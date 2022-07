Dior tuži modnu kuću Valentino jer su tijekom revije blokirali ulaz u njihov butik

Platforma Diet Prada potez je prozvala sitničarenjem budući da je grupa Dior SA lani uprihodila 64 milijardi eura, a Valentino ‘samo‘ 1,2 milijarde

Da vodeće modne kuće nemaju milosti prema konkurenciji svjedoči prepirka divova Dior i Valentino koja će, kako to obično i biva, vjerojatno završiti i sudskom tužbom. Naime, zbog modne revije koju je Valentino održao u Rimu, zainteresirani kupci nisu mogli ući u Diorov butik jer su im organizatori fizički blokirali ulaz.

Zvijezde A liste poput Anne Hathaway, Kate Hudson i Naomi Campbell pratili su reviju ne znajući da se iza bine odvija drama između organizatora i talijanskih prodavača koji su se požalili da je zbog Valentina trgovina satima zjapila prazna.

Šteta od 100 tisuća dolara

Ne budi im teško, iz Diora su Valentinu poslali pismo upozorenja te naveli da će poduzeti sve pravne mjere ako Dior ne plati 100 tisuća eura štete i to u roku od 15 dana.

Kako prenosi WWD, trgovine u blizini čuvenih Španjolskih stuba, bile su obaviještene o tome da će se u njihovom susjedstvu održavati revija te im je bilo obećano da to neće omesti poslovanje. No, Dior tvrdi da to nije istina te da su doista nekoliko sati bili bez mušterija.

Čuveni modni 'policajac' s Instagrama, Diet Prada, ovaj je potez proglasio sitničarenjem posebno uzme li se u obzir da je prošle godine grupa Dior SA uprihodila 64 milijarde eura, dok je Valentino ostvario značajno manjih - 1,2 milijarde eura.