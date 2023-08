Biblioteke milijardera: Što čitaju Musk, Gates, Bezos i Zuckerberg

Iz knjiga su i najveći bogataši naučili neke od najvažnijih lekcija u svojem životu, poučile su ih oštroumnosti i vodstvu. Nisu usredotočeni samo na poslovne knjige – gutaju i životopise, pustolovine, znanstvenu fantastiku

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i Bill Gates, osim što su svi slavni sveprisutni milijarderi iz Silicijske doline, dijele još jednu sličnost. Vjerojatno bi na nju malotko odmah pomislio, no prema njihovim izjavama ta sklonost znatno je utjecala na njihov poslovni uspjeh. Ne radi se, zapravo, ni o čemu nevjerojatnom i revolucionarnom, već o provjerenoj navadi koja širi znanje i nadahnjuje – čitanju knjiga. Iz knjiga su, prema vlastitom svjedočenju, naučili neke od najvažnijih lekcija u svom životu jer su ih poučile oštroumnosti i vodstvu potrebnom u poslovnom svijetu. Tijekom godina svaki od njih preporučivao je knjige koje su utjecale na njega ili ih smatra važnima, često upravo prije ljeta, pa tako i ovoga. Milijarderi se nisu usredotočili samo na poslovne knjige nego i na životopise, pustolovine i znanstvenu fantastiku.

Muskov klub knjigoljubaca

Uvid u njihove čitalačke navike rasvjetljava njihove umove i pokazuje koje ih ideje vode u životu i poslu. Baš je sredinom srpnja Musk u svom The Elon Musk Book Clubu na Twitteru objavio da je u djetinjstvu mnogo čitao kako bi učio i razumio svijet. Kod Muska je, recimo, znanstvena fantastika najviše utjecala na njegov shvaćanje putovanja u svemir i kolonizaciju. Stoga, primjerice, preporučuje ‘Vodič kroz galaksiju za autostopere‘ Douglasa Adamsa, trilogiju ‘Fondacija" Isaaca Asimova, ‘Gospodara prstenova‘ J. R. R. Tolkiena, ali i ‘Zero to One‘ Petera Thiela i Blakea Mastersa, koji govore o startupovima i izgradnji budućnosti. Musk preporučuje i ‘Superinteligenciju‘ Nicka Bostroma jer upozorava na opasnosti umjetne inteligencije te istražuje koristi od nje. Nije zaboravio ni životopise kao što je ‘Benjamin Franklin: An American Life‘ Waltera Isaacsona ili ‘Einstein: njegov život, njegov svemir‘ istoga autora.

Jeffova lektira

Upravo je Bezosova strast prema knjigama kumovala osnivanju Amazona, koji je na svojim počecima prodavao knjige posebno podupirući nepoznate autore i manje naklade. Bezos svoj uspjeh pripisuje knjigama koje su slučajno našle put do njega te utjecale na vođenje tvrtke i shvaćanje posla, a Amazonovim zaposlenicima najnormalnija je stvar ‘Jeffov popis za čitanje‘. Omiljena mu je ‘Built to Last‘ Jima Collinsa i Jerryja I. Porrasa o izgradnji uspješne tvrtke na primjeru osamnaest takvih tvrtki. Uspoređujući ih sa suparničkim tvrtkama, autori otkrivaju kako voditi veliku, srednju ili tek osnovanu tvrtku. Slijedi Kazuo Ishiguro i roman na ‘Na kraju dana‘ s pričom o engleskom batleru Stevensu i prikazom odnosa između aristokracije i posluge u predratnoj Engleskoj. Na Bezosovu su popisu i ‘Crni labud‘ Nassima Taleba o teoriji iznenađujućeg događaja te autobiografija ‘Sam Walton: Made In America‘ o osnivaču trgovačkog lanca Walmart.

Zuckerbergov uron u teme

Zuckerberg je 2015. godine svaka dva tjedna tijekom dvanaest mjeseci objavljivao nove naslove svom čitateljskom kružoku A Year of Books na Facebooku zato što mu knjige ‘omogućuju da potpuno istraži i uroni u temu dublje od većine današnjih medija‘. Na njega su najviše utjecali naslovi poput ‘Zašto nacije propadaju‘ Darona Acemoğlua i Jamesa A. Robinsona, koja otkriva da siromašne zemlje takvima drže elite zbog održavanja moći, ‘Creativity Inc.‘ Eda Catmulla i Amy Wallace o Pixaru, najuspješnijem studiju za animaciju u svijetu te ‘Dealing with China‘ Henryja Paulsona o kineskom putu do svjetske supersile.

Gatesov odabir

I za ovo ljeto Gates je objavio svoj godišnji popis knjiga, no ipak je napravio otklon ‘jer u životu ima i drugih stvari osim čitanja‘. Stoga je umjesto pregršta naslova preporučio samo dvije knjige, Netflixovu seriju ‘Borgen‘ i popis pjesama na Spotifyu. Za ‘Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow‘ Gabrielle Zevin kaže da je roman usredotočen na dvojicu prijatelja koji zajedno grade tvrtku za videoigre, što ga je podsjetilo na Paula Allena s kojim je osnovao Microsoft. U knjizi ‘Born in Blackness‘ Howard French istražuje šest stoljeća afričke povijesti, a Gates je na blogu napisao da je mnogo naučio čitajući tu knjigu i poželio znati još više.

VRUĆE LJETNO ŠTIVO Deset prijedloga Timea i The Guardiana za 2023.

Običaj je svakoga ljeta preporučiti najbolje knjige za one koji ni u vrućim danima ne bježe od dobroga štiva. U pokušaju da ponudi širok izbor u kojem će svatko moći pronaći nešto što ga zanima magazin Time donosi dvadeset pet knjiga koje su netom izišle ili će uskoro biti objavljene, a The Guardian pedeset knjiga koja obuhvaćaju obiteljske sage, komedije, pustolovine i krimiće. Donosimo njihove preporuke.

1. Deep as the Sky, Red as the Sea*, Rita Chang-Eppig

Prvijenac autorice Rite Chang-Eppig vraća se u 19. stoljeće oslikavajući pustolovine legendarne gusarske kraljice Shek Yeung na Južnome kineskom moru. Priča počinje smrću njezina supruga koji kao zapovjednik flote Crvenog barjaka strada u napadu na portugalski brod. Shek odlučuje preuzeti vodstvo nad posadom i suprotstaviti se kineskom caru.

2. Good Night, Irene*, Luis Alberto Urrea

U petome romanu meksičko-američki pisac odlučio je prikazati život svoje majke u Drugome svjetskom ratu. Odlučivši se za veliki zaokret u životu, ona napušta zaručnika u New Yorku i pridružuje se Clubmobile Corpsu, organizaciji Crvenoga križa u Engleskoj, Francuskoj i Njemačkoj.

3. Somebody‘s Fool*, Richard Russo

Nakon ‘Nobody‘s Fool‘ i ‘Everybody‘s Fool‘ trilogiju upotpunjuje ‘Somebody‘s Fool‘. Glavni lik prvih dviju knjiga Donald ​Sullivan Sully preminuo je prije deset godina pa se radnja počinje vrtjeti oko njegova sina Petera i unuka Thomasa. Kad se tijelo nepoznate osobe pojavi u sjevernom dijelu države New York, cijela zajednica pokušava riješiti slučaj.

4. Tom Lake*, Ann Patchett

Larine kćeri Emily, Maisie i Nell u proljeće 2020. godine vraćaju se u obiteljski voćnjak u sjevernome Michiganu kako bi brale trešnje. Majku nagovore da im ispriča priču o svojoj mladosti i kazališnoj družini ‘Tom Lake‘ u kojoj je glumila.

5. The Heaven & Earth Grocery Store*, James McBride

Radnja počinje 1972., nakon što je prekinut desetljećima miran suživot crnaca i Židova. Stare tajne izišle su na vidjelo nakon otkrića kostura na dnu bunara u Pennsylvaniji te se pokazuje koliko su u teškim vremenima važne povezanost i zajednica.

6. The Short End of the Sonnenallee**, Thomas Brussig

Michael i njegovi prijatelji žive u Sonnenallee, gotovo pet kilometara dugoj ulici koju dijeli Berlinski zid, i sanjaju o primamljivom Zapadu. Komedija o buntovnim tinejdžerima u istočnoj Njemačkoj sredinom 80-ih godina upozorava na posljedice lijevog totalitarizma i diktature.

7. The Bee Sting**, Paul Murray

Višeslojna epska tragikomedija o dobrostojećoj irskoj obitelji u krizi. Godinama čuvane tajne, potisnute želje i loši izbori počinju se otkrivati dok upoznajemo svakog člana obitelji u 650 stranica knjige.

8. To Anyone Who Ever Asks: The Life, Music, and Mystery of Connie Converse**, Howard Fishman

Autor slučajno na božićnoj zabavi otkriva folk-pjevačicu iz 50-ih Connie Converse, čija darovitost nije prepoznata desetljećima. Mračna i nesretna Njujorčanka u svojoj Volkswagenovoj bubi bez traga nestaje 1974., nekoliko dana nakon pedesetog rođendana, a Howard Fishman pokušava otkriti tajne njezina čudnog života i nestanka.

9. For Thy Great Pain Have Mercy on My Little Pain**, Victoria MacKenzie

Neobuzdana Margery Kempe i isposnica Julijana iz Norwicha iznimne su srednjovjekovne žene čiji se putovi isprepletu. Mali roman koji se brzo čita, ali čitatelja ne ostavlja ravnodušnim.

10. The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder**, David Grann

Brod iz Britanije kreće 1740. na tajnu misiju protiv Španjolske i nasuče se u Južnoj Americi, u Patagoniji. Dvije godine poslije dvije skupine preživjelih donose suprotne priče o stravičnim zločinima. Prema Grannovim djelima snimljeni su istoimeni filmovi ‘Izgubljeni grad Z‘ i ‘Ubojice cvjetnog mjeseca‘.

* Izvor: Time ** Izvor: The Guardian