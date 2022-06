Bijela buka: Lukrativni podcast žanr koji donosi mjesečnu zaradu i do 18 tisuća dolara

Na Spotifyiju i Appleu sve su slušaniji smirujući, meditativni podcasti čiji autori djeluju nezavisno i često anonimno

Sa sintagmom bijela buka, bijeli šum ili white noise najbolje su upoznati umorni roditelji male djece koji su nekad, tijekom prvih mjeseci života njihovih najmilijih, dobili savjet da su upravo takvi zvukovi dušu dali za uspavljivanje. Taj čarobni štapić za smirenje svoje je ime dobio jer kombinira različite zvukove određenih frekvencija i ponavljanja (raspon od 20 Hz do 20 tisuća Hz) te zbog toga podsjeća na dnevnu, 'bijelu' svjetlost koja sadrži spektar različitih boja. Osim što bijeli šum proizvode kućanski aparati poput usisivača, nape ili fena za kosu, taj se zvuk može čuti i u prirodi – od šuma kiše, zvuka valova do cvrkuta ptica ili šuštanja kiše. U posljednje vrijeme, 'bijeli šum' nije samo prva pomoć za roditelje s malom djecom već i odrasle ljude željne stišavanja vanjske buke. Tako se u svijetu podcasta stvorila se jedna specijalna niša autora koji umjesto strastvenih intervjua ili zanimljivih true crime priča, slušateljima nude – bijelu buku.

Dobra zarada

Popularni podcasti s 'konkretnim' sadržajem se i dalje ne skidaju s ljestvica Applea ili Spotifyija, ali sve slušanija postaje moćna gomilica smirujućih podcasta koji ne pripadaju većim produkcijskim kućama ili mrežama već djeluju nezavisno i vrlo često anonimno. No, iako je njihov sadržaj nenametljiv, smirujuć i diskretan, njihova je zarada prilično ozbiljna, a, ako je suditi prema Bloombergu, neki na 'bijelim šumovima' koje plasiraju slušateljima Spotifyja uspijevaju zaraditi i do 18 tisuća dolara mjesečno. Tako je, primjerice, Todd Moore novinarima potvrdio da njegov podcast 'Tmsoft's White Noise Sleep Sounds' ima i do 50 tisuća slušatelja dnevno, a to je brojka zahvaljujući kojoj ulazi u 25 posto najslušanijih podcasta. No, za razliku od klasičnih programa, njegovu 'bijelu buku' ne ometaju oglasi, odnosno oni se puštaju na početku slušanja. Autor pritom dobiva 12,25 dolara za tisuću slušatelja, 612,5 dolara dnevno ili 18,375 dolara mjesečno.

Pretplatnički model

Brandon Reed, bivši zaposlenik Disneya, koristio je Anchor (besplatni podcast hosting softver Spotifyija) kako bi na njemu objavljivao zvukove koji su uspavljivali njegovog sina. Uskoro, algoritam je počeo 'gurati' druge slušatelje prema njegovom podcastu (12 Hour Sound Machines) zbog čega je odlučio kreirati još tri besplatne epizode koje su satima puštale 'bijele šumove'.

Tri godine kasnije, Reed dnevno skupi i do 100 tisuća slušatelja te je postao jedan od najslušanijih podcasta na svijetu. Trenutno svojim slušateljima nudi sadržaj i putem pretplate (2,99 dolara mjesečno) i ne surađuje s oglašivačima (njegova 'buka' nema nikakvih oglasa), ali priznaje da to čini, bilo bi mu neugodno koliko bi zarađivao. U svakom slučaju, podcasteri koji su odabrali ovaj žanr na vrijeme su uočili trend kojeg sada pokušavaju pratiti veliki igrači poput Applea ili Amazona. Oni, naime, razvijaju vlastite podcaste koji nude sličan smirujući i meditativan sadržaj kako bi zadovoljili rastuću potrebu korisnika za stišavanjem buke.