Crvenim tepihom Met Gale, Kim K prošetala u najskupljoj haljini na svijet

Kultna haljina u kojoj je Marilyn Monroe otpjevala rođendansku čestitku američkom predsjedniku Kennedyiju, Ripley‘s je kupio za pet milijuna dolara i ušao u Guinessovu knjigu rekorda

I dok se Hrvati prepiru oko toga je li nova kampanja za kekse Domaćica, uspjeh ili promašaj kompanije Kraš, na zapadu se koplja lome oko izbora haljine Kim Kardashian na Met Gali. Ta milijarderka i influencerica na sinoćnjem je modnom Oskaru, kako tepaju prestižnom eventu Anne Wintour, odjenula haljinu u kojoj je američka ikona, Marylin Monroe 1962. otpjevala rođendansku čestitku predsjedniku John F. Kennedyiju. Majstorica PR-a, Kim K. odlučila je prisvojiti taj povijesni trenutak te postati prva žena koja je u Merlinkinoj haljini prošetala crvenim tepihom.

Reklama za Ripley's

Njen tim obratio se kompaniji Ripley's Believe It or Not s molbom za posudbu, a ovi su to objeručke prihvatili svjesni da će im Kardashianka napraviti sjajnu reklamu i, vrlo vjerojatno, povećati vrijednost haljine koja se trenutno procjenjuje na nevjerojatnih deset milijuna dolara. Naime, Ripley's je franšiza muzeja koje je početkom dvadesetog stoljeća utemeljio Robert Ripley, sakupljač bizarnih i neobični antikviteta. Prije šest godina, ušli su u Guinessovu knjigu rekorda nakon što su spomenutu haljinu na akciju Julien's kupili za pet milijuna dolara. Taj najskuplji komad odjeće na svijetu dizajnirao je Bob Mackie kojem je to bio to prvi 'pravi' posao nakon završetka školovanja. U svilenu haljinu ušiveno je preko šest tisuća kristala, a skrojena je točno po mjerama Marylin Monroe i, kako legenda kaže, glumici je bila toliko uska da nije nosila donje rublje. Iako je veliki dio publike osudio Kim K. jer je umislila da je Marylin Monroe, činjenica je da je ovim potezom uspjela (ponovo) skrenuti pozornost na sebe, svoj brend, ali i čudnovati muzej Ripley's.