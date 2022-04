Dodijeljeni trofeji najboljim chefovima i restoranima, predstavljeno peto izdanje Gault&Millau Croatia 2022

Chef godine prema izboru gastronomskog vodiča Gault&Millau Croatia je Ana Grgić Tomić, chefica restorana Zinfandel’s i Le Bistro u zagrebačkom hotelu Esplanade. Trofej veliki chef sutrašnjice osvojila su tri chefa - Michael Gollenz iz restorana Alfred Keller u hotelu Alhambra na otoku Lošinju, Nikola Marušić iz splitskog restorana PiNKU Fish & Wine te Stiven Vunić, chef i vlasnik restorana Zijavica iz Mošćeničke Drage.

Trofej chef tradicijske kuhinje pripao je Nebojši Rajkoviću iz restorana Čingi Lingi čarda u Bilju, dok je Ana Morgan, iz restorana Morgan u Brtonigli, osvojila Trofej chefa nove tradicijske kuhinje. Trofej mladi talent godine osvojili su Matea Jurec, chefica restorana Loora u Đakovu, te Marko Jantolek, chef restorana Matrix u Zagrebu.

Daniela Kramarić, vlasnica restorana Plavi podrum u Voloskom, osvojila je Trofej za promicanje hrvatske gastronomije i enologije, a restoranu Martinis Marchi na otoku Šolti pripao je Trofej za najbolji servis. Restoran Pandora Greenbox iz Splita osvojio je Trofej za najbolji POP lokal.

U kategoriji najboljih restorana i ove su godine slavili 360 iz Dubrovnika i njegov chef Marijo Curić, restoran Monte iz Rovinja i chef Danijel Đekić, zagrebački NAV i chef Tvrtko Šakota, šibenski Pelegrini i njegov vlasnik i chef Rudolf Štefan, restoran Pergola iz Zambratije i vlasnik i chef Fabricio Vežnaver te restoran Zinfandel’s hotela Esplanade u Zagrebu i chef Ana Grgić Tomić, svi s osvojene 4 toke Gault&Millau.

Nagrade najboljim restoranima i chefovima uručene su na gala večeri u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade, gdje se u utorak 5. travnja okupilo više od 100 vodećih chefova hrvatskih restorana. Tom je prigodom predstavljeno i peto izdanje dvojezičnog međunarodnog gastronomskog vodiča u koji je uvršteno 265 Top restorana, 105 POP - popularnih lokala (bistroa, street food, zalogajnica, slastičarnica) i 105 vina iz cijele Hrvatske. Ovaj etablirani međunarodni vodič pokrenut 1965. u Francuskoj prisutan je u osamnaest zemalja svijeta i snažan je poticaj promociji restoranske scene i nacionalnih gastronomija na domaćem i inozemnom tržištu. Kuharske kapice (toke) otisnute na prepoznatljivoj žutoj naljepnici turistima jamče provjerenu kvalitetu, a uvrštenim restoranima i chefovima snažan su poticaj za razvijanje kreativnosti i poboljšanje usluga u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. S početnih 150 restorana i POP mjesta uvrštenih u prvo izdanje vodiča Gault&Millau Croatia, u pet godina taj se broj povećao na ukupno 370 restorana i POP mjesta.

- Ponosni smo da veliki trud i rad koji ulažemo u izradu ovog vodiča i promociju hrvatske gastronomije prepoznaju chefovi, ali i gosti na domaćoj i međunarodnoj sceni. Osobito nam je drago što je u proteklih godinu dana stasala nova generacija mladih chefova i chefica, koja s puno strasti i znatiželje pristupa gastronomiji i kreira uzbudljiva jela. Namjeravamo ih i dalje poticati da ustraju u poboljšanju kvalitete, da ostanu posvećeni jelima, vinima i autentičnim namirnicama svoga kraja. Želimo zahvaliti našim stalnim partnerima - HTZ-u te proizvođačima hrane i vina koji nas podržavaju i vjeruju u snagu i kvalitetu hrvatske gastronomije - rekla je Ingrid Badurina Danielsson, direktorica hrvatskog Gault&Millau.

Uzvanike gala svečanosti posebno su pozdravili Tessa Chaffey - direktorica Gault&Millau International, Monika Udovičić - izaslanica Ministrice turizma te Slavija Jačan Obratov - direktorica Sektora za sustav TZ i razvoj proizvoda u HTZ.

Na Gault&Millau Croatia svečanosti uručene su i stipendije Raise the Bar fondacije, mladim kuharima, slastičarima i osoblju u restoranima, kako bi se usavršavali na najboljim svjetskim učilištima. Raise the Bar je platforma Coca - Cola HBC Hrvatska, a cilj joj je povećati kvalitetu radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Vrijedne stipendije osvojili su Rok Smonkar - chef kuhinje u slovenskom Gostinstvu Jezeršek, Monika Gubić - zaposlena u restoranu ManO, Marija Prša - slastičarka u restoranu Dubravkin put, te Ante Kapović, koji je tijekom školovanja stažirao u brojnim domaćim restoranima. Članovi žirija za izbor stipendista bili su chefovi Marko Gajski, Tomaž Kavčič, Igor Gudac, Bruno Vokal, Nihad Mameledžija i sommelier Ivan Jug. Nagrade stipendistima uručili su Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca Cole HBC za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju, te Filip Verbanac - direktor Odjela za jaka alkoholna pića i kavu. Upravo polaznici Raise the Bar akademije demonstrirali su svoju vještinu u pripremanju Botanist koktela Raise the Glass i Islay Basil, a za aperitiv se pio i šampanjac Veuve Clicquot Brut te se kušao Presidentov zreli Ribanac.

Gala večeru za uzvanike u Smaragdnoj dvorani pripremali su chefovi Ana Grgić Tomić i Stefan Heilemann, chef Widder Restaurant Zurich, nagrađen s 2 Michelin** i 4 toke Gault&Millau, a proglašen je i Gault&Millau chefom godine u Švicarskoj 2021. Uz šest sljedova njihovih delicija posluživana su vrhunska vina iz vinarija Laguna, Belje, Krauthaker i Veralda.

Trofeje najboljim chefovima i restoranima uručili su predstavnici tvrtki partnera koje su podržale promociju novog Gault&Millau Croatia vodiča: Fabris Peruško - glavni izvršni direktor Fortenova grupe, Zoran Šimunić - direktor tvrtke Naše Klasje - Aurelia, Iva Kuhtić - direktorica marketinga u Dukatu, Goran Gaćina - rukovoditelj robne marke Dukat te Tomislav Smolčec - član Uprave Metroa.

Dodjelu trofeja vodio je Frano Ridjan, a sjajna atmosfera i ponovno okupljanje hrvatske gastronomske zajednice odličan su uvod u novu turističku sezonu. Gault&Millau Croatia 2022 gastronomski vodič globalno je dostupan i na webu hr.gaultmillau.com te na prodajnim mjestima Tiska po cijeni od 120 kuna.