Dodijeljeni trofeji najboljim chefovima i restoranima, predstavljeno šesto izdanje međunarodnog vodiča Gault&Millau Croatia 2023

Chef godine prema izboru gastronomskog vodiča Gault&Millau Croatia je Marijo Curić, chef dubrovačkog restorana 360. Trofej Veliki chef sutrašnjice osvojila su dva chefa - Saša Began iz restorana Foša u Zadru i Aleksandar Grubić, iz restorana Badi, u Lovrečici kraj Umaga.

Trofej Chef tradicijske kuhinje pripao je Tomici Đukiću i Damiru Josiću, chefovima Restorana vinarije Josić u Zmajevcu, dok je Nenad Kukurin iz restorana Kukuriku u Kastavu osvojio Trofej Chefa moderne tradicijske kuhinje. Trofej Mladi talent godine osvojili su Katarina Vrenc, chefica u restoranu Sopal u Zagrebu, i Mate Sučić, vlasnik i chef Konobe Campanelo u Mirlović Zagori.

Zdravko Kalabrić, jedini hrvatski chef član udruge World Master Chefs, osvojio je Trofej za zasluge u gastronomiji, a zagrebačkom restoranu Noel pripao je Trofej za najbolji servis. Samoborska slastičarnica U prolazu osvojila je Trofej za najbolji POP lokal.

U kategoriji najboljih restorana, s osvojene 4 toke slavili su 360 iz Dubrovnika i njegov chef Marijo Curić, restoran Cap Aureo i chef Jeffrey Vella, Monte iz Rovinja i chef Danijel Đekić, zagrebački NAV chefa Tvrtka Šakote, restoran Nebo chefa Denija Srdoča iz Rijeke, šibenski Pelegrini chefa Rudolfa Štefana, restoran Noel iz Zagreba i chef Bruno Vokal, te restoran Zinfandel’s hotela Esplanade u Zagrebu i chef Ana Grgić Tomić.

Nagrade najboljim restoranima i chefovima uručene su na ekskluzivnoj večeri u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade, gdje se u utorak 18. travnja okupilo više od 90 vodećih chefova hrvatskih restorana. Predstavljeno je i šesto izdanje dvojezičnog međunarodnog gastronomskog vodiča u koji je uvršteno 270 top restorana, 100 POP - popularnih lokala (bistroa, street food, zalogajnica, slastičarnica) i 100 vina iz cijele Hrvatske, te po prvi put i selekcija najboljih maslinovih ulja Hrvatske. U selekciji restorana i POP mjesta 39 je novih, kojima je to prvo uvrštenje u vodič.

- Veseli nas da unatoč svim izazovima s kojima se susreće naša gastronomija, raste svijest o njenom značaju za razvoj turizma i gospodarstva te da neke hrvatske regije ulažu dodatne napore kako bi potakle svoje ugostitelje i male proizvođače hrane i vina da poboljšaju kvalitetu ponude. Osobito nam je drago da chefovi i gosti sve više prepoznaju relevantnost našeg vodiča, a želimo zahvaliti i našim partnerima koji nas podržavaju i vjeruju u kvalietu hrvatske gastronomije - rekla je Ingrid Badurina Danielsson, direktorica hrvatskog Gault&Millaua.

Uzvanike gala svečanosti posebno su pozdravili Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta republike Hrvatske i Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, koji su uručili trofeje mladim talentima, odnosno najboljim restoranima.

- Značaj enologije i gastronomije za cjelokupnu turističku ponudu Hrvatske, Vlada RepublikeHrvatske prepoznala je kroz strategiju razvoja održivog turizma do 2030. kao i kroz niz predviđenih mjera u Nacionalnom planu razvoja održivog turizma u Hrvatskoj. Čestitam svim dobitnicima Gault&Millau nagrada, kao i svima koji svojom kreativnošću svakim danom obogaćuju turistiučku ponudu kroz autentične okuse te iskrenu i strastvenu interpretaciju - rekla je ministrica Brnjac.

Na Gault&Millau Croatia svečanosti i ovaj put uručene su stipendije Raise the Bar programa čiji je cilj povećanje kvalitete obrazovane radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Do sada je 14 mladih kuhara i slastičara osvojilo vrijedne stipendije Raise the Bar, koje su im omogućile usavršavanje na najboljim svjetskim učilištima kao i praksu u nekima od najprestižnijih restorana. Sada im se pridružuju nova 4 stipendista: Stella Pasek, Željka Bleuš i Nikola Tomašić iz Hrvatske te Tilen Utenkar iz Slovenije. Nagrade stipendistima uručilo je Filip Verbanac - direktor Odjela za jaka alkoholna pića, kavu u ugostiteljstvo Coca Cola HBC.

Noć kulinarskih oscara započela je aperitivom uz šampanjac Veuve Clicquot Brut i Presidentov zreli Ribanac, a večeru za 200 gostiju u Smaragdnoj dvorani zajedno su kuhali Paul Ivić, chef TIAN restorana u Beču, Michelin* i 4 toke Gault&Millau Austria i Ana Grgić Tomić, G&M Croatia Chef godine 2022. Uz vegetarijansko riblje sljedove njihovih delicija posluživana su vrhunska vina iz vinarija Laguna, Belje i Mladina. Chef Ivić osvojio je goste predjelom od kupus repe, rotkvica i korabice, glavnim jelom od celera, gljive i majorana te desertom stracciattella, dok je chefica Grgić Tomić majstorski pripremila tartare od usoljenih crvenih kozica i odležani brancin Marfish poslužen uz kremu od pečenog celera i shiitake.

Gault&Millau večera najveće je godišnje okupljanje chefova hrvatskih restorana, jedinstvena prigoda kada su chefovi - gosti, a vrhunac večeri je dodjela priznanja za njihovu kreativnost. Trofej Chef godine Mariju Curiću uručio je Fabris Peruško - član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, i Uroš Kalinić - član upravw Konzuma, čija tvrtka Velpro je premium partner Gault&Millau Croatia. Ostale trofeje najboljim chefovima uručili su čelnici tvrtki partnera koje podržavaju ovaj gastronomski vodič: Zoran Ković - direktor Dukata, i Iva Kuhtić - direktorica marketinga u Dukatu, Ivica Skočič - direktor marketinga Coca Cole, Mihaela Kadija, direktorica TZ Zadarske županije i Ivana Alilović, direktorica TZ Zagrebačke županije. Dodjelu trofeja vodio je Frano Ridjan. Gault&Millau Croatia 2023 gastronomski vodič globalno je dostupan i na webu hr.gaultmillau.com te u knjižarama Tisakmedia i dućanima Tisakplus po cijeni od 18 eura.