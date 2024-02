Cvjećari na Valentinovo ostvarili nevjerojatnih 5000 posto više prometa putem Wolta

Ovogodišnje Valentinovo potvrdilo je da Hrvati nisu zaboravili na romantiku, ali i da ‘praznik ljubavi‘ ne može proći bez obvezne crvene ruže. Podaci platforme Wolt Hrvatska otkrivaju da je promet u hrvatskim cvjećarnama na Dan zaljubljenih doslovno gorio - porastao je za čak pet tisuća posto u odnosu na bilo koju drugu ‘običnu‘ srijedu u godini.

No, u košaricama romantičnih duša nije se našlo samo cvijeće. Na Valentinovo su pune ruke posla imali i sex shopovi na Wolt platformi iz kojih je, baš kao i lani, naručeno dvostruko više proizvoda u odnosu na prošlu godinu. Prema tome, Hrvati i dalje imaju zdrav apetit kada je u pitanju eksperimentiranje u spavaćoj sobi, s time da najprodavaniji artikal nije namijenjen za žene, već muškarce. Riječ je o spreju za odgađanje orgazma koji je bio rado viđen gost u domaćim narudžbama, baš kao i lubrikant te (ponovno) uže za vezanje. Na popisu najtraženijih našli su se i razni vibratori, ali i analni čepovi te poneki šaljivi predmeti, kao što su lizaljke u izazovnim oblicima.

Navedene navike potrošača za Valentinovo nam pritom otkrivaju dva vrlo važna trenda. Prvo, Hrvati itekako vole romantiku i ne libe se eksperimentirati s različitim ljubavnim pomagalima. Drugo, naručivanje putem Wolt platforme više nikako nije ograničeno samo na gotovu hranu, već se proširilo na skoro sve aspekte maloprodaje, od namirnica i cvijeća pa sve do igrački za odrasle. Maloprodajni segment Wolta je ove godine na Valentinovo narastao za dvjesto posto u odnosu na isto razdoblje lani, što potvrđuje tezu da Hrvati sve više preferiraju kupovinu preko zaslona mobitela.

- Ljudi danas sve više cijene svoje slobodno vrijeme i vrlo će rado prihvatiti uslugu koja će im omogućiti da u ispunjenom rasporedu ukradu pokoju minutu više za sebe. U početku se navedena premisa isključivo odnosila na naručivanje hrane iz restorana, no s vremenom se proširila na cjelokupnu maloprodaju i razne kategorije proizvoda. Ovogodišnje Valentinovo nam je pokazalo da je lepeza široka, a ponajviše je ovog puta zahvatila cvjećarsku i erotsku ponudu, što samo pokazuje da nije važno o kojem se proizvodu radi - korisnici samo žele sigurnu dostavu od trgovine do vrata u vrlo kratkom roku kako bi imali vremena za neke druge obveze. Sretni smo da im Wolt platforma to može i omogućiti s obzirom na ponudu koju uz brojne restorane čini sve više i više retail partnera raznih trgovina - navodi Marin Šušnjar, direktor Wolta Hrvatska.

Wolt Hrvatska je maloprodajnu uslugu uveo još 2020. godine. U posljednje četiri godine Woltovi su dostavljači dostavili sve moguće kategorije proizvoda: od namirnica, opreme za gejming, cvijeća, proizvoda za njegu i ljepotu do elektronike, knjiga, potrepština za kućne ljubimce te brojnih drugih artikala. Osim toga, 2021. godine osnovali su tim koji se u potpunosti bavi razvojem tog segmenta. Jako bitan dio odjela jest podrška kupcima, koji su dio Wolt tima, a ne vanjski suradnici, i u prosjeku reagiraju za 37 sekundi od kontakta, sa stopom zadovoljstva od iznimno visokih 98 posto, navodi se u priopćenju tvrtke Wolt Hrvatska.