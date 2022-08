Buy now, pay later: Mamac za generaciju Z s odličnom perspektivom

Model plaćanja ‘kupi sad, plati poslije‘, odnosno plaćanje manjeg iznosa odmah, a ostatka na rate, pokazao se vrlo uspješnim, ali taj novi trend u e-trgovini još nije ni blizu ostvarenja punog potencijala

Jedna od najpoznatijih britanskih makeup-artistica Charlotte Tilbury tijekom proteklih devet godina izgradila je jedan od najpoznatijih beauty brendova, koji obožavaju kupci u Europi, ali i preko Bare. Iako se Tilbury na konkurentnom tržištu nametnula talentom, kvalitetom proizvoda i uspješnom marketinškom strategijom (posebno digitalnom), ne uspijeva doseći zadovoljavajući broj kupaca mlađe generacije. Istina, njezini su proizvodi cjenovno izvan dosega većine predstavnika generacije Z (posebno mlađih), ali su osnivačica brenda i njezin tim svjesni da bez mladih nema budućnosti.

Da bi privukli ciljnu skupinu potrošača od 18 do 24 godine, kojih je svega 6,5 posto u ukupnoj digitalnoj publici, brend Charlotte Tilbury uveo je novi model plaćanja – buy now, pay later (BNPL) ili 'kupi sad, plati poslije', koji podrazumijeva plaćanje manjeg iznosa, a ostatak se naplaćuje na rate. Taktika se pokazala uspješnom, a ako je suditi prema statistici, taj novi trend u e-trgovini još nije ni blizu ostvarenja svoga punog potencijala.

Naime, na globalnoj razini BNPL model u ukupnim je digitalnim plaćanjima 2016. sudjelovao s tek 0,4 posto, lani s devet posto, a kako predviđa Financial Brands do 2026. u digitalnim transakcijama sudjelovat će s gotovo 25 posto. Također, najveći britanski ponuđač usluga BNLP plaćanja, Klarna, u posljednje je dvije godine udvostručio svoju bazu korisnika te je potkraj studenoga 2021. prijavio da ih ima oko 15 milijuna.

Manji financijski rizik

Sve veća popularnost tog trenda u e-trgovini lako se može opravdati činjenicom da, baš poput kupnje na rate, omogućava kupcu da rasporedi trošak. Budući da BNLP model najčešće nema nikakvih ekstraprovizija, kupci koji su se opekli u kupnji na kartice iz nekog ih razloga ne žele upotrebljavati ili nemaju iskustva, rado će probati takav način kupnje. On je, kako je pokazala praksa, posebno zanimljiv mlađim kupcima (koji nemaju mogućnost sklapanja ugovora s kartičarima).

Prema podacima koji stižu iz SAD-a, BNLP modelom najčešće se koriste kupci od 18 do 24 godine (61,16 posto koristilo se uslugom), a za njima mnogo ne zaostaju oni između 25 i 34 godine (60,08 posto) te kupci između 35 i 44 godine (60,58 posto). Zanimljivo je da se babyboomeri trenutačno najmanje koriste uslugom 'kupi pa plati poslije', ali ta ciljna skupina najviše raste.

Točnije, od lipnja 2020. do ožujka 2021. udvostručio se broj starijih od 54 koji plaćaju BNPL-om. Kako je na svom blogu nedavno zapisala kompanija Drip, najveći je nedostatak te metode plaćanja što je ona (još uvijek) mamac za prevarante, ali i što vodi u nezdrave potrošačke navike jer kupci kupuju novcem koji nemaju.

Dobra opcija za mlade

S obzirom na rast udjela tog modela u ukupnom obujmu e-transakcija, prednosti su za kupce daleko veće od mana. Naime, kako su pokazala istraživanja, 45 posto kupaca bira BNPL jer tako mogu kupiti proizvod ili uslugu 'mimo proračuna'. Oko 36 posto taj model smatra boljom alternativom plaćanju na karticu ili dizanju kredita. Iako i dalje riskiraju kupujući 'bez novca', procjenjuju da je rizik znatno manji nego pri korištenju financijskim uslugama, plaćanju provizija, kamata i slično.

Kupci koji su prošli krizu 2008. oprezniji su kad su u pitanju zaduživanja, tako da je BNLP za njih idealno rješenje, posebno kad su u pitanju sitnije kupnje. I dakako, tu su mladi – kreditno nesposobni, kojima je opcija, koja u njihovoj verziji zvuči otprilike 'kupi sad, a misli o tome poslije', idealna žele li se dočepati trendovskih proizvoda za koje nemaju dovoljno novca. Charlotte Tilbury je suradnjom s Klarnom zadovoljila njihove apetite, a pitanje je trenutka kad će i ostali e-trgovci s mogućnostima BNPL-a upoznati svoje vjerne kupce.