BBDO Zagreb agencija je godine IdejeX i osvajač Grand Prixa, a Franck i Zagrebačka pivovara najbolji oglašivači IdejeX

Osim nagrada za najkreativnija ostvarenja, dodijeljene su nagrade za ona digitalna, a MIXX Awards Croatia 2022 Best in Show osvojio je projekt Poziv Djeda Božićnjaka Konzum plusa i ZOO agencije

Na Danima komunikacija koji se ovog vikenda održao u Rovinju, dijelile su se nagrade za najbolja domaća kreativna ostvarenja IdejaX te najbolje digitalne kampanje i digitalne alate/platforme MIXX Awards Croatia 2022. Najviše razloga za slavlje ove je godine imala agencija BBDO koja je proglašena agencijom godine te s klijentom Zagrebačka pivovara osvojila Grand Prix za projekt Domoljubna Žuja. S jednakim brojem bodova oglašivačima godine proglašeni su Franck i Zagrebačka pivovara. Među najbolje agencije IdejeX uz BBDO plasirali su se i Bruketa&Žinić&Grey, Señor, ZOO agencija te Imago Ogilvy. Na IdejiX već se 12 godina uspješno natječu kako velike tako i male agencije sa svojim kreativnim idejama i marketinškim projektima za koje mogu osvojiti zlatna, srebrna i brončana priznanja (dobitnici na linku - https://danikomunikacija.com/news/bbdo-zagreb-agencija-je-godine-idejex-i-osvajac-grand-prixa-a-franck-i-zagrebacka-pivovara-najbolji-oglasivaci-idejex)

Posebna priznanja

Na natjecanju su dodijeljena i posebna priznanja izvanrednim pojedincima koji su prema odluci žirija izabrani kao najbolji u svom umijeću u protekloj godini među projektima prijavljenima na IdejuX. Animatorom godine IdejeX 2022 tako je proglašen Jurica Koletić (projekt Show&Tell); ilustrator godine IdejeX 2022 je Damir Mazinjanin(projekt Poluotok); redateljem godine IdejeX 2022 proglašen je Đorđe Jovanović (projekt Najljepši Božić je kad smo zajedno), a titulu direktora fotografije godine IdejeX 2022 nosi Lazar Bogdanović (projekt FOREO Imagination product launch – Image).

Na svečanoj su dodjeli uručene i nagrade mladim talentima industrije. Ivana Krmpotić i Ana Marija Tomašić iz agencije 404 projektom Daruj toplinu osvojile su žiri i zaslužile Grand Prix na ovogodišnjem natjecanju Young Lions Croatia powered by E.ON Hrvatska, kojemu je i ove godine cilj bio istaknuti nove hrvatske kreativne snage, a pritom ukazati i na važnost suzbijanja energetskoga siromaštva. Mlade će se lavice okušati na globalnom online natjecanju Cannes Young Lions, kao i otputovati u Cannes na svjetski festival kreativnosti.

Pobjednički poziv Djeda Božićnjaka

Na rovinjskoj pozornici uručene su nagrade natjecanja MIXX Awards Croatia koje uz IAB Croatia po međunarodnoj licenci dvanaestu godinu u Hrvatskoj nagrađuje najbolja digitalna ostvarenja. Na natjecanju se ocjenjuju kreativnost, strategija, izvedba, korištenje medija i postignuti rezultati, a upravo je po tim kriterijima stručni žiri natjecanja titulom MIXX Awards Croatia 2022 Best in Show powered by Google nagradio projekt Poziv Djeda Božićnjaka oglašivača Konzum plus i ZOO agencije. Proglašeno je i 10 pobjednika kategorija natjecanja (https://danikomunikacija.com/news/konzum-plus-i-zoo-agencija-osvojili-nagradu-za-najbolju-digitalnu-kampanju-u-hrvatskoj) Glamurozna atmosfera glavne pozornice festivala uz konfete, pobjedničke govore i izvrsno raspoloženje komunikacijske zajednice uveličali su proslavu najboljih hrvatskih digitalnih projekata uz podršku Googlea, a svi pobjednici na svoje će police smjestiti MIXX statue novoga dizajna – koji priča snažnu priču o odvažnosti digitalne industrije, ne boji se iskazati svoju nježniju stranu te hrabro ustraje u kako društvenom tako i tehnološkom napretku – u novom, održivom ruhu.