedinstveno pravilo treba li i kada napraviti zaokret u karijeri. Takva odluka u svakoj osobi treba sazrijeti i za nju se treba 'poklopiti' više faktora.

Kako gledate na tu hrabrost i odvažnost iz sadašnje perspektive?

Svaki izlazak iz zone komfora zahtijeva neku dozu hrabrosti. Zona komfora nam pruža osjećaj sigurnosti i ugode, ali ono bolje se u pravilu nalazi izvan nje. Zato je izlazak iz te zone jedino što nam omogućuje kvalitativni pomak, ali naravno predstavlja i rizik da ćemo napraviti pogrešku. Hrabrost je zapravo prihvatiti mogućnost pogreške, što nije jednostavno. Ipak, osobno vjerujem da sreća prati hrabre.

Jesu li vam neka znanja i vještine iz korporativnog poslovanja pomogla da se bolje snađete u privatnom sektoru?

Svakako. Dugogodišnje poslovno iskustvo u različitim dijelovima financijske industrije, upravljanje ljudima, resursima, kreiranje poslovnih planova i mnoge druge vještine i znanja koja sam stekla u korporativnom sektoru uvelike mi koriste u mom današnjem poslovanju privatnog poduzetnika. Bez obzira na industriju u kojoj radite, brojna su pravila univerzalna, pogotovo ona koja se tiču financija. Osobno bih preporučila svakome da, ako je to moguće, prije otvaranja vlastitog biznisa jedno vrijeme provede u nekoj korporaciji.

Jednom ste izjavili kako je divan osjećaj svoju strast pretvoriti u uspješan posao, a to je u vašem slučaju moda. S obzirom na sve globalne okolnosti zadnjih godina vezano uz pandemiju kao i aktualna zbivanja, s kojim se najvećim izazovima trenutno susrećete u svom poslu? Kako modna branša odolijeva svim novim okolnostima?

Modna industrija je zadnjih desetak godina počela doživljavati korjenite promjene. One su inicirane gorućom problematikom globalnog zatopljenja i spoznajom da je upravo tekstilna industrija jedna od najvećih zagađivača okoliša. Otvaranje Garderoba Concept Storea dogodilo se upravo kad je ova problematika postala sve izraženija i kad se o njoj počelo vrlo glasno, artikulirano i organizirano razgovarati. S obzirom da smo specijalizirani za skandinavske modne brendove, koji su proizvodnu održivost stavili u sam centar svog poslovanja, od prvog dana poslovanja Garderobe prodajemo kolekcije koje na sebi nose atribut 'odgovornog' ili 'održivog'. U početku to našim klijenticama i nije bilo toliko važno, ali vjerujemo da smo i mi, naglašavajući koliko je koji brend uložio u odgovorno poslovanje, doprinijeli buđenju svijesti o potrebi odgovorne i održive kupnje. Za mene je pametna i održiva kupnja, između ostalog, upravo ona koja omogućuje da odjevni predmet zbog svoje kvalitete i bezvremenog stila nosite godinama, umjesto da ga zbog trendovske prolaznosti odbacujete već iduće sezone.

Budući da se slow shopping modna filozofija s dolaskom pandemije još više ukorijenila, koliko je takav način poslovanja profitalbilan za retail sektor da bi opstao na tržištu?

Slow shopping koncept, kako ga ja vidim i kakav smo razvili kroz Garderoba Concept Store je poslovanje na duge staze i visoka profitabilnost nije jedna od njegovih glavnih značajki. Kroz njega primarno nudite doživljaj kupnje, za što trebate primjereno uređenje u kojem ste dovoljno prostora ostavili za dijelove koji služe ugodnom isprobavanju odjeće, kao i educirano prodajno osoblje koje se posvećuje potrebama svakog kupca. Ono što smo mogli naučiti u ovih prvih pet godina poslovanja je da je za opstanak trgovine ključno razviti vlastiti identitet. Tako sam se od samog početka usmjerila na glavne značajke po kojima će Garderoba Concept Store postati prepoznatljiv na tržištu. Najveći izazov svake uslužne djelatnosti je održati razinu usluge i odnosa povjerenja s klijentima, na što treba usmjeriti svu svoju energiju. Osobno sam se u potpunosti posvetila svom novom poslu koji gledam kao živi organizam kojeg neprestano treba njegovati, prilagođavati, obnavljati i razvijati kako bi i protekom vremena ostao privlačan i zanimljiv.

Koje ste značajne poslovne poteze povukli u pandemiji?

Nastupanje pandemije nevjerojatnih globalnih razmjera bio je ogroman poslovni izazov, ne samo za novi poslovni poduhvat poput Garderobe, već i za bitno veće i iskusnije poduzetnike. Takvu krizu nije bilo moguće predvidjeti niti u najkonzervativnijim stres scenarijima i mislim da je veliku većinu poslovnog svijeta u trenutku izbacila iz cipela. Gotovo preko noći Garderoba se našla u 'lockdownu', i to upravo kad su nam isporučene gotovo sve kolekcije za proljeće/ljeto 2020. i nakon što su naručene naredne dvije kolekcije za jesen i zimu.

Poduzetnik se u takvom trenutku prvo pretvara u vatrogasca: brza analiza svih faktora rizika za održavanje poslovanja. Prije svega održavanje likvidnosti, ispitivanje raspoloživih mjera, linije HAMAG Bicro, HZZ-a…Koliko god je bilo teško, odoljeli smo onim kratkoročnim rješenjima poput paničnog snižavanja cijena novih kolekcija prije sezonskih rasprodaja, vodeći brigu o vrijednosti brendova koje prodajemo, ali i o našem brendu Garderobe koji još uvijek stvaramo. Na neko smo vrijeme Garderobu u Rovinju pretvorili u tzv. Garderoba Arhivu, i do kraja prošle godine u njoj prodavali po povoljnijim cijenama ono ono što nam je zbog pandemije ostalo u prodaji od prošlih sezona. Iako mi se web-trgovina nije uklapala u slow-shoping iskustvo koje smo razvili u Garderobi, uslijed pandemije sam promijenila poslovnu odluku i pokrenula i taj kanal prodaje krajem 2020. godine. Nije bilo jednostavno prenijeti identitet fizičkih trgovina na internet, ali sam u konačnici zadovoljna rezultatom, jer smo to u jednom dijelu ipak uspjeli.

Web-trgovina za Garderobu u ovom trenutku ne predstavlja značajan dio prometa i više koristi klijenticama kao katolog dijela naše ponude. Međutim, umiruje me pomisao kako ćemo uz internet poslovanje spremnije dočekati svaku potencijalnu situaciju u kojoj bi bili spriječeni normalno poslovati u Zagrebu ili Rovinju.

Okolnosti na tržištu nikada nisu ni bile idealne. No, koji su novi izazovi vezano uz aktualnu gospodarsku situaciju sa kojima se dodatno suočavate u modnom i privatnom sektoru?

Što su to zapravo idealne okolnosti na tržištu? Da one postoje, svatko bi se bavio poduzetništvom. Za mene je poduzetništvo upravo pokušaj pronalaženja što boljeg modela poslovanja u zadanim okolnostima, spremnost preuzimanja rizika i pronalaženja rješenja za prepreke koje tržište stavlja ispred poslovanja gotovo svakodnevno. U uvjetima gospodarskih kriza, porasta troškova života i inflacije, po definiciji je na udaru upravo prodaja proizvoda koji predstavljaju svojevrstan luksuz - onoga što nije esencijalno za svakodnevni život. Međutim, naše klijentice, koje su mahom poslovne žene, liječnice, odvjetnice, i dalje imaju potrebu svoju svakodnevnicu uljepšati nekim komadom odjeće ili nakita čija cijena ih neće financijski ugroziti, a koji će nositi još sezonama. Vjerujem u opstanak tog našeg koncepta.

U odnosu na rad u korporativnom sektoru, privatno poduzetništvo daje određenu slobodu u poslovanju. Koje su najveće prednosti vlastitog biznisa?

Nakon punih 25 godina u korporativnom sektoru, prva najveća razlika koju osjećam danas je sloboda. Sloboda kreiranja svakog radnog dana, tempa rada, strategije razvoja… Koliko god sam kroz dugogodišnju poziciju predsjednice uprave brojne zadatke godinama delegirala na svoje suradnike, danas apsolutno sve odrađujem sama - od nabavke uredskog materijala, dogovora s arhitektima oko uređenja, narudžbe robe, pregovore s dobavljačima, bankama... Ono što je najvažnije, unatoč velikoj promjeni na koju sam se u poslu odlučila, niti u jednom trenutku nisam zbog nje požalila.

Surađujete sa pomno biranim skandinavskim modnim brendovima. Odlazite često na Tjedne mode u Copenhagenu i Stockholmu, osobno poznajete dizajnere...Što vas je najviše privuklo suradnji sa skandinavskim brendovima? Jesu li to brendovi koje i vi osobno preferirate u svom modnom stilu?

Prvih nekoliko brendove koje sam dovela u Garderoba Concept Store prije pet godina u velikoj su mjeri bili oni koje sam poznavala i osobno nosila, međutim veliku sam većinu naše današnje ponude otkrila upravo na Tjednima mode, istražujući ponudu u trgovinama Kopenhagena. Specijalizacija za skandinavske modne brendove odgovarala je mojoj osobnoj estetici i stilu, a njihova se popularnost globalno poklopila upravo s prvim godinama rada Garderobe. Nekada se zvijezde jednostavno trebaju posložiti. Kao da vas netko iznad pogura i kaže: Da, to je put kojim trebaš ići dalje!

Financijska branša je dosta konzervativna glede poslovnog odijevanja. Koliko se vaš poslovni stil promijenio prelaskom u privatni biznis i promjenom profesije?

Bitno se promijenio, naravno. Današnji mi posao i u odijevanju pruža slobodu i uživam u tome. Vrlo često se klijentice lakše odluče na kupnju nekog odjevnog predmeta baš zato što su ga vidjele na meni i to me veseli.

Što općenito mislite glede kreativnosti u poslovnom looku? Može li biti kreativnosti i individualnosti u nekim unaprijed zadanim formama poslovnog odijevanja?

Kreativnost je moguće izraziti u svemu što radimo, pa tako i u poslovnom odijevanju, poštujući ipak neka pravila. Drago mi je da ima sve više pozitivnih primjera poslovnih žena, koje danas susrećem i kao svoje klijentice u Garderobi, koje svoju osobnost izražavaju i kroz odjeću.

Vaši concept dućani nude dostupni luksuz. S vašim kupcima imate malo drukčiji pristup, dajete im stilističke savjete pa čak i čašu pjenušca. Koliko je u vašem poslovanju važan taj malo prisniji, individualniji kontakt i odnos prema kupcima i klijentima?

Koji su vam aktualni projekti i planovi za skoriju budućnost? Imate li namjeru otvarati nove dućane ili proširiti na neki drugi način svoje poslovanje?

Upravo nas je taj pristup prema klijentima izdvojio kao mjesto gdje je ugodno boraviti i gdje se dolazi opustiti uz razgledavanje i isprobavanje odjeće, pa čak i onda kada se ne traži nešto određeno. Zapravo sam od prvog dana u Garderobi nastojala uvesti sva ona pozitivna iskustva kupnje koje sam osobno doživjela na svojim putovanjima po velikim modnim središtima tijekom godina, a koja su mi u Zagrebu nedostajala. To se pokazalo ključnim, kao i pažljiv odabir suradnika koji su prošli brojna testiranja prije nego što su postali dio tima.

Trenutno pripremam proslavu 5. rođendana Garderoba Concept Storea u lipnju i to me izuzetno veseli. Iza nas je vrlo turbulentnih pet godina koje bi inače u biznisu predstavljale razdoblje nakon kojeg dolazi tzv. cruising speed. Međutim, prevladali smo izazove koje nitko nije mogao niti u najluđim snovima predvidjeti i zavrijeđujemo jednu lijepu rođendansku tortu i veselu zabavu s dragim ljudima koji su sa mnom gradili Garderobu.

Oprezna sam s daljnjim planovima širenja, jer mislim da bi nova lokacija značila odmicanje fokusa sa Zagreba i Rovinja, a to bi s vremenom osjetili i kupci. Isto tako, uređenje još jednog prostora po istim standardima, značio bi za mene dodatno financijsko opterećenje za koje je nakon svega što smo prošli uslijed pandemije, možda prerano. Ipak, ponekad se prilike stvore same od sebe, a onda treba donijeti odluku treba li ih prigrliti. To je poduzetništvo.

Koliko je bitno zadržati pozitivan stav u poslu, posebno kada ste u privatnom poduzetništvu? Što vam pomaže u tome?

Pozitivan stav u poduzetništvu je conditio sine qua non. Poduzetnik u svom habitusu mora biti optimist i vjerovati u uspjeh svog poslovnog poduhvata, jer jedino tako može prevladati zapreke na koje će nailaziti. Uz to pomaže i vjera u nešto iznad nas što nam ukazuje na to koji je najbolji put. Uvjerila sam se u životu da preveliki broj prepreka koje stanu ispred nas u ostvarivanju nekog plana, koje nas iscrpljuju i nikako da nestanu, jednostavno ukazuju na to da treba krenuti nekim drugim putem. Upornost je jedno, a tvrdoglavo inzistiranje na ostvarenju nekog cilja koji se ne nazire, potpuno je druga stvar. Umjetnost je u razlikovanju jednog od drugog.

Što mislite da nije dobro glede privatnog poslovanja na hrvatskom tržištu? Što bi bilo dobro promijeniti?

Odgovor na ovo pitanje je tema sama za sebe. Unatoč mnogim nesavršenostima sustava u kojem hrvatski poduzetnici posluju, moj je stav da se u Hrvatskoj može uspjeti i da mnogi u problemima sustava zapravo pronalaze ispriku za pomanjkanje hrabrosti i vjere u svoje ideje. Puno ljudi se boji neuspjeha, a to je velika kočnica za kretanje u poduzetništvo.

Čiji su vam savjeti najviše pomogli u karijeri, a posebno u vlastitom biznisu?

Sklona sam saslušati mišljenja, savjete i argumente svojih suradnika i iskusnijih poslovnih ljudi, kolega. Nikada me nije bilo strah prihvatiti neko mišljenje suprotno od moga, ako je bilo argumentirano i ukazivalo na neke rizike ili rješenja koja sam osobno previdjela.

I dalje se oko nekih poslovnih odluka konzultiram s kolegama koji rade sa mnom u Garderobi, ali najdragocjenija mi je podrška i savjeti supruga koji se privatnim poduzetništvom bavi već 30 godina. Koliko god trgujemo potpuno različitim proizvodima, veliki broj njegovih iskustava je neprocjenjiv i primjenjiv i na moje poslovanje.

Koje vi savjete za uspjeh u poslu dajete svojoj djeci?

Moja djeca odrastaju uz roditelje koji puno rade, trude se biti što bolji u svom poslu i vide da 'nema kruha bez motike'. Isto tako, naučili su da se do cilja ne dolazi prečicama i lako, te da ponekad trebamo priznati i neuspjeh. U životu svaki čovjek može pasti, ali treba se ponovno dići i krenuti dalje. Djeci najbolje poruke dajemo svojim vlastitim primjerom i danas suprug i ja možemo ponosno reći da smo odgojili vrijedne članove zajednice koji se, svatko na svoj način, trudi u svom poslu. Jedna je kćer magistra prava i psihologije, a druga liječnica i iza njih su već prve godine stvaranja vlastitih karijera. Sin je 3. razred gimnazije i vjerujemo da i on polako pronalazi svoj put.

Imate li možda neki savjet za dobro izbalansirani privatni i poslovni život?

Ovo me pitanje pratilo tijekom cijele karijere i uvijek je na njega bilo jednako teško odgovoriti. Mislim da je balansiranje privatnog i poslovnog života stvar izbora, jer svatko od nas može napraviti i postići sve što stvarno želi. Meni je obitelj bila uvijek na prvom mjestu, ali sam i voljela i volim svoj posao. Jednostavno ne bih bila potpuna samo s jednom od te dvije komponente. Tako je balans došao prirodno, i danas mogu reći da u njemu nitko nije patio - ni obitelj ni posao. Naučila sam se vrlo rano biti jako organizirana, tako da u mom dnevnom rasporedu nikada nije bilo 'praznog hoda'. A najvažnije je bilo razumijevanje i pomoć supruga, pogotovo kad su djeca još bila mala. Danas mogu poručiti svakoj poslovnoj ženi da se ne boji imati i raditi ono što želi, jer život je jedan. Lijep je osjećaj kad se okrenemo iza sebe i ne žalimo za propuštenim prilikama i neostvarenim snovima.