Bill Gates preporučuje pet naslova za čitanje preko ljeta

Teme knjiga koje preporučuje milijarder su raznovrsne, ali im je zajedničko to što se bave suvremenim pitanjima identiteta, moći i budućnosti

Kao i svake godine dosad, milijarder Bill Gates na svom je blogu GatesNotes izdvojio pet knjiga za čitanje tijekom ljeta. Iako je inače fan publicistike, većina naslova za toplije mjesece stiže iz svijeta fikcije. Prošle je godine, na izbor naslova utjecala pandemija, ali, kako je zapisao na svom blogu, sada su teme raznovrsnije, ali im je zajedničko to što se bave suvremeni pitanjima identiteta, moći i budućnosti čovječanstva. Iako to ne zvuči kao materijal za lagano čitanje na plaži, Gates uvjerava da su autori kompleksne teme obradili kroz vrlo zanimljive, lako probavljive priče i diskusije. Pa, krenimo redom:

How The World Really Works, Vaclav Smil

Budući da je prošle godine Gates izjavio da mu je Smil jedan od najdražih autora, ne čudi što se još jedan njegov naslov našao na popisu Top 5 knjiga za ljeto. U How the World Really Works, ekonomist i ekolog istražuje svjetske mreže agrikulture, energije i proizvodnje te propituje njihov utjecaj na društvo i okoliš. Za sve one koji žene naučiti sve o silama koje formiraju ljudski život, ovo je izvrstan uvod. Također, pohvalio je zaključke u vezi klime i ekonomije koji nisu utemeljeni na subjektivnom mišljenju već konkretnim podacima.

Lincoln Highway: A Novel, Amor Towles

Autor Plemenitog gospodina u Moskvi, Amor Towles, ovim je naslovom dokazao da nije, kako Gates piše, 'one trick pony', odnosno vješt samo u jednom području, kratkotrajna senzacija. U Lincoln Highwayu čitatelje vodi u Nebrasku sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća te prati dvojicu braće Emmetta i Billyija te njihove prijatelje, Duchess i Woollyija, na nezaboravnom putu kroz Ameriku, u potrazi za boljim, novim životom. Kako naglašava Gates, priču u ovom romanu nose snažni, sjajno napisani likovi i to posebno osmogodišnji Billy.

Why We're Polarized, Ezra Klein

Jedan od vodećih podcastera i kolumnista u The New York Timesu, Ezra Klein u ovoj knjizi istražuje psihološki utjecaj mase na pojedinca te propituje način na koji to definira američku, ali i svjetsku politiku. Politički identitet je, tvrdi Klein, ishodišna je točka svake polarizacije; on je formirao različite rasne, regionalne i ideološke identitete. Gates smatra da je ova knjiga važna za svakog tko želi shvatiti stanje američke, ali i njen položaj i utjecaj na svjetsku politiku.

The Ministry for the Future, Kim Stanley Robinson

Ovaj roman bavi se aktualnim pitanjem klimatskih promjena te donosi priču o Frank Mayu i Mary Murphy, čelnici fiktivnog ministarstva zaduženog za provedbu politika borbe protiv klimatskih promjena. Nakon što su visoke temperature u Indiji odnijele 20 milijuna života, dvojac kreće u borbu za spas čovječanstva. Iako neki zapleti, kako tvrdi Gates, imaju mana, teorije koje su iznesene u knjizi su prilično intrigantne. Također, autorica na originalan način uspijeva uvjeriti publiku da je pet do 12 za klimatske promjene, ali im i uliti nadu u to da su promjene doista moguće.

The Power, Naomi Alderman

Ovaj je roman još prije šest godina Gatesu preporučila njegova kćerka Jenn koju je oduševio način na koji Alderman odgovara na pitanje kako bi svijet izgledao da ga vode žene. U ovom znanstveno-fantastičnom romanu koji prati tri ženska i jedan muški lik, žene otkrivaju da imaju specijalnu moć – izazvati strujni udar dodirom, poput električnih jegulja. Budući da imaju moć, postaju dominantan spol, ali iako ta premisa zvuči utopijski (za žene), ona se brzo pretvori u distopiju. Alderman na provokativan način progovara o neravnopravosti, moći i nasilju, a kako tvrdi Gates, nakon čitanja je dobio jasniju sliku o tome kakvom su nasilju i neravnopravnosti izložene suvremene žene.