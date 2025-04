Digitalni nomadi sada mogu u Hrvatskoj ostati i do tri godine

Rusi i Ukrajinci su od 2022. godine najbrojniji tražitelji vize za digitalne nomade u Hrvatskoj, slijede Amerikanci te Britanci

Osim što su poslodavcima donijele stroža pravila u zapošljavanju stranaca, a stranim radnicima veću zaštitu, nedavne izmjene Zakona o strancima donijele su nešto pozitivno i sve brojnijim digitalnim nomadima koji u Hrvatskoj pronalaze mirno, sigurno i lijepo okruženje za privremeni život i rad na daljinu.

Od sredine ožujka, kada su izmjene stupile na snagu, digitalni nomadi više nisu ograničeni na samo godinu dana boravka u Hrvatskoj. Upravo zahvaljujući izmjenama Zakona o strancima odmah mogu zatražiti vizu za privremeni boravak do maksimalno 18 mjeseci – i to s mogućnošću jednog produljenja, što im omogućuje do tri godine života i rada iz Hrvatske. Također, digitalnom nomadu kojem je odobren privremeni boravak u Hrvatskoj mogu se pridružiti i članovi uže obitelji.

Dvostruko je to duži boravak nego što je bio moguć do sada. Naime, otkada je Hrvatska 2021. uvođenjem viza otvorila vrata digitalnim nomadima, oni su svoj boravak u Hrvatskoj do ovih izmjena mogli prijaviti na maksimalno 12 mjeseci, a potom ga produljiti na još dodatnih šest mjeseci.

– Program digitalnih nomada osmišljen je kao turistička promocija Republike Hrvatske te se na ovaj način digitalnim nomadima koji žele produženje boravka u Hrvatskoj duže od postojećih 12 mjeseci omogućuje da to ostvare – napominju iz Ministarstva unutarnjih poslova, komentirajući produženje boravka digitalnim nomadima s ukupno godinu i pol na tri godine.

Stroga pravila

Međutim, pravila MUP-a treba iščitavati pažljivo, jer ako digitalni nomad odluči u Hrvatskoj biti kraće od mogućih 18 mjeseci, privremeni boravak mu može biti odobren za još maksimalno šest mjeseci. To znači da nije moguće, primjerice, prvo boraviti 12 mjeseci, pa potom zatražiti dodatnih 18. Dakle, mogućnost boravka 18 + 18 mjeseci vrijedi samo za one koji su u početku zatražili maksimalni rok.

Važno je napomenuti i da isti pojedinac može ponovno zatražiti vizu za digitalne nomade, ali tek nakon šest mjeseci stanke.

Digitalni nomadi isključivo su državljani trećih zemalja (dakle, izvan EU) koji nisu zaposleni kod hrvatskog poslodavca, već rade na daljinu putem interneta. U zahtjevu za vizu trebaju priložiti dokaz o zaposlenju ili vlasništvu nad stranom tvrtkom, kao i dokaz da se posao zaista obavlja putem interneta. Iako se zahtjev može podnijeti online, produljenje boravka nije automatsko, već se mora zatražiti najkasnije 60 dana prije isteka važećeg privremenog boravka.

Međutim, postoje određeni uvjeti za dobivanje vize. Na primjer, podnositelji moraju dokazati mjesečni prihod od najmanje 3295 eura. Još je donedavno taj iznos bio 2870 eura. Ako u Hrvatskoj planiraju biti 12 mjeseci, moraju dokazati da raspolažu sredstvima u iznosu od minimalno 39.540 eura, a ako pak planiraju svoj boravak na 18 mjeseci, moraju imati minimalno 59.310 eura. No Hrvatska je po pitanju tih uvjeta relativno konkurentna u odnosu na druge europske zemlje koje traže i veće cifre, kako smo nedavno pisali u Lideru. Osim toga, digitalni nomadi u Hrvatskoj ne podliježu porezu na dohodak, što ih dodatno privlači u Hrvatsku.

Dva hrvatska grada najpopularnija

Da je Hrvatska popularna destinacija za digitalne nomade potvrđuju i podaci Nomad Lista, globalne zajednice digitalnih nomada, prema kojima se Rijeka nalazi na 30. mjestu najpoželjnijih gradova za digitalne nomade na svijetu, a odmah nakon Rijeke od hrvatskih gradova slijedi Zadar koji je na 37. mjestu. Split je, pak, na 80. mjestu, dok je Zagreb zauzeo 85. mjesto. Na popisu najboljih zemalja za život i rad na daljinu, rangiranih prema kvaliteti života, sreći, obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i troškovima života, Hrvatska se našla na 12. mjestu, dok je na prvom mjestu susjedna Slovenija.

Prema posljednjim dostupnim podacima MUP-a, u Hrvatskoj je u prvih devet mjeseci 2024. godine podneseno 824 zahtjeva za vizom za digitalne nomade, dok su odobrena svega 342, najviše iz Rusije (105) i Ukrajine (88). Rusi i Ukrajinci su još od 2022. godine, odnosno početka rata u Ukrajini, najbrojniji tražitelji vize za digitalne nomade u Hrvatskoj. Slijede Amerikanci s 51 odobrenim zahtjevom te Britanci s 12. Na dan 30. rujna 2024. u Hrvatskoj je važeći privremeni boravak imalo 629 digitalnih nomada.