Dječje igraonice: Opstaju samo one najveće i najkreativnije

Prijelomna godina za inače perspektivan biznis bila je 2020., kad je pandemija desetkovala tržište koje je bilo jedno od najteže pogođenih

Dok su se nekad djeca igrala na ulicama, u parkovima i dvorištima, današnji ritam života, urbanizacija i sve veće fokusiranje na sigurnost djece donijeli su procvat specifičnog segmenta – dječjih igraonica. Te prostore zabave i aktivnosti danas nalazimo u gotovo svakom većem hrvatskom gradu, trgovinskom centru ili kvartu. No iza šarenih tobogana, bazena s lopticama i rođendaonica krije se ozbiljan biznis.

Igraonice nisu nova pojava na domaćem tržištu. Posluju godinama, ali od 2020., kad je pandemija koronavirusne bolesti sve, pa i djecu, natjerala na socijalno distanciranje i manja okupljanja, i to se tržište promijenilo. Čini se da danas opstaju samo oni najveći i najkreativniji.

Zato sad imamo ‘najmodernije parkove‘ koji nude ‘najbolju‘ zabavu za djecu‘, kako se znaju sami reklamirati. A kako i ne bi kad u jednome kvartu postoje dvije, tri ili pet igraonica koje nastoje osigurati da se svaki dječji rođendan održi upravo kod njih.

Tako smo, recimo, početkom godine dobili vijest da je Zagreb postao bogatiji za novo mjesto za zabavu ‘koje će oduševiti sve generacije‘. Riječ je o Everfunu, novome zabavnom parku za odrasle koji, između ostalog, nudi Igrandiju, edukativno-zabavni park (engl. edutainment) namijenjen djeci do dvanaest godina. U želji da vidimo kako se snalaze u prvim mjesecima od otvorenja kontaktirali smo s Igrandijom, iza koje stoji tvrtka Interaktivna zabava. Nažalost, odgovor na upit nismo dobili, no uvidom u Poslovnu Hrvatsku može se vidjeti da je 2023. ostvarila prihode od 3,56 milijuna eura i bruto dobit veću od 160 tisuća eura te da je pritom zapošljavala više od dvadeset djelatnika. Vrijedi napomenuti da je tvrtka vlasnik i Everfuna i Igrandije, pa ne možemo reći koliko je uprihodila igraonica za djecu.

Naime, iako u Hrvatskoj ima popriličan broj igraonica koje su registrirane kao tvrtke, većina njih posluje kao obrt te su pravno relativno neuređene zato što u Hrvatskoj ne postoje specifični zakonski propisi koji reguliraju prostorne, tehničke i kadrovske uvjete za njihov rad. Najčešće se registriraju kao ‘ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti‘, stoga je nemoguće ustvrditi koliko ih ima u Hrvatskoj.

Što manje ekrana

Najveća je i jedna od najpoznatijih igraonica u Hrvatskoj Family Park, koji se prostire na nešto više od 5500 četvornih metara te je podijeljen u nekoliko zona. Ondje su velika igraonica, koja je i najveći dio Parka, prostire se na više od 2500 četvornih metara te je namijenjena djeci od četiri do dvanaest godina, zatim mala igraonica, zamišljena kao sigurna zona za one najmanje, do pet godina, fun zona te ugostiteljski dio.

– Jako smo ponosni na ugostiteljski dio i veliku ponudu jela po narudžbi, što mnogi korisnici ne očekuju prije dolaska u Family Park – kaže nam njegov voditelj Marin Mrkonjić, koji ističe i takozvanu fun zonu s uređajima za zabavu, namijenjenu svima koji se žele okušati u raznim zabavnim igrama i na uređajima kao što su zračni hokej, razni simulatori vožnje i sporta.

– Proslave dječjih rođendana također su dio naše ponude. U tom segmentu krajnjim korisnicima nudimo nekoliko solucija proslava kako ne bismo izostavili nijednu dobnu skupinu. U Family Parku proslavu je moguće održati u velikoj igraonici, namijenjenoj djeci od četiri do dvanaest godina, maloj igraonici, gdje su djeca do pet godina, ili pak u sklopu restorana s roditeljima i ostalim gostima – objašnjava Mrkonjić.

Voditelj Family Parka dodaje i da nastoje ići ukorak s trendovima u sektoru zabave i ugostiteljstva te da je koncept igraonice ​Family Park zamišljen kao igra u kojoj djeca nemaju prevelik doticaj s ekranima i ostalim uređajima koji ih svakodnevno okružuju kako bi se pozornost više posvetila razvoju motorike i socijalnih vještina.

Praćenje trendova

– Zato nastojimo dobro balansirati između trendova, od kojih mnogi uključuju upravo razne elektroničke uređaje, i one vrste igre koja je djeci potrebna od najranije dobi, a to su sigurne sprave i pomagala kojima razvijaju vještine potrebne za daljnji razvoj motorike – navodi Mrkonjić.

Treba naglasiti i da je Family Park 2023. ostvario nešto više od 650 tisuća eura prihoda. Podatke za 2024. još ne znamo, no Mrkonjić ističe da su prihodi prošle godine bili nešto veći. Navodi i da struktura prihoda ovisi o više faktora, ponajviše o dobu godine, no dodaje da se jednako posvećuju ljudima koji dolaze u dnevni posjet i onima koji se odluče za Family Park kao mjesto proslave rođendana.

Kako bi sve teklo glatko neovisno o prigodi, igraonice Family Parka ukupno imaju malo više od četrdeset zaposlenika.

Ipak, biznis ne donose samo igraonice. Tvrtka Plavi svijet Tatjane Škare, osim što upravlja igraonicom, zastupa proizvođače inovativne opreme za dječju igru i pruža usluge poslovnog savjetovanja u opremanju prostora za dječju igru. Što se tiče igraonice, najzastupljenija su usluga proslave rođendana i najam mobilnih igrališta. Ta tvrtka, koja je 2024. ostvarila ukupne prihode iznad 470 tisuća eura i dobit od 142 tisuće, ima dvoje stalno zaposlenih te više vanjskih suradnika.

– Kreativna igraonica Plavi svijet otvorena je u rujnu 2020. Ideja o otvaranju rezultat je istraživanja tržišta i spoznaje da nedostaje ponuda koja bi se temeljila na nestrukturiranoj dječjoj igri koja istodobno potiče kognitivni, emotivni, društveni i motorički razvoj. Plavi svijet nudi usluge u igraonici i uslugu mobilne igraonice, odnosno pop-up igrališta na drugim lokacijama. U igraonici nudimo uslugu igre inovativnom opremom za skupine djece, za najmanje petero njih, i to uz najavu, proslave dječjih rođendana te najma igraonice za obiteljske proslave. Izvan igraonice nudimo nekoliko verzija mobilnih igrališta različitih dimenzija i kapaciteta: za tvrtke, trgovinske centre, festivale, vjenčanja te veće obiteljske proslave – objašnjava Škare, koja tvrdi da su im trendovi u industriji okosnica poslovanja.

– Ideja o otvaranju igraonice temelji se na prepoznatom trendu vraćanja kvalitetnoj izvornoj dječjoj igri te odmicanju od digitalnih i strukturiranih rješenja. Nadalje, kontinuirano proširujemo ponudu novim uslugama slušajući potrebe tržišta. Primjer je uvođenje Baby rođendanskog paketa za proslavu djetetova prvog, drugog i trećeg rođendana. To je dob u kojoj se djeca još teško odvajaju od roditelja, a prepoznali smo da igraonice uglavnom ne nude rješenje za tu potrebu. Naš Baby rođendan zajednička je proslava za djecu, roditelje, rodbinu i prijatelje. Taj paket, kao i svi naši paketi, nudi kompletnu uslugu za sve uzvanike – navodi Škare.

Zašto se mnoge manje igraonice danas zatvaraju, koji su ih problemi snašli te kako su se pojedine specijalizirale, čitajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.