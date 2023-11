Bijeg iz urbane džungle: Mlada Amerikanka je doselila u Hrvatsku i odlučila ostati

U doba ubrzanog tehnološkog napretka i globalizacije ni poslovi nisu kao što su nekad bili. Poslovna zajednica prolazi kroz značajne promjene pa poduzetnici i njihovi zaposlenici više nisu ograničeni na tradicionalne urede i rutinske uvjete rada. Umjesto toga, sve veći broj ljudi odlučuje postati digitalni nomadi. Takva je priča i od Niav Konno, stručnjakinje za društvene mreže i kreatorom sadržaja koja živi u Makarskoj i vodi popularni TikTok račun @mylifeincroatia.

- Nikada nisam željela posao s običnim radnim vremenom. Radila sam od devet do pet tijekom pandemije i upravo sam tada shvatila da to ne mogu. Radila sam od doma, dnevno prelazila manje od 2.000 koraka, mentalno zdravlje mi je bilo na najnižem nivou, nisam imala motivacije viđati se s prijateljima i nisam mogla putovati - rekla je Konno za Insider koji je s njome napravio intervju.

‘Znala sam da se želim vratiti‘

Objašnjavajući koliko je pandemija imala negativan utjecaj na njeno mentalno zdravlje, dodala je da se preselila u Makarsku gdje danas surađuje s malim poduzećima diljem svijeta, s klijentima na tri kontinenta, radeći za njih digitalnu strategiju i sadržaj za društvene mreže. Konačni joj je cilj, kaže, pomoći u predstavljanju i promicanju vlasnika malih poduzeća jer s njima voli surađivati i s ponosom gledati njihov ulazak u online prostor.

Odrasla sam u Zaljevskom području San Francisca u Kaliforniji. Mnogi moji prijatelji otišli su na sveučilišta i zaposlili se u tehnološkim kompanijama. Mislim da ste tim načinom života gotovo osuđeni na to da radite više i da ste zauzeti, a ne da se zabavljate. Ako naletite na nekoga i pitate ga kako ide, reći će ‘oh, tako sam zauzet‘, a druga osoba će reći ‘da, i ja‘, a to je kao nekakvo natjecanje u tome tko je zauzetiji. Cijeli tjedan čekaju petak, tu nema života - smatra mlada poduzetnica.

Konno su odgojili otac Amerikanac i majka Irkinja, tako da ima dvije putovnice. Dok je odrastala, puno su putovali kao obitelj i uvijek je htjela vidjeti svijet, a s 13 godina već je maštala o završetku škole i odlasku u Europu. Prvo se preselila u London, još 2015. godine, što je za nju bila odskočna daska.

- Stvarno sam voljela postavljati izazove u novom okruženju i upoznavati toliko ljudi koji su mi proširili vidike. Svi smo bili znatiželjni o svijetu. Proputovala sam dosta Europe tog ljeta, uključujući i Hrvatsku, i znala da sam da se želim vratiti. Sljedećeg ljeta zaposlila sam se na Makarskoj rivijeri i radila u malom obiteljskom hostelu. U Hrvatskoj sam živjela tri i pol mjeseca i zaljubila se u ljude, kulturu, prirodu i hranu. Ovdje sam se osjećala prilično kao kod kuće - objasnila je Konno.

A onda, kao i u većini slučajeva, dogodila se ljubav. Upoznala je Australca, opasno se zaljubila i na kraju preselila u Perth kako bi bila s njim. Tamo je sretno živjela šest godina. U Australiji se osjećala zatočenom, kao da nema život. Većinu vremena je radila od kuće zbog pandemije, a njeno fizičko, ali i psihičko zdravlje se pogoršalo. ‘Nisam bila istinski sretna i zadovoljna svojim životom‘, rekla je.

Poduzetništvo nije za svakoga

Čim su se otvorile granice početkom 2022. u Zapadnoj Australiji, rezervirala je putovanje u Hrvatsku, doletjela u Split i došla ravno u Makarsku.

- Tri tjedna kasnije moja je veza završila. Bila sam sama prvi put nakon sedam godina. Bila sam u stranoj zemlji. Kada vam se stvari oduzmu iz života iz određenog razloga, možete pomisliti: ‘Zašto se to meni događa?‘, ali sam svaki dan govorila sebi: ‘Život se događa zbog mene, a ne meni‘, i to mi je pomoglo da preživim puno toga. Atmosfera i energija Makarske su vrlo ljekoviti i to je bilo savršeno mjesto za mene da prođem kroz ove ključne promjene. Nekoliko mjeseci kasnije odlučila sam ostati. To nije bio namjeran potez, bilo je više kao ‘pretpostavljam da neću otići‘.

Morala sam ponovno procijeniti kako će izgledati voditi vlastiti posao na daljinu i u inozemstvu. Nikada se ne želim vratiti na posao od 40 sati tjedno pa to i neću napraviti. Volim raditi iz kafića i s prijateljima. Upravo sam otišla na put u Španjolsku i Portugal i odande sam mogla raditi. Mogu bolje upravljati svojim vremenom u manje sati nego s putovanjem do ureda ili beskorisnim sastancima - komentirala je Konno.

I tako je krenula pozitivna promjena. Počela je puno više šetati jer nije više radila od kuće pa nije bila vezana za radni stol. Izgubila je 15 kilograma i hormoni su joj se vratili u ravnotežu. Ponovno je dala šansu izlascima, avanturama i životu, a ne samo poslu i obavezama. Tada je, kaže, život počeo biti jako dobar.

- Digitalno-nomadski život ili poduzetništvo nije za svakoga. Ako imate vlastiti posao, morate biti izuzetno disciplinirani. Ali to mi je dalo puno više slobode, a to je samo podsjetnik da možete sami odabrati ravnotežu između posla i privatnog života kada ste sam svoj šef.

Gdje ja živim, imamo izreku ‘pomalo‘. To je ljepota života ovdje: imamo spor tempo života u kojem zapravo znamo cijeniti male stvari. U Kaliforniji, moji prijatelji pokušavaju dobiti ‘to‘ unapređenje da kupe lijep auto, dobiju novi stan - to je jurnjava za još, još, još. Evo, samo sam sretna što mogu s prijateljem na kavu. To bi mogao biti vrhunac mog dana - zaključila je Konno.