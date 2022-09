Ana Petričić Gojanović: Konkurencija nas treba činiti još boljima

Razgovarala: Renata Debeljak

Kao vodeća i najuspješnija PR i kreativna agencija u Hrvatskoj i cijeloj regiji, PRiredba studio postala je tijekom jednog i pol desetljeća djelovanja svojevrsni brend na tržištu PR i kreativnih industrija.

A brend je s godinama postala i Ana Petričić Gojanović, vlasnica i glavna vizionarka te agencije, te vrhunska PR stručnjakinja, pa kada se spomene njezino ime prate ju epiteti poput eksperta za organiziranje najoriginalnijih i najkreativnijih evenata, uvijek autentičnog stila i osobnosti, osobe koja neprestano inzistira na dobrim i kvalitetnim međuljudskim odnosima, tolerantne i susretljive suradnice svojim kolegama kojima prvenstveno želi biti kolega, a ne šef, odgovorne, temeljite, proaktivne osobe... Naučila je poslu u svojoj agenciji brojne generacije PR-ovaca koji su potom samostalno nastavili graditi karijere u odnosima s javnošću, no Ana u njima nipošto ne vidi konkurenciju već sa svima nastavlja graditi kolegijalne i prijateljske odnose.

I ovo je ljeto PRiredba studio odradila odnose s javnošću vodećih filmskih festivala u regiji kao i brojnih značajnih događanja iz raznih segmenata, od sportskih manifestacija, obljetničkih slavlja nekih hotelskih kuća, umjetničkih događanja...A već ovog rujna i jeseni čekaju ih Zagreb Design Week, Art Zagreb, TAMC (Međunarodni kongres estetske medicine) u Dubrovniku, Europsko i svjetsko prvenstvo u veslanju i brojna druga događanja. Popričali smo sa Anom o nekim aktualnim odrednicama na tržištu PR industrije, novim izazovima, među kojima je osim onih poslovnih svakako bilo i preseljenje u nove urede nakon što je u razornom zagrebačkom potresu stradao i dugogodišnji ured agencije u Ilici, o autentičnosti i receptima uspješnosti u nimalo lakom, ali uvijek izazovnom segmentu odnosa s javnošću i organiziranja evenata.

Kreativna i PR agencija PRiredba studio, ove godine na tržištu posluje već 15 godina. Na koji način ćete to obilježiti?

Popuštanjem epidemioloških mjera u travnju, eventi i PR aktivnosti su se intenzivirale, kao i brojni festivali koje pratimo i radimo, tako da naš mali kreativni tim nije stao do sada. Nedavno smo se vratili sa Sarajevo Film Festivala. Vidjet ćemo što će nam jesen donijeti… Mi nikad ne planiramo mjesecima unaprijed, to dođe impulzivno, inspirirano nekim ili nečim, ad hoc. Tako je nastala i proslava 10. godišnjice ispred Velvet cafe galerije, uz najljepšu scenografiju – cvjetne aranžmane Saše Šekoranje i šandolijere, uz orkestar glazbenog virtuoza Ante Gele i naravno, najdivnije suradnike, partnere i uzvanike. Vjerujem da će tako spontano doći i do sljedeće proslave.

PRiredba studio jedna je od najuspješnijih PR agencija na ovim prostorima, odnosno u cijeloj regiji. Radite najbolje evente, uvijek ste inovativni, korak ispred drugih...U čemu je još tajna vašeg uspjeha i dugogodišnjeg opstanka na tržištu?

Mali smo PR studio koji uvijek okuplja kreativce, ljude koji promišljaju, žive i upijaju sve oko sebe. Primjenjujemo onda to na naše projekte, želje klijenata te uvijek pristupamo poslu s velikim žarom i voljom. Najveći je izazov održati razinu posvećenosti i strasti, kao i naučiti kako ustrajati kada projekt prolazi kroz manje inspirativne faze.

Uglavnom ste usmjereni na organiziranje evenata i odnose s javnošću iz šireg umjetničkog spektra, kao i filmski i sportski segment. Zašto ste se odlučili bazirati i više djelovati baš unutar tih područja?

Od prvih dana smatrali smo da su kultura i sport marginalizirani, da im se ne daje dovoljno medijskog prostora, a da imaju toliko toga za ispričati široj publici, ne samo uskom krugu ljudi koji prate tu tematiku. To su nam bili veliki izazovi, ali ujedno su nam to i uspjesi na koje smo jako ponosni. Interes i ljubav prema pojedinim segmentima umjetnosti i /ili sporta nosi svatko od nas u PRiredbi, i kad se to znanje i ta strast spoji sa stvaranjem komunikacijske strategije i planova, onda se osjeti i u našem radu, ali i na našim rezultatima. Ako radiš ono što voliš, nećeš morati raditi ni dana, kaže izreka. Mi uistinu radimo ono što volimo, ali uistinu i radimo, i kad kažem radimo, mislim zasučemo rukave i rudarimo.

Kako ste se zapravo prije 15 godina odlučili otisnuti u PR vode? Što je bilo ključno za otvaranje vlastite PR agencije?

Sve je išlo vrlo spontano, otvarali su mi se projekti za projektom, posao za poslom, bila sam okružena kreativnim i nadahnjujućim ljudima, uvijek uključena u produkcijske, organizacijske i komunikacijske aktivnosti projekata iz područja umjetnosti, kulture… Sve to je bilo ključno za pokretanje PRiredbe. Iskreno, imam osjećaj da cijeli život živim PRiredbu, jer je u ovih 15 godina kroz agenciju prošlo toliko divnih ljudi i projekata da sam puna dojmova i iskustava za pet života.

Često ističete kako su Vam kolege iz agencije druga obitelj. Za Vas se baš može reći da doslovce živite svoj posao.

Kad provodite pola dana s ljudima s kojima radite, onda postaju vaša druga ili jedina obitelj.

Meni je privatan i poslovni život potpuno isprepleten, nerijetko mi najbolje ideje dođu upravo u moje 'slobodno' vrijeme, kad se družim s prijateljima, kad sam na putovanju… Ako uistinu volite i živite svoj posao, shvatite da se ta granica davno izgubila i da je privatno poslovno, a poslovno privatno. PRiredba nije posao, to je lifestyle.

Birate li često projekte i klijente s kojima zapravo volite raditi? Jeste li možda neke klijente i projekte odbili?

Naučila sam se i nemam strah zahvaliti se na suradnji klijentu s kojim ne dijelimo iste stavove, vizije, ciljeve, s kojim nas ne povezuje pozitivna energija. Vjerujem da uvijek nekako svoji pronađu svoje, a to se već na prvom sastanku osjeti.

Teška i nimalo sjajna vremena su i izazov za one koji ne čekaju da prilike dođu do njih već ih sami kreiraju i stvaraju, a Vi se nesumnjivo ubrajate u njih. Koje su se nove prilike za vas otvorile u postpandemijskom razdoblju?

Pandemija je izmijenila ne samo našu, nego i svjetsku kartu događanja, cjelokupnu komunikacijsku kao i kreativnu industriju. Digitalna transformacija (mediji, društvene mreže), razvoj novih alata, kanala i platformi omogućili su veću dostupnost informacija potrošačima, lakšu komunikaciju s njima, ali i tražeći stručnost i vještinu kad i kako što bolje ispričati priču, privući pažnju potrošača u toj zaglušenosti bezbrojnih komunikacijskih kanala kad publika sama odlučuje koji sadržaj želi konzumirati i kako. Naša je struka i inače izuzetno podložna vanjskim utjecajima, ali zato smo naučeni i brzo se prilagođavati novonastalim situacijama. Ipak, recentne promjene događaju se takvom brzinom, da ti ne ostavljaju dovoljno vremena da dobro razmisliš kako bi povukao pravi potez.

Intenzivirane suradnje s influencerima, pojačana komunikacija putem društvenih mreža, komunikacija podcastima, online izložbe, hibridni eventi, manji eventi i druženja… Sve su to modeli kojima smo se krenuli koristiti u ovo novo postpanedmijsko doba. Iako festivale i sportska natjecanja čini njihova publika, fanovi, druženja, navijanja, sinergija sudionika i publike, bez kojih niti jedan sportski niti festivalski program neće imati jednak doživljaj.

Budući da je trenutno opći trend rasta cijena, jesu li se i na tržištu PR industrija povećale cijene usluga?

Moje je ljeto bilo vrlo intenzivno. Provela sam ga koncentrirana na više poslovnih projekata, koji me uostalom i jako vesele, pa sam razgovor sa svojim timom vezan uz opće trendove porasta cijena odgodila za kraj ljeta. I moram vam reći da me taj dio najmanje veseli.

Koliko je bitno biti svoj i autentičan u kreiranju sadržaja i evenata za svoje klijente?

Nama je to najvažnije, jer naši klijenti žele imati jedinstvene evente, na dotad neiskorištenim lokacijama, neočekivane kolaboracije, žele imati sadržaj o kojem će pričati uzvanici, čitatelji, gledatelji...

Prati vas epitet nenametljive i nadasve ugodne osobe. Na eventima, naravno, pazite da 'držite sve konce u rukama', svaki uzvanik i gost su vam jako važni, chatate s novinarima, odgovarate na hrpu emailova, kod Vas je uvijek prisutan nekakav multitasking, ali uspješno održavate balans bez vidljivog stresa i napetih situacija. Koje kvalitete trebaju posjedovati vrsni PR-ovci?

Osim što mora biti znatiželjan, informiran, smiren, često u ulozi psihologa, biti posvećen, uporan, uvijek dostupan, otvoren za dijalog… Ovaj posao zahtijeva stalno učenje i profesionalno usavršavanje, poznavanje šireg društvenog konteksta i okoline, implementiranje digitalnih vještina…uvijek update-an po svim kriterijima.

Uz brojne poslovne obaveze, imate vremena biti angažirani i u udruzi SOS Zagreb. Koji su vaši motivi da se uključite u rad te udruge? Kako napreduje rad udruge; jeste li umorni od spore birokracije?

Udrugu SOS Zagreb osnovala je skupina entuzijasta, ljudi koji žive i vole Zagreb, koji pored svog redovnog, svakodnevnog posla, nastoje glasnom i jasnom komunikacijom ukazivati na probleme s kojima se građani i nakon dvije godine od potresa susreću, koji se ne žele pomiriti sa sporom birokracijom ili nepostojanjem političke volje da se Zagreb obnovi i postane siguran grad. I kad se umorimo, jedni druge dižemo, guramo i ne odustajemo. Malim, nevidljivim potezima kontinuirano idemo prema svim odgovornim i nadležnim institucijama. Jer, nažalost, svakodnevno svjedočimo brojnim urušavanjima i uništavanjima našega grada te se pribojavamo i ljudskih žrtava.

Autentični ste i svoji u svemu. Budući da ipak živimo u eri copycata, je li se ikada dogodilo da je netko iskopirao vaše ideje, odnosno ideje vaše agencije? Što vas najviše može naljutiti ili možda izbaciti iz takta?

Često se dogodi da netko besramno iskopira našu ideju pa čak bez imalo promjene ili dorade. Navikli smo na to, ne ljuti nas, nasmije nas i još jednom potvrdi da nam je ideja bila dobra.

Postoje li neki poslovni potezi na koje možda niste baš ponosni, koje bi da možete nešto promijeniti drugačije odradili?

U svim svojim poslovnim potezima pa i najtežim poslovnim situacijama, nazovimo ih krizama ili izazovima, vodila sam se pravilima struke, profesionalnošću, odgovornošću i poštenjem. Tim s kojim radim i projekti na kojima radim su na vrhu ljestvice mojih poslovnih prioriteta. Život imamo kako bismo se profesionalno i privatno razvijali i naše učenje i usavršavanje nikada ne prestaje i takvim ga trebamo prihvatiti, ali i iskoristiti.

Ima li rivalstva među PR agencijama na hrvatskom tržištu? U čemu je najočitije?

Mislim da ga ima kao i u svakom poslu, često se događaju neugodne, neprofesionalne situacije i podmetanja (spuštanjem cijena, uvjetovanjem i sl.), ali ih nastojimo maksimalno ignorirati. Naime, konkurencija nas treba činiti boljima, tjera nas da se ne opustimo, da i dalje budemo svoji, drugačiji. Kao što je američki pisac Elbert Hubbard rekao:"Bavite se svim srcem i uspjet ćete - konkurencija je tako mala."

Postoji li kod pojedinih PR agencija pa tako i kod PRiredba studio trend favoriziranja određenih novinara i ljudi iz javnog života? Biraju li PR-ovci i agencije ponekad liste i uzvanike prema privatnim afinitetima, a ne uvijek i isključivo prema nekoj realnoj važnosti?

PRovac jako puno radi s novinarima i poznatim osobama, razvija odnose s njima godinama pa tako često prelazi poslovnu sferu. Upravo to građenje povjerenja i odnosa je veliko bogatstvo i dugoročan je ulog pa možda nekad to izgleda kao favoriziranje. Ali, svakako uvijek treba voditi brigu o važnosti i ciljevima projekta i klijenta te liste uzvanika i suradnika treba slagati vodeći se konkretnim smjernicama i stvarnoj važnosti.

Koliko su PR agencije bitne u stvaranju imidža ne samo tvrtki i institucija već i pojedinaca? Postoje li možda neki pojedinci koji možda nisu posebno talentirani ili profesionalno baš uspješni, ali su im PR-ovci iskreirali 'dobar imidž u javnosti'? Kakva su vaša iskustva i stav o tome?

PRovci vam pomažu u izgradnji imidža, u upravljanju vašom reputacijom, stvaranju i jačanju vašeg odnosa sa zajednicom, s influencerima, s predstavnicima medija, povećanju vaše prisutnosti na internetu, međutim danas digitalni mediji i društvene mreže omogućuju da budete rasrinkani i otkriveni kao nikad prije do sad. Danas je komunikacija dvosmjerna i publika, odnosno potrošači su mnogo zahtjevniji.

Vaš posao je jako kreativan, no vi ste s druge strane i poduzetnik. U kojim sve kontekstima razmišljate isključivo kao poduzetnik?

Kažu da je biti poduzetnik i nagrada i kazna. Nagrada jer radite ono u što vjerujete i volite, a kazna jer se ne možete isključiti. Poduzetništvo je način života, razmišljanja i životne filozofije, puno odricanja i neizvjesnosti, padova i uzdizanja, i nije prihvatljiv izbor svima.

Svakodnevno uskladiti želje i mogućnosti u poslu su izazovi, ono što vas nauči biti kreativnima, dati više od drugih, pronaći ono nešto što nije viđeno ili napravljeno, ugurati holivudsku ideju u skroman budžet, iznenaditi i oduševiti samoga sebe… Stava sam kako se izazova ne smijemo bojati. Svaki zadatak koji u nama pokreće lavinu pitanja, nedoumica pa čak i djelomičnih sumnji predstavlja izazov i u meni pokreće kreativnost.

Obično svako ljeto odmor provodite na otoku Visu. Je li za PR-ovce uopće izvedivo ikada biti u off mode fazi, pa čak i kada ste na odmoru?

Vis je stvarno moja oaza, moj otok sreće, moj zen… Iako nikad ne mirujem, nikad nisam u off fazi, ali Vis mi daje jednu opuštenost, ublažava svaki stres, umanjuje svaki problem i daje mi snagu za dalje.

Koliko vam je bitno kroz svoj rad činiti nešto dobro za društvo općenito. Kakav neizbrisiv trag želite ostaviti iza sebe?

Imala sam i imam privilegiju raditi s ljudima i na projektima koji ostavljaju neizbrisiv trag iza sebe. To me ispunjava i daje smisao životu.

Čime mjerite stvarni životni i karijerni uspjeh?

Lagala bih kad bi rekla kako nisam nikad prije razmišljala o tom pitanju. Ne zbog toga jesam li uspješna ili nisam, već sam se pitala jesam li zadovoljna. Vrlo brzo sam završila s tom temom, što od posla i obaveza, što iz razloga jer sam zaključila kako sam zadovoljna i sretna. I odgovorno tvrdim kad kažem kako svatko tko je sretan može reći kako je i uspješan. Jer što je uspjeh, odnosno čime ga mjerimo? Ja ga mjerim padovima i usponima. Prilično sam odvažna i mogu podnijeti pad. Volim izazove i sa zahvalnošću prihvaćam lekcije neuspjeha.

Jer svaki pad je samo još jedan početak na jednom dugom putu ka cilju, ka zadovoljstvu i sreći.