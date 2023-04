Devetogodišnja North West slijedi majčine korake i baca se u biznis vode

Kim Kardashian je zaštitila ime svoje najstarije kćeri i to u kategoriji beauty proizvoda i igračaka

Kći jedne od najpopularnijih poduzetnica i reality zvijezda, Kim Kardashian, devetogodišnja North West uskoro bi mogla lansirati i vlastitu liniju igračaka, ali i - preparativne kozmetike. Kako saznaje Page Six, Kim Kardashian je američkom uredu intelektualno vlasništvo (US Patent and Trademark Office (USPTO)) podnijela prijavu za zaštitu žiga ‘North West‘.

Iako je ranije zaštitila imena svoje djece (Saint West, Chicago West, Psalm West, North West) početkom ovog mjeseca je ime zaštitila u kategoriju beauty proizvoda i to od krema, seruma, ulja, kupki, šampona i ostaloga te igračaka.

Kidfluencerica North

Dakako, to ne jamči da će se proizvodi s potpisom malene North West uskoro i naći na tržištu, ali, kako prenose mediji, velike su šanse da će poduzetna obitelj i svoje najmlađe brzo ubaciti u biznis. Zbog dobi, North West svoj TikTok profil dijeli s majkom te broji preko 15,4 milijuna pratitelja.

Osim što objavljuje zabavna videa s majkom, kreira videa u kojim s pratiteljima dijeli svoju skincare rutinu i vještinu šminkanja, posebno specijalnih efekata. Prošle je godine devetogodišnja West dobila ulogu stilista na snimanju za Vogue magazin te ‘obukla‘ svoju braću i sestru, a sa svega pet godina osvanula na naslovnici WWD Beauty Inc.-a.

Njena majka Kim trenutno je najbogatija članica klana Kardashian čija se vrijednost procjenjuje na 1,8 milijardi dolara, a osim što s obitelji snima reality show The Kardashians, milijuna zarađuje od suradnje s brendovima te poslovanja svoja dva ključna brenda, Skims i SKKN by Kim.