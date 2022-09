Britanski Vogue po prvi put u povijesti na naslovnicu stavio - muškarca

Čast da postane prvo muško lice dobio je jedan od najtalentiranijih glumaca mlađe generacije, Timothée Chalamet kojeg je za listopadsko izdanje fotografirao Steven Meisel

Po prvi put u svojoj 106 godina staroj povijesti, britanski magazin Vogue na naslovnicu je stavio muškarca. Tu je čast dobio jedan od najtalentiranijih glumaca mlađe generacije, Timothée Chalamet kojeg je za listopadsko izdanje Voguea fotografirao čuveni Steven Meisel.

Urednik Voguea Edward Enninful u svom je uvodniku objasnio da su Chalameta odabrali zbog njegovog urođenog smisla za stil i svojevrsne drskosti koja je jednako inspirativna muškarcima i ženama. Navodi i da je svjestan da Vogue prije svega slavi žene te da muškarcima nije prijeko potreban prostor u kojem mogu zasjati. Međutim, shvatio je da ima nešto zastarjelo u 'trpanju' ljudi u zamorne kutije i to posebno kad je u pitanju moda.

Rijedak slučaj

– Je li zaista svaki odjevni komad dizajniran za rod s kojim se identificirate? Čisto sumnjam – zapisao je Enninful dodavši da je moda forma izražavanja, ona je politički 'statement' koliko i zaigrana; ona pomaže da se svatko osjeća bolje u svojoj koži.

S obzirom na to da Chalamet na takav način doživljava modu i poigrava se s rodnim stereotipima (crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Veneciji prošetao je u svilenom kombinezonu otvorenih leđa), a uz to je jedan od omiljenih lica filmske industrije, ne čudi što je upravo on odabran za prvo muško lice britanskog izdanja časopisa.

Američki Vogue je pak prije dvije godine objavio glazbenog umjetnika Harryija Stylesa čiji je pristup modi sličan Chalametovom. I taj umjetnik voli rušiti granice stereotipa, pa je jasno zašto ga je Anna Wintour odabrala kao predvodnika nove politike koja i muškarcima 'dopušta' da na naslovnici osvanu sami, bez ženske pratnje.

U svakom slučaju, Vogueov potez je rijedak slučaj u medijskoj industriji, jer po prvi put dokazuju da su woke tako što u priču uključuju – muškarce.