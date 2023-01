Buntovna Vivienne Westwood uspjela punk pretvoriti u haute couture

U 81. godini života, okružena prijateljima i članovima obitelji, na samom kraju 2022. godine preminula je dama Vivienne Westwood, neokrunjena kraljica britanske mode i punk estetike, dizajnerica i srčana aktivistkinja. Ekscentrična i buntovna Westwood je tijekom svoje impresivne karijere uspjela transformirati modni svijet, kreirati modni identitet punk kulture i pretvoriti ga u haute couture.

Svjesna da je modni svijet dovoljno zadužila, posljednjih se godina okrenula aktivizmu te postala žestoki borac protiv klimatskih promjena, angažirana i beskompromisna do samog kraja. Impresivan životni put dame Westwood počeo je 1941. u engleskom selu Tintwistle.

Njeni roditelji, otac radnik u tvornici oružja i majka tkalja, u potrazi za boljim životom početkom pedesetih sele se u londonsko predgrađe Harrow gdje je mlada i buntovna Vivienne upisala Harrow College of Art. Procijenivši da djevojka iz radničke obitelji nema što tražiti u umjetničkom svijetu, Westwood na koledžu ostaje jedan semestar te upisuje Učiteljsku akademiju te paralelno zarađuje prodajom nakita kojeg sama izrađuje.

Od učiteljice do punkerice

Zapošljava se kao učiteljica, udaje se za tvorničkog radnika Dereka Westwooda i rađa sina Benjamina. Naizgled običan život učiteljice, majke i supruge stubokom se mijenja nakon što upoznaje Malcolma McLarena koji postaje menadžer zvijezda u usponu – Sex Pistolsa.

Nakon rođenja drugog sina Josepha, Westwood sa suprugom otvara butik Let it Rock koji je kasnije mijenjao imena u Too Fast To Live Too Young To Die, Seditionaries i – Sex. U tom butiku, Westwood je počela prodavati vlastite kreacije – ekscentrične komade inspirirane britanskom poviješću, ukrašene zihericama i pornografskim motivima koje je prigrlila britanska rock i punk scena.

Westwood je zajahala na valu sveopćeg otpora protiv sustava i konzervativnih struktura, kreirala vizualni identitet mladih buntovnika, a njenu su odjeću ili, bolje reći, „statement“ komade nosili članovi benda Sex Pistols i sljedbenici novog kulturnog pokreta. Vivienne i Malcolmu odjeća je bila medij, alat kojim su provocirali, iritirali i šokirali ćudorednu javnost i pozivali na promjenu.

Nakon što su učvrstili svoje mjesto u supkulturi, bračni je par kreirao svoju prvu modnu kolekciju koja je bila namijenjena medijima i potencijalnim internacionalnim kupcima. Kolekcijom ‘Pirate‘ Westwood je demonstrirala raskoš svog talenta oduševivši fanove i modne znalce punkerskom reinterpretacijom neromantizma.

Transformacija industrije

No, uskoro je propao brak s McLarenom (zbog njegove agresivnosti), a iako su joj mnogi predviđali propast nakon razvoda, Westwood je iz braka izašla jača no ikad. U svojoj je autobiografiji priznala da McLaren više volio odjeću nego nju, ali je zahvalna što je promijenio njen pogled na politiku i društvo, pa i odjeću.

S idejom da odjećom može promijeniti svijet, odaslati bitne poruke i, makar zvuči paradoksalno, boriti se protiv konzumerizma, Westwood je kreirala neke od nezaboravnih modnih kolekcija; inspiraciju pronalazila u tradicionalnom odijevanju (škotski tartan), raskošnoj modi 18. stoljeća, baletu, britanskoj povijesti te svim tim elementima uspjela dati svoj unikatni potpis.

Na njenim su kolekcijama stasale neke od najpoznatijih svjetskih supermodela poput Kate Moss i Naomi Campbell, a njen doprinos britanskoj kulturi i modi prepoznala je i kruna dodijelivši joj vitešku odlikovanje OBE te titulu dame 2006. Na obje ceremonije, Westwood je, u svom stilu, došla – bez gaćica.

Prije 30 godina udala se za svog studenta, 25 godina mlađeg Andreasa Kronthalera, koji je bio kreativni direktor njenog modnog brenda čija se vrijednost procjenjuje na preko 40 milijuna dolara. Posljednjih desetljeća, Westwood je intenzivirala svoj aktivistički rad, sudjelovala u prosvjedima i protestima, javno kritizirala establišment, pa čak i svijet iz kojeg potječe – modnu industriju. Westwood je, bez sumnje, jedan od posljednjih, punokrvnih revolucionara u svijetu mode, punkerica u punom smislu te riječi.