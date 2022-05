DetoxYourFeed: Dove poziva tinejdžerice da otprate toksične beauty profile

Dove je kreirao seriju videa, edukacijskog sadržaja, angažirao inspirativne influencere, ali i roditelje i skrbnike tinejdžera koje su odlučili upoznati s opasnostima toksičnih beauty savjeta

Još jedna poražavajuća statistika stiže iz Amerike, a vrlo je vjerojatno da bi istraživanje provedeno u ostatku svijeta s pristupom društvenim platformama donijelo vrlo slične rezultate. Naime, čak dvije od tri djevojčice u SAD-u na društvenim mrežama provode najmanje sat dnevno što je više nego se druže se sa svojim prijateljima uživo.

Najčešće pregledavaju sadržaj koji nudi savjete u vezi s ljepotom. Jedna od dvije ispitanice ga idealizira i ne osjeća se dovoljno lijepom, dok ih je sedam od 10 izjavilo da se osjećaju bolje nakon što odluče 'unfollowati' takve profile.

S tim podacima na umu, kompanija Dove, u suradnji s Ogilvyijem, lansirala je novu kampanju #DetoxYourFeed koja se tematski veže na njihove dosadašnje projekte #SpeakBeautiful, #NoDigitalDistortion i Reverse Selfie/Selfie Talk. U sklopu te nove kampanje kojom poziva tinejdžere da redefiniraju standarde ljepote i prestanu pratiti toksičan beauty sadržaj, Dove je kreirao seriju videa, edukacijskog sadržaja, angažirao inspirativne influencere, ali i roditelje i skrbnike tinejdžera koje su odlučili upoznati s opasnostima toksičnih savjeta u vezi s ljepotom.

Edukativna kampanja

Tako, primjerice, u videu Toxic Influence u kojem sudjeluju majke i njihovi tinejdžeri, tematiziraju se teme i trendovi poput 'fitspo', 'thinspo' i niz kozmetičkih procedura kojima se cilja na mlade djevojke. Majke koje su sudjelovale ostale su zapanjene nakon što su saznale kakvim su beauty savjetima njihove kćerke (i sinovi) izloženi na društvenim platformama, a smatraju ih potpuno normalnim.

– Identificirali smo probleme koji ozbiljno narušavaju samopouzdanje mladih djevojaka i smatramo da je potrebno na njih skrenuti pažnju i odmah ih pokušati riješiti. Kreirali smo #DetoxYourFeed kampanju ne samo kako bismo podigli svijest u vezi toksičnih beauty savjeta već s njima upoznali roditelje i pomogli im da ohrabre svoje tinejdžere da prestanu pratiti sadržaj koji ih čini da se osjećaju loše u svojoj koži – poručili su iz kompanije Dove.

U sklopu kampanje kreirani su 'Detox Your Feed: The Parents Guide', trominutni edukativni video za skrbnike, roditelje i odgajatelje; 'The Confidence Kit', besplatna knjižica koja nudi savjete o tome kako razgovarati s klincima te 'The Dove Real Talk Parent workshop', besplatni live stream događaj koji će se održati 12. svibnja i tijekom kojeg će roditelji moći postaviti pitanja na temu detoksikacije 'feeda' na društvenim platformama.

Cilj do 2030.

Na njemu će sudjelovati psihoterapeutkinja i socijalna radnica Nadia Adessi koja je u priopćenju za medije izjavila da je ova kampanja izuzetno važna jer kontekstualizira toksični beauty sadržaj koji je na platformama normaliziran.

– Naizgled, taj sadržaj se čini bezopasnim, ali uzme li se u obzir da društvene mreže dokazano smanjuju samopouzdanje klinaca, dugoročna izloženost takvom sadržaju ima itekako negativan učinak na mentalno zdravlje – objasnila je Adessi.

Inače, Dove Self-Esteem najveći je svjetski projekt koji se ulovio u koštac s temama poput tjelesne dismorfije, samopouzdanja u vezi fizičkog izgleda i slično te doseže preko 82 milijuna mladih ljudi u preko 150 zemalja svijeta. Cilj kompanije Dove je do 2030. pomoći 250 milijuna djece i tinejdžera da povećaju svoje samopouzdanje kroz niz besplatnih programa i edukacija.