Automobili iz kutije: Ne budi lijen/a, napravi svoj auto

Bilo da želite automobil kakav nitko nema, bilo pohvaliti se da je Rimac za vas mala beba sudeći prema novom automobilu koji ste složili u svojoj garaži, bilo da je, nažalost, rasprodan oldtajmer o kojemu maštate sto godina pa biste htjeli kupiti barem njegovu repliku, rješenje bi se moglo skrivati u paketu. Sve više proizvođača nudi automobile u dijelovima koje samo treba sastaviti, pokrenuti i voziti

Zašto plaćati nekomu drugomu da vam napravi blistav, profinjen i pouzdan novi automobil kada sami možete napraviti loš, nepouzdan, a možda i smrtonosan, u svojoj garaži? Dobro, nije baš tako kritično, ali kad je riječ o kit cars, odnosno onima koje sami sastavljate u vlastitoj radinosti, konačni proizvod ipak će biti preslika znanja čovjeka koji ga sastavlja. Pa ako se u njemu skriva maleni automehaničar, sve bi na kraju moglo završiti jako dobro. A kad na kraju muke bude i sastavljen, nema većeg oduševljenja jer ste nešto napravili sami, svojim rukama, a uštedjeli ste i gomilu novca, što je samo po sebi velik uspjeh.

Komadi za sastavljanje

Još od 60-ih godina automobili za sastavljanje služe kao dobar način da se vozači potaknu na izradu prilagođenih vozila i stvaranje pristupačnijih replika rijetkih sportskih automobila. U početku su dobili taj naziv jer bi proizvođači prodavali automobile u komadima, poput kompleta modela u punoj veličini. Na kupcima je bilo da ih sastave prema priloženim uputama za uporabu. Obično je to značilo ugradnju novih dijelova karoserije na već postojeće podvozje, pri čemu je Volkswagenova ‘buba’ bila najranija popularna osnova za komplete.

Međutim, sada se neki takvi automobili izrađuju u profesionalnim radionicama od potpuno novih dijelova. Te vrste setova traže više novca, ali su izrađene prema višim specifikacijama. Obično su to točne replike ili reprodukcije mnogo rjeđih i skupljih automobila, poput Shelby Cobre ili Porschea 550. A takvi automobili itekako koštaju, osim ako nije riječ o automobilu za sastavljanje − tada jedan Shelby možete nabaviti i po cijeni nekoga klasičnog obiteljskog hatchbacka.

Prvi bijaše Buggy

Prvi takav kit-automobil koji je napravio veliki potres na sceni bio je Meyers Manx Dune Buggy iz 1964. godine. Nastao je kada je kalifornijski surfer Bruce Meyers uvidio potrebu za cjenovno pristupačnim vozilom kojim bi mogao krstariti po plažama. U to se vrijeme Manx kit prodavao za oko 600 dolara, plus cijena automobila donora VW Bube. Komplet je zamijenio veći dio Bube laganom karoserijom od stakloplastike, plus nadograđenim komponentama ovjesa i ojačanim odbojnicima. Jednostavnost i ikonski izgled Meyers Manxa značio je da će ga mnoge konkurentske tvrtke početi kopirati. Potkraj 2020. Motor Trend je procijenio da je između 1964. i 1970. napravljeno oko 5000 originalnih Manxa, a oko 250.000 Buggyja bili su klonovi. Budući da je ‘buba’ bila tako laka za sastavljanje, ona je također pretvorena u bezbroj drugih kompleta tijekom godina, uključujući replike Porschea 356 i Ferrarija Dino. Treba svakako spomenuti da je nedavno predstavljen i električni Meyers Manx Dune Buggy u spomen na preminulog tvorca Brucea Meyersa.

Nakon Manxa, jedan od najranijih popularnih kit-automobila bio je replika časne Shelby Cobre. Oko 100 tih replika izradio je bivši Shelbyjev inženjer Steve Arntz sredinom 70-ih, otprilike deset godina nakon izlaska originalnog automobila. Te Arntzove Cobre imale su Chevyjev V8 motor, Jaguarove mjenjače i vrlo malo zajedničkog sa Shelbyjevim dizajnom, osim izgleda. Od 70-ih deseci tvrtki stvorili su vlastite inačice kompleta automobila Cobra, i to s različitim stupnjevima autentičnosti. Shelby je i jedan od najčešće reproduciranih automobila, a replika ima više nego originala.

Danas su Factory Five iz SAD-a i Superformance iz Južnoafričke Republike dva najpopularnija i najcjenjenija dobavljača reprodukcija Cobre. Cijene Factory Five kit-automobila prilično su pristupačne, a kreću od 15.000 dolara, a ako želite i motor i prijenos mjenjača potrebno je izdvojiti dodanih 20.000 dolara. Također, Factory Five može se pohvaliti hot rod kit-modelima, koji su zaista impresivni.

Superformance Cobre izrađene su prema zahtjevnijim standardima i dosežu do 60.000 dolara pa više. Mnoge komponente izrađene su mehanički prema originalnom dizajnu Carrolla Shelbyja, budući da je Superperformance jedina tvrtka koja je dobila službenu licenciju za ime i logotipe Shelbija.

Kompleti superautomobila

Jedan od najkul kit-automobila koji se pojavio posljednjih godina je Exomotive Exocet, koji se temelji na ranim modelima sportskih automobila Mazda Miata. Riječ je o klasičnom roadsteru, a komplet stoji manje od 8000 dolara.

Ultima Sports iz Ujedinjenoga Kraljevstva također nudi komplete superautomobila, s početnim cijenama od oko 50.000 dolara. Dostupne su razne karoserije s otvorenim krovom, s raznim Chevyjevim V8 motorima, koji razvijaju snagu do nevjerojatnih 1200 KS. Svaki mora biti povezan s ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa, pa se njegovi automobili ne preporučuju za početnike mehaničare, a ni vozače.

Zašto ‘kit’-auto?

Ako imate malo novca sa strane koji možete potrošiti, a želite nešto jedinstveno i rijetko, možda je automobil iz kutije pravo rješenje za vas, a takvo rješenje ima i svojih prednosti. Prije svega, ako sastavite svoj automobil, vjerujemo da će vas obuzeti osjećaj ponosa i zadovoljstva, a svakako je takav izazov i velika prilika za učenje. Na tržištu postoje kompleti za početnike, što znači da vam jedan takav projekt ne bi trebao uzeti previše vremena.

Automobili iz kutije svojim vlasnicima osiguravaju izvrstan omjer snage i težine. Naime, većina ih je od stakloplastike, za razliku od lima koji se upotrebljava u izradi većine serijskih vozila. Stakoloplastika čini automobile lakšim, čime im daje bolji omjer snage i težine, što omogućuje bolje rukovanje njima i bolje performanse, čak i s umjereno snažnim, jeftinijim motorom. Korištenje stakloplastike također olakšava dizajnerima brzu proizvodnju dijelova i prodaju komplet automobila. Kao primatelj, lakše ćete sastaviti automobil od stakloplastike, a budući da su lagana ta vozila troše mnogo manje, što je u trenutačnim okolnostima iznimno važan podatak.

Budući da su kit-automobili jeftini za održavanje i, kao što smo rekli, nisu veliki gutači benzina, mogu služiti kao svakodnevni prijevoz koji će plijeniti pozornost na cestama. A mnogima je baš to najvažniji faktor pri kupnji automobila – biti viđen. Za takve kit-automobili predstavljaju iznimnu priliku jer ne morate trošiti milijune na egzotične serijske automobile, već za nekoliko tisuća dolara imate vlastiti egzotičan i prilično rijedak primjerak automobila.

Crne strane

Kao i sve, izrada kompleta automobila ima svoje negativne strane. Za početak, za razliku od uobičajenoga građevinskog projekta, ne možete ga voziti dok nije potpuno dovršen. To znači da ćete morati uložiti sve potrebno vrijeme prije nego ga prvi put pokrenete. Također, iskusni kiteri kažu da jednostavne kit-automobile možete izraditi za oko 250 sati, a kod kompliciranijih to se može popeti do nezamislivih 2500 sati rada, pa i na to treba računati pri narudžbi automobila iz kutije.

Ako ste u braku i naručite taj kompliciraniji vjerojatno ćete morati birati između supružnika ili automobila, jer nećete moći oboma posvetiti pažnju koju zaslužuju. Posljednja stavka na popisu su troškovi povezani s kompletiranjem vašeg automobila. Iako ta vozila mogu biti jeftina, treba planirati da su troškovi između 10 i 50 tisuća dolara, a tu su još i svi alati koji su vam potrebni, ali i boja za automobil, koja se ne dobiva u kompletu.