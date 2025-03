Andrea Bilić (Metropola): Dubai – trenutačno najtraženije nekretninsko tržište na svijetu

Vlada Dubaija uspostavila je čvrst regulatorni okvir koji štiti ulagače. Ne postoji porez na prihod od najma ni porez na kapitalnu dobit, što omogućuje investitorima zadržavanje većeg dijela ostvarene dobiti

Zagrebačka agencija za nekretnine Metropola ove godine slavi četvrt stoljeća svog uspješnog poslovanja. Njezina direktorica Andrea Bilić otkriva što ju je potaknulo na odluku da proširi poslovanje agencije prema jednoj od najatraktivnijih turističkih destinacija na svijetu – Dubaiju.

Kako je Dubai postao dio vaše ponude nekretnina?

– Kao direktoricu jedne od najstarijih i najrenomiranijih zagrebačkih agencija specijaliziranu za luksuzne nekretnine, a koja će ove godinu proslaviti 25. obljetnicu svog uspješnog poslovanja, zaintrigirao me i iskorak prema drugim tržištima te, kako već nekoliko godina pratim tržište nekretnina u Dubaiu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima putem medija, preko prijatelja, poznanika i naših klijenata koji tamo žive, rade i posjeduju nekretninu i od kojih stalno dobivam izuzetno pozitivan feedback, moj izbor, uz podršku moje mame koja je osnovala agenciju Metropola, pao je upravo na Dubai. Iz istog razloga sam svoj nedavni odmor u Dubaiu iskoristila kako bih se sama uvjerila u to o čemu sam slušala i čitala u novinama te sam ostala, malo je za reći – oduševljena. Grad raste strahovitom brzinom i razvija se planski, sve je iznimno čisto, lijepo, dotjerano i uređeno s pažnjom i brižnošću, održavanih fasada na kojima nije dozvoljeno postavljanje grafita, i ono najbitnije – izuzetno sigurno. Vlada svojim pametnim vođenjem, razvojem sektora turizma, financija, tehnologije i nekretnina, te poticajnom politikom bez poreza osigurava konstantan priljev nove radne snage – od običnih radnika do obrazovanih uspješnih poslovnih ljudi. Plan je udvostručiti broj stanovnika do 2040. godine. To su apsolutno izvanredni razlozi uz koje će mi biti veliko zadovoljstvo predstaviti domaćim klijentima jedno izuzetno propulzivno i brzo rastuće nekretninsko tržište, sa sigurnim ulaganjima i visokim prihodima od investiranja.

Zašto mislite da je kupnja stana u Dubaiju odlična prilika?

– Vlada Dubaija uspostavila je čvrst regulatorni okvir koji štiti ulagače i osigurava transparentnost na tržištu nekretnina. Ne postoji porez na prihod od najma ni porez na kapitalnu dobit, što omogućuje investitorima zadržavanje većeg dijela ostvarene dobiti. Dubai nudi jednu od najviših stopa povrata na ulaganja u nekretnine na svijetu, od 5 do 11 posto na godinu. Ovisno o lokaciji nekretnine, kratkoročni najam donosi još veće profite, a agencije uzimaju manje postotke od onih u Hrvatskoj, od 15 do 20 posto. Megaprojekte prate i poboljšanja u infrastrukturi, što povećava vrijednost nekretnina. Vodeća svjetska nekretninska tvrtka Knight Frank iz Ujedinjenoga Kraljevstva očekuje da će stambene cijene u Dubaiju porasti u prosjeku osam posto u 2025. godini. Dubai je svjetski poslovni centar, atraktivna i popularna turistička destinacija s odličnom infrastrukturom i povezanosti sa svijetom. Ulaganje u nekretnine također omogućava dobivanje dugoročne rezidencijalne vize.

O kakvim je nekretninama riječ?

–​ Dubai ima iznimno široku ponudu ultramodernih nebodera i rezidencijalnih kompleksa koji nude mnogobrojne luksuzne sadržaje poput: concierge-usluga, infinity-bazena, plaže ili lagune, zelenih površina i parkova, teretane, wellness-centra i spa-centra, sportskih terena, kinodvorana, clubhouse-prostorija za druženja unutar zgrade, dječjih igraonica, frizerskih i beauty-salona, odličnih restorana, igraonica za kućne ljubimce.

Kolike su cijene ondje?

–​ Dubai nudi raznoliku ponudu stanova, prilagođenu različitim budžetima, od iznimno luksuznih do pristupačnih opcija. Prosječna cijena po metru kvadratnom u Dubaiju iznosi oko 3000 eura, s najnižom cijenom za studio apartman od oko 80.000 eura, dok gornje granice - nema. U Zagrebu se, usporedbe radi, prema zadnje javno dostupnim podatcima, prosječne cijene stanova kreću u rasponu od 2800 do 4400 eura, a u ovisnosti o lokaciji i mikrolokaciji, starosti nekretnine, opremi, katnosti itd..

Očekujete li mnogo zainteresiranih kupaca?

– Svakako, i to ne samo iz Zageba, već i iz cijele Hrvatske, a i šire. Iako još službeno nismo ni počeli kampanju prodaje nekretnina na tržištu UAE-a, nekoliko je naših klijenata već iskazalo ozbiljnu namjeru kupnje u Dubaiju te smo počeli potragu. Agencija Metropola, klijentima može ponuditi personaliziranu ponudu svih najboljih aktualnih i budućih projekata najrenomiranijih i najpouzdanijih developera u Dubaiju poput Emaara, Sobha Realtyja, Binghattija, Damaca, Nakheela, Ellingtona, OMNIYAT-a, Select Groupa, Imtiaza, Meraasa ili Azizija ovisno o željama, planovima i proračunima za nekretninu kako bi osigurali da ulaganje bude sigurno i dugoročno isplativo. Za klijente je pogodno što će imati našu potpunu podršku pri pronalasku prave nekretnine, pri čemu će naše usluge biti besplatne te neće morati plaćati bilo kakve posredničke naknade (agencijske provizije).

